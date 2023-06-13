Алексис Мак Аллистер: «Противостояние «Ливерпуля» и «Ман Сити» станет еще интереснее. Все сильнее захотят обыграть победителя ЛЧ»

Теги Интер Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер считает, что противостояние «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» обострится.

«Интер» отлично провел Лигу чемпионов и финал, порой он создавал «Манчестер Сити» проблемы. Но большинство из нас верило в то, что «горожане» станут победителями. Они в каждом матче показывали, что являются отличной командой, которую крайне тяжело обыграть.

Теперь «Ман Сити» будет играть в статусе победителя ЛЧ, и все команды захотят обыграть его еще сильнее, чем прежде. Противостояние «Ливерпуля» и «Сити» будет славным. Оно продолжается несколько лет, но теперь будет особенно интересным», – заявил новичок мерсисайдцев.

Мак Аллистер в «Ливерпуле», Бензема в «Аль-Иттихаде», Месси в «Интер Майами» – первые трансферы лета

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Кто такой мак алексис и почему ему позволено сравнить две лучшие команды англии меж собой
Чемпион мира по футболу. Мало?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
В следующем сезоне борьба за первое место в АПЛ будет очень интересным
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquidozz
Ответ Shadow1882
Главное, чтобы в Манчестере помнили, что у них есть какое-то противостояние с Ливерпулем
22 игры, 8 Ливерпуль выиграл, 7 мс.
Это только в лиге. В лч мансити стабильно сливали, как-то так...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Главное, чтобы в Манчестере помнили, что у них есть какое-то противостояние с Ливерпулем
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeicob Harlon
Надеюсь Мак станет неким Стиджи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Contiliano
На самом деле противостояние Ливерпуля и Ман Сити в стократ интереснее и драматичнее противостояния Барсы и Реала, правда хайп-машина работает в другую сторону
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
како противостояние??аууу сити клуб без истории
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
manhuntrock
А будет ли оно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Было какое-то противостояние? Сити берет чемпионат каждый сезон, ливер раз в 30 лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Ответ Liquidozz
22 игры, 8 Ливерпуль выиграл, 7 мс. Это только в лиге. В лч мансити стабильно сливали, как-то так...
Ну так и Тоттенхэм - Ман Сити можно назвать не менее интересным противостоянием. Вон Пеп всё грезит победой на Хай Роуд
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red_Marlboro_
Ответ Jeicob Harlon
Надеюсь Мак станет неким Стиджи
Главное чтобы не подскользнулся в самый неподходящий момент
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
versalio
Ответ Red_Marlboro_
Главное чтобы не подскользнулся в самый неподходящий момент
Да надоели уже с этим приколом. Сколько великих футболистов совершали ляпы, стоящие чемпионства? Много. Наследие не в этом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ Red_Marlboro_
Главное чтобы не подскользнулся в самый неподходящий момент
Сколько можно вспоминать этот досадный момент? Стив принял непосредственное участие в самом крутом финале в истории Лиги Чемпионов и одержал в нем победу. Вот тот матч вошел в анналы истории. Легенда Ливерпуля, да не выиграл АПЛ, но от это он менее легендарным и успешным не стал. Капитан, образец для многих мальчишек в Англии и за ее пределами.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ Спартак Уокер
В следующем сезоне борьба за первое место в АПЛ будет очень интересным
Сити опять)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Ответ Пирс Морган
Сити опять)
Вполне возможно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий