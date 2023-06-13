Роналду о праздновании голов: «Оно стало глобальным феноменом. Si означает «да» – очень просто, но очень мощно!»
Криштиану Роналду рассказал о своем фирменном праздновании голов.
«Похоже, оно превратилось в самостоятельный глобальный феномен. Мне нравится, что другие игроки тоже так делают, и нравится, что мне присылают видеоролики с людьми из других видов спорта, с детьми, которые так делают. Это здорово.
Si означает «да» – очень просто, но очень мощно!» – сказал 38-летний форвард «Аль-Насра».
Культовое празднование Роналду. Придумано на выезде «Реала» в Штаты, его копировали Мбаппе и Неймар
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И жилы на шее. Невероятно!))
И зачем детям такое говорить?
Да и вообще тут празднование Роналду обсуждают, а не ваши диагнозы.
Siii!!!