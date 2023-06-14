«Ростов»: «Не рассматриваем продажу Глебова. Данил — наш лидер»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Данил Глебов Алексей Рыскин Футбол

Алексей Рыскин заявил, что «Ростов» не намерен продавать хавбека Данилу Глебова.

«Мы не рассматриваем продажу Глебова. Да и на клуб никто не выходил. Дальше это все вбросы инсайдеров. Мы никаких переговоров не ведем, хотим сохранить костяк команды.

Данил — наш лидер. Нас все устраивает», — сказал спортивный директор «Ростова».

В конце мая Глебов продлил контракт с «Ростовом» на 5 лет. Сообщалось о том, что игрока хочет приобрести «Спартак».

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