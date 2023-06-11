Каррагер о Мак Аллистере в «Ливерпуле»: «35 млн фунтов за чемпиона мира – просто кража. Хороший игрок, но удачное ли подписание – увидим в начале сезона»
Джейми Каррагер прокомментировал переход Алексиса Мак Аллистера в «Ливерпуль».
Ранее было официально объявлено о переходе Мак Аллистера из «Брайтона» в «Ливерпуль». Аргентинский полузащитник будет играть под 10-м номером.
«Безусловно, он хороший игрок, но станет ли он хорошим подписанием, мы увидим, когда начнется сезон. Похоже, он может играть на любой позиции в центре поля, и это поможет «Ливерпулю». Он выглядит суперталантом.
«Брайтон» – блестящая команда. Единственное, что я хотел бы сказать, – многие игроки, уйдя из «Брайтона», не показали тот же уровень в других клубах.
Но это отличное подписание, особенно с учетом цены. 35 миллионов фунтов за победителя чемпионата мира с опытом в АПЛ, которому всего 24 года, – это просто кража.
Им нужен, по крайней мере, еще один полузащитник – думаю, «Ливерпуль» в итоге подпишет еще как минимум двух игроков полузащиты.
Также я думаю, что им понадобится защитник. Будет это центральный или крайний защитник, еще предстоит выяснить.
Сейчас много говорят о том, сохранит ли «Ливерпуль» ту систему, с которой они закончили сезон, мне кажется, это действительно интересно. Но я думаю, что они подпишут еще трех игроков: защитника и двух полузащитников», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».
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