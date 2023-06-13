Алексис Мак Аллистер: «Противостояние «Ливерпуля» и «Ман Сити» станет еще интереснее. Все сильнее захотят обыграть победителя ЛЧ»

Алексис Мак Аллистер считает, что противостояние «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» обострится.

«Интер» отлично провел чемпионов и финал, порой он создавал «Манчестер Сити» проблемы. Но большинство из нас верило в то, что «горожане» станут победителями. Они в каждом матче показывали, что являются отличной командой, которую крайне тяжело обыграть.

Теперь « » будет играть в статусе победителя ЛЧ, и все команды захотят обыграть его еще сильнее, чем прежде. Противостояние «Ливерпуля» и «Сити» будет славным. Оно продолжается несколько лет, но теперь будет особенно интересным», – заявил новичок мерсисайдцев.

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