«Ростов» продлил контракт с Глебовым на 5 лет. Им интересовался «Спартак»
Данил Глебов подписал новый контракт с «Ростовом».
По данным «РБ Спорт», срок нового соглашения рассчитан на 5 лет. Предыдущий контракт капитана «Ростова» действовал до лета 2024 года.
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил эти сведения: «Да, мы продлили контракт. Это произошло недавно. В продаже наших лидеров мы не заинтересованы».
Ранее сообщалось, что игрок интересен «Спартаку».
Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В этом сезоне у него 4 гола и 3 результативные передачи в 38 матчах.
Полную статистику 23-летнего опорника можно найти здесь.
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