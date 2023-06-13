«Роналду похож на духовного лидера «Аль-Насра». Фристайлер До Ким Фук о посещении тренировки саудовской команды

Фристайлер До Ким Фук понаблюдал за тренировкой Криштиану Роналду и поделился впечатлениями.

Фристайлер рассказал, что ему предложили встретиться с португальцем и посетить закрытую тренировку «Аль-Насра».

«Это было странное чувство, поскольку это была закрытая тренировка, и никому не разрешалось ничего снимать.

похож на духовного лидера « ». Он двигался, тренировался с каждой небольшой группой и подбадривал своих партнеров по команде», – сказал До Ким Фук.