«Ростов»: «Не рассматриваем продажу Глебова. Данил — наш лидер»

Алексей Рыскин заявил, что «Ростов» не намерен продавать хавбека Данилу Глебова.

«Мы не рассматриваем продажу . Да и на клуб никто не выходил. Дальше это все вбросы инсайдеров. Мы никаких переговоров не ведем, хотим сохранить костяк команды.

Данил — наш лидер. Нас все устраивает», — сказал спортивный директор « ».

В конце мая Глебов продлил контракт с «Ростовом» на 5 лет. Сообщалось о том, что игрока хочет приобрести « ».