Криштиану Роналду и Джорджина Родригес заключили договор на случай расставания.

Издание TV Guía опубликовала детали договора в прошлую среду. Сообщается, что документ был подписан в 2017 году, когда была беременна их старшей дочерью Аланой Мартиной. За подготовку документа отвечал агент Роналду Жорже Мендеш.

Сообщается, что в случае расставания с Роналду в собственность Джорджины перейдет особняк в Мадриде. Кроме того, португалец будет выплачивать ей 100 тысяч евро в месяц пожизненно.

Также отмечается, что условия контракта были изменены после смерти одного из новорожденных близнецов в июне прошлого года.