Барриос интересен «Дженоа». Клуб возвращается в Серию А

Вильмар Барриос может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает журналист , в трансфере 29-летнего хавбека «Зенита» заинтересована « ».

Также генуэзцы, возвращающиеся в Серию А после года во второй лиге, провели переговоры с защитником « » .

Барриос провел 28 матчей в Мир в этом сезоне и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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