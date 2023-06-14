Барриос интересен «Дженоа». Клуб возвращается в Серию А

Теги Зенит Майнц премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Дженоа Джанлука Ди Марцио Вильмар Барриос Аарон Мартин Кариколь Футбол

Вильмар Барриос может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в трансфере 29-летнего хавбека «Зенита» заинтересована «Дженоа».

Также генуэзцы, возвращающиеся в Серию А после года во второй лиге, провели переговоры с защитником «Майнца» Аароном Мартином.

Барриос провел 28 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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RAMIK
Как по мне он потянул бы и Милан с Интером. Ну либо чемпионат у нас очень и очень слабый. Я считаю его лучшим игроком Зенита за последние 5 лет.
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Trash Talking
Дженоа за Кришито, конечно, уважаем, но клуб не соответствует уровню Вильмара. Менять Зенит на них нет смысла.
+7
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Red_Marlboro_
Ответ Trash Talking
Дженоа за Кришито, конечно, уважаем, но клуб не соответствует уровню Вильмара. Менять Зенит на них нет смысла.
Ну если и менять Зенит на Дженоа,то только для того чтобы за ним пристальнее начали смотреть топы Италии,а так конечно совсем не хочется его терять
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Фантом
Да. И Мбаппе.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Даже если бы Барриос и хотел уехать, то это предложение его вряд ли заинтересует. Как из-за статуса команды, так и в финансовом плане.
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Alimoff84
Ответ Фантом
Да. И Мбаппе.
Они его хотят купить и отдать Барсе в аренду, так как с Месси не получилась такая афера)
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igls54
Руки прочь от Вильмара! Ключевой игрок Зенита
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Александр Кузичкин
как-то слабо. Аталанту и Торино спокойно бы потянул на первый взгляд
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Злодей Спб
Надо сообщить в Дженоа, что в Зените есть другой топовый колумбиец. После года голевого воздержания должен забить минимум 30 в этом сезоне.
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LaffyTaffy
Ахахахах. Тут же писали, что он топарь, прям в топ-клуб пойдет.
А тут… Брешия 🤣🤣🤣🤣 пхахахахпхп
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OldRedWhite
Ответ Trash Talking
Дженоа за Кришито, конечно, уважаем, но клуб не соответствует уровню Вильмара. Менять Зенит на них нет смысла.
И откуда у них денег , как у итальянских топов ?
Абсурд )))
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Trash Talking
Ответ Red_Marlboro_
Ну если и менять Зенит на Дженоа,то только для того чтобы за ним пристальнее начали смотреть топы Италии,а так конечно совсем не хочется его терять
Ну Дженоа - это прям вообще оскорбление для Вильмара. В Италии для него минимум: Торино, Фиорентина, Рома.
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