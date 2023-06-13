Роналду отдаст Джорджине дом в Мадриде и будет платить 100 тысяч евро в месяц пожизненно в случае расставания. Пара подписала контракт, подготовленный Мендешем
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес заключили договор на случай расставания.
Издание TV Guía опубликовала детали договора в прошлую среду. Сообщается, что документ был подписан в 2017 году, когда Джорджина была беременна их старшей дочерью Аланой Мартиной. За подготовку документа отвечал агент Роналду Жорже Мендеш.
Сообщается, что в случае расставания с Роналду в собственность Джорджины перейдет особняк Криштиану в Мадриде. Кроме того, португалец будет выплачивать ей 100 тысяч евро в месяц пожизненно.
Также отмечается, что условия контракта были изменены после смерти одного из новорожденных близнецов в июне прошлого года.
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