Очередной сезон в Российской Премьер-лиге завершился 10 июня стыковыми матчами, но уже 23 июля стартует сезон 2023-2024 годов. Болельщики, футбольные аналитики и специалисты уже сравнивают шансы команд на чемпионский титул — ждет ли нас продолжение гегемонии «Зенита», или кто-то сумеет прервать победную серию команды с берегов Невы. Попытаемся определить фаворитов и аутсайдеров в гонке за чемпионское звание.

Группа лидеров

Группу можно разбить на лидера и всех остальных. Безусловно, фаворит номер один — «Зенит». Пусть команде Сергея Семака еще далеко до достижения мюнхенской «Баварии», но она находится на полпути к нему, и пока сложно сказать, что может помешать лидеру российского футбола завоевать очередной трофей. Деньги у клуба есть, собрать под свои знамена всех лучших, — не проблема. В команде хороший менеджмент, который даже в нынешних условиях может работать с легионерами. Действующий чемпион является претендентом на победу номер один.

Разговоры о пресловутой «брошенной перчатке» набили оскомину год назад, но на место основного конкурента лидера больше всего подходит московский ЦСКА. Армейцы еще в первом круге прошлого сезона долгое время не отпускали питерцев далеко от себя, но в итоге конкуренции не выдержали. Предыдущий сезон был первым для Владимира Федотова в армейской команде. За год и тренер стал опытнее и его подопечные, который выдали отличный финишный спурт в чемпионате и завоевали Кубок России.

К группе лидеров отнесем и московский «Спартак». Что бы не говорили о команде Гильермо Абаскаля, но он смог поставить ей игру и на некоторых отрезках прошедшего чемпионата красно-белые выглядели отлично. Другое дело, что это были всего лишь отрезки. Главное, чего не хватает москвичам — стабильности. Новый сезон должен показать, научился ли справляться Абаскаль с этими качелями, да еще и в условиях возросшей конкуренции.

Еще один московский клуб «Локомотив» был похож на одного из героев «Бэтмена» Двуликого. Первую половину сезона команда провалила, что неудивительно, поскольку менеджмент долго и шаг за шагом шел к этому провалу. Зимний перерыв пошел на пользу, на пост главного тренера был приглашен Михаил Галактионов, были сделаны несколько точечных приобретений, включая опального Артема Дзюбу, и команда покинула зону вылета, выдав отличный финишный спурт. С такими ресурсами как у железнодорожников команда точно должна быть в пятерке сильнейших.

Претенденты

Во второй группе команд находятся претенденты, но скажем так, не на чемпионский титул, а, скорее, на попадание в пятерку. Каждая из этих команд может выстрелить в чемпионате. Интересно, что большинство из них представляют Юг России. «Краснодар» несколько лет назад подбирался к первой позиции, какое-то время занимал ее, но закончил чемпионат в зоне Лиги Чемпионов и принял участие в групповом турнире. Затем последовал провал, связанный как с внешними, так и внутренними обстоятельствами. В прошедшем сезоне команда Сергея Галицкого заняла шестое место, но видно, что это не предел. Лишь в серии пенальти она уступила в финале Кубка России московским армейцам. Летом-осенью мы увидим более сильный «Краснодар».

«Ростов» долгое время шел на втором месте. Валерий Карпин в очередной раз показал себя классным специалистом, когда в условиях ограниченных ресурсов он выдает высокий результат. В тройке удержаться не удалось, но объективно конкуренты были сильнее и на финише сил ростовчанам не хватило. В будущем сезоне «Ростов» запросто может вновь стать преследователем «Зенита».

Грозненский «Ахмат» показал отличный результат в чемпионате. Ранее команда из Чечни никогда не попадала в пятерку сильнейших. Тут стоит отметить работу Сергея Ташуева, которого мы слегка подзабыли, а он вновь показал себя грамотным специалистам. Кто только не тренировал команду из Грозного, а получилось только у него. Побеждать в чемпионате «Ахмату» рано, но и из круга претендентов вычеркивать команду не будем.

На московское «Динамо» возлагалось и возлагается много надежд. Какую же команду создавал немецкий специалист Сандро Шварц, но все сломалось в начале 2022 года, как и во многих командах. Сложно сказать, кто будет возглавлять бело-голубых в новом сезоне, но к претендентам команду отнести стоит. Все-таки состав у «Динамо» не слабее, чем у вышеупомянутой троицы.

Середняки и аутсайдеры

Все остальные команды РПЛ лишь при каких-то фантастических обстоятельствах смогут претендовать на победу в чемпионате. Хорошо в прошлом сезоне показал себя «Оренбург» чешского специалиста Марцела Лички. Команда показывала атакующую игру и не боялась авторитетов. «Урал» Виктора Гончаренко выдал во втором круге беспроигрышную серию, в Кубке страны дошел до полуфинала, но футбол команды не выглядел цельным. Вернувшемуся в стан сильнейших, «Рубину» нужно время, чтобы достичь новых высот. Самарские «Крылья Советов», скорее всего, вновь будут иметь репутацию воспитанников новых талантов. «Сочи» нужно разбираться с внутренними проблемами, а всем остальным командам уготована борьба за выживание.