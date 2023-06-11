Каррагер о Мак Аллистере в «Ливерпуле»: «35 млн фунтов за чемпиона мира – просто кража. Хороший игрок, но удачное ли подписание – увидим в начале сезона»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Брайтон Алексис Мак Аллистер деньги Футбол

Джейми Каррагер прокомментировал переход Алексиса Мак Аллистера в «Ливерпуль».

Ранее было официально объявлено о переходе Мак Аллистера из «Брайтона» в «Ливерпуль». Аргентинский полузащитник будет играть под 10-м номером.

«Безусловно, он хороший игрок, но станет ли он хорошим подписанием, мы увидим, когда начнется сезон. Похоже, он может играть на любой позиции в центре поля, и это поможет «Ливерпулю». Он выглядит суперталантом.

«Брайтон» – блестящая команда. Единственное, что я хотел бы сказать, – многие игроки, уйдя из «Брайтона», не показали тот же уровень в других клубах.

Но это отличное подписание, особенно с учетом цены. 35 миллионов фунтов за победителя чемпионата мира с опытом в АПЛ, которому всего 24 года, – это просто кража.

Им нужен, по крайней мере, еще один полузащитник – думаю, «Ливерпуль» в итоге подпишет еще как минимум двух игроков полузащиты.

Также я думаю, что им понадобится защитник. Будет это центральный или крайний защитник, еще предстоит выяснить.

Сейчас много говорят о том, сохранит ли «Ливерпуль» ту систему, с которой они закончили сезон, мне кажется, это действительно интересно. Но я думаю, что они подпишут еще трех игроков: защитника и двух полузащитников», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

16 комментариев

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Андрей Хенто
Согласен, на бумаге это выглядит, как шикарный трансфер. Любой трансфер это риск, но когда ты платишь за игрока 35 миллионов, то и давление на игрока меньше и в случае провала это не будут так тиражировать, как тот же провальный трансфер Азара и т.п.
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ZarvuR2020
Пускай тогда ливерпуль ещё паредеса за 35 лямов фунтов возьмёт. Чемпион мира же
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Red Scouser
Его взяли за то что он реально хорош, а не за то что чемпион мира
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David Aprasidze
Прогнозы Каррагера почти никогда не сбываются. Болельшики Ливерпуля знаем.
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savik-A.M.
Ответ ZarvuR2020
Пускай тогда ливерпуль ещё паредеса за 35 лямов фунтов возьмёт. Чемпион мира же
Паредес в Италии 1 гол и 0 пасов, Мак в Англии 10+2 , позиции схожи , видишь разницу ?
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Дима Зезуль
Все же Ливерпуль не сити, те с 10-ых вливают тонны денег чтобы бы был результат, а красным требуется точечно усиливаться
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Dm Kznts
брайтон полные глупцы что клаусулу сделали
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Блуждающий странник
Бред полнейший. Идеальный трансфер и стоит своих денег. В Англии за такие деньги покупают даже ноунеймов из чемпиопшипа
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David Aprasidze
Ответ MenOfSoccer
Их обули, а они радуются. Купили бегунка, который дыры будет закрывать, а создавать у вас кто будет?
Вийналдума так никто и не заменил
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MenOfSoccer
Ответ f5dfmvw9bk
Есть Трент, он недалёк от КДБ и Бруну по созданным моментам, насколько я помню их у него 31-32
Ещё у Ван Дейка неплохой пас, да и Алиссон в принципе норм ногами играет. Ладно это я утрирую, Трент хорош, только вот в обороне беда у него, но как ни крути он защитник и такой клуб, как Ливерпуль должен быть укомплектован топ универсалами, а не брать Копмайнерсов и МакАллистеров. Если бы они пару сезонов не делали бестолковые трансферы по типу Минамино, то может смогли бы побороться за Беллингема, а по итогу покупают второсортных игроков
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David Aprasidze
Ответ Дима Зезуль
Все же Ливерпуль не сити, те с 10-ых вливают тонны денег чтобы бы был результат, а красным требуется точечно усиливаться
В нулевых был Челси с двумя составами
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f5dfmvw9bk
Ответ Фан Рубина
Мешкам не привыкать воровать перспективных игроков, чтобы гасить перспективные команды-конкуренты на взлёте.
Ливерпуль мешок, ничего смешнее от этого не слышал. Сейчас времена такие, что за игрока проведшего хороший сезон середняки могут просить о €70+, это они скорее больше выгоды получают от продаж, особенно в случае если трансфер проваливается
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