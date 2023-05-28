«Ростов» продлил контракт с Глебовым на 5 лет. Им интересовался «Спартак»

Данил Глебов подписал новый контракт с «Ростовом».

По данным «РБ Спорт», срок нового соглашения рассчитан на 5 лет. Предыдущий контракт капитана «Ростова» действовал до лета 2024 года.

Спортивный директор « » Алексей Рыскин подтвердил эти сведения: «Да, мы продлили контракт. Это произошло недавно. В продаже наших лидеров мы не заинтересованы».

Ранее сообщалось, что игрок интересен «Спартаку».

выступает за «Ростов» с января 2019 года. В этом сезоне у него 4 гола и 3 результативные передачи в 38 матчах.

Полную статистику 23-летнего опорника можно найти здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте