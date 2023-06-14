Барриос интересен «Дженоа». Клуб возвращается в Серию А
Вильмар Барриос может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в трансфере 29-летнего хавбека «Зенита» заинтересована «Дженоа».
Также генуэзцы, возвращающиеся в Серию А после года во второй лиге, провели переговоры с защитником «Майнца» Аароном Мартином.
Барриос провел 28 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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А тут… Брешия 🤣🤣🤣🤣 пхахахахпхп
Абсурд )))