Роналду о праздновании голов: «Оно стало глобальным феноменом. Si означает «да» – очень просто, но очень мощно!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал о своем фирменном праздновании голов.

«Похоже, оно превратилось в самостоятельный глобальный феномен. Мне нравится, что другие игроки тоже так делают, и нравится, что мне присылают  видеоролики с людьми из других видов спорта, с детьми, которые так делают. Это здорово.

Si означает «да» – очень просто, но очень мощно!» – сказал 38-летний форвард «Аль-Насра».

Культовое празднование Роналду. Придумано на выезде «Реала» в Штаты, его копировали Мбаппе и Неймар

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41 комментарий

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Александр Тихомиров
кто бы что не говорил, самое распространенное и узнаваемое празднование
+28
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Джон Картер
Ответ Гильяно
То великое «Siiiiii !!!!” после финала ЛЧ до сих пор снится барсаглорам и хейтерам Рона в страшных снах😆
Всем плевать на принцессу пустыни. Не льсти ему и себе
+5
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Н.Ф.
Si означает кремний.
Ваш кэп ©
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-2
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Фруктовый роналду
Криш креативный придумал легендарную фишку но в глазах мессифанов он нарцисс.Ваши дети будут делать Suiii слышите хейтеры
+7
-5
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Caterina
Ещё про стойку носорога перед штрафным забыл упомянуть. Вот уж детям - развлечение, фанатам - счастье))
И жилы на шее. Невероятно!))
+5
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Леван Мкртчян
Ответ Фруктовый роналду
Криш креативный придумал легендарную фишку но в глазах мессифанов он нарцисс.Ваши дети будут делать Suiii слышите хейтеры
Suiii куда?
И зачем детям такое говорить?
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Mamontilo
So означает так, Si означает да. Это так просто, но очень мощно
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Предан Мадриду!!!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
жаль, что эпоха уходит... все эти интервью, банальные слова... мы будем скучать, Криш...
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svft
вот же ж фрукт!
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#nikon
он может делать Si до пятидесяти
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Rocci
ши что значит
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mitos
Си в одной руке си в другой. Вот что мощно)
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Полуэктов Пётр
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален модератором
Вы если не расслышали диагноз, то попросите психиатра вам его повторить и объяснить, чтобы не было "какой-то".
Да и вообще тут празднование Роналду обсуждают, а не ваши диагнозы.
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Пирс Морган
Ответ rigobersong
У тебя 0 медалей ЧМ? Siiii!!!
0+0 в плей-офф ЧМ

Siii!!!
+6
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Пирс Морган
Ответ rigobersong
Прям как у Кокорина!:)
Ну да)
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Великий Алонсо
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Леван Мкртчян
Ответ Фруктовый роналду
Потому что он кумир и пример для миллионов мальчишек которые играют в футбол.Вот почему!
Ну тогда исправь ,что ли, свой ’ Suiii/суй’ на его оригинальное Siiiiuuu. А то не гоже малым деткам ,что-то куда-то сувать, без ведома родителей )
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Этот Райола хочет денег
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