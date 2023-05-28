«Ростов» продлил контракт с Глебовым на 5 лет. Им интересовался «Спартак»

Теги Ростов премьер-лига Россия Данил Глебов Алексей Рыскин Футбол

Данил Глебов подписал новый контракт с «Ростовом».

По данным «РБ Спорт», срок нового соглашения рассчитан на 5 лет. Предыдущий контракт капитана «Ростова» действовал до лета 2024 года.

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил эти сведения: «Да, мы продлили контракт. Это произошло недавно. В продаже наших лидеров мы не заинтересованы».

Ранее сообщалось, что игрок интересен «Спартаку».

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В этом сезоне у него 4 гола и 3 результативные передачи в 38 матчах.

Полную статистику 23-летнего опорника можно найти здесь.

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6 комментариев

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Михаил Зюбин
Значит точно в Спартак собрался
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Ростовский
Ростов топ России будет и в следующем сезоне бороться за медали. Президент клуба сказал, что усилятся летом и расширят резерв опытными игроками.
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Ответ Михаил Зюбин
Значит точно в Спартак собрался
будет тупо активировать Глебова за 7млн, но при этом, не взять Пиняева за те же 7млн, который значительно моложе и перспективнее в разы, на нём можно будет заработать...
+1
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Андрей Андреев
Ответ Direct free kick
Ростов поменяется местами со СКА Ростов
Ты чуть-чуть ошибся. Правильно: «Спартак поменяется местами со СКА Ростов»
Не благодари
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