«Роналду похож на духовного лидера «Аль-Насра». Фристайлер До Ким Фук о посещении тренировки саудовской команды

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Фристайлер До Ким Фук понаблюдал за тренировкой Криштиану Роналду и поделился впечатлениями.

Фристайлер рассказал, что ему предложили встретиться с португальцем и посетить закрытую тренировку «Аль-Насра». 

«Это было странное чувство, поскольку это была закрытая тренировка, и никому не разрешалось ничего снимать.

Роналду похож на духовного лидера «Аль-Насра». Он двигался, тренировался с каждой небольшой группой и подбадривал своих партнеров по команде», – сказал До Ким Фук.

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21 комментарий

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blackwerwolf
Осталось принять ислам.
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Кан и Баллак сидят в баре
какой же Роналду Духовны
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Фут.Боль
Муфтий Аль-Насра.
+3
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OldRedWhite
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Справедливости ради, такой же напыщенный. Вчера 1 часть пересмотрел.
И это в День России ?
Неужели другого фильма не нашлось ?
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OldRedWhite
Ответ blackwerwolf
Ананас?
Мы её ?
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OldRedWhite
Ответ blackwerwolf
Осталось принять ислам.
А пока Фука этого за святотатство вероятно утилизируют , как в свое время одного журналиста в Турции …
Но - исключительно в рамках обычаев и традиций !
И на основе высокой духовности !
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Дмитрий Гудков
Фэ, Фристайла, ракамикрафо
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Red_Marlboro_
Он всё это говорит чтобы наконец то стать красивым)
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Бухгалтер2021
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уважают
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moldfan
эх а в молодости, не плохо играл в футбол
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Эго Криштиану
Какой же всё-таки До Ким Фук красивый 🤌
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Так Железного Человека еще никто не оскорблял
Справедливости ради, такой же напыщенный. Вчера 1 часть пересмотрел.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ OldRedWhite
И это в День России ? Неужели другого фильма не нашлось ?
Ничего, на 23 Февраля фильмы "Офицеры" тоже много раз видел
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blackwerwolf
Ответ revo
Роналду похож на очень спелый фрукт в Аль-Нассре
Ананас?
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blackwerwolf
Ответ OldRedWhite
Мы её ?
Таки да.
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