Роналду отдаст Джорджине дом в Мадриде и будет платить 100 тысяч евро в месяц пожизненно в случае расставания. Пара подписала контракт, подготовленный Мендешем

Теги Криштиану Роналду светская хроника Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд девушки и спорт деньги Джорджина Родригес Футбол

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес заключили договор на случай расставания.

Издание TV Guía опубликовала детали договора в прошлую среду. Сообщается, что документ был подписан в 2017 году, когда Джорджина была беременна их старшей дочерью Аланой Мартиной. За подготовку документа отвечал агент Роналду Жорже Мендеш.

Сообщается, что в случае расставания с Роналду в собственность Джорджины перейдет особняк Криштиану в Мадриде. Кроме того, португалец будет выплачивать ей 100 тысяч евро в месяц пожизненно.

Также отмечается, что условия контракта были изменены после смерти одного из новорожденных близнецов в июне прошлого года.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Хорошо пилотку свою пристроила, повезло
+48
-16
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Фурсов
Ответ Barca_mania
хотел так же?)
Хотела. Там девушка. Это весь автоспортивный раздел знает)
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Ответ Дмитрий Фурсов
Хотела. Там девушка. Это весь автоспортивный раздел знает)
Это просто небинарная, шизоидная личность по совместительству фанатик верблюда
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
маринованный огурчик
я так понял этот контракт подразумевает, что дети от нее останутся с ним. иначе зачем этот контракт, если они не женаты?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Организовывал Мендеш, а составлял контракт видимо юрист Ванды и Икарди)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akmor
"Пожизненено" - ключевое слово. Джорджине надо остерегаться расставания.
Сейчас такая жизнь, что запросто кирпич на голову упадет. Строят много
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айдар Ахмеров
Ответ маринованный огурчик
я так понял этот контракт подразумевает, что дети от нее останутся с ним. иначе зачем этот контракт, если они не женаты?
Нет. Это человек и отец детей гарантировал своим детям безбедную жизнь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Alex Legend
Обычно в нормальных семьях люди обо всём договариваются и живут душа в душу. Взять того же Рауля или если с моделью то тогда Фигу. Такого там и в помине нет.
Ну да, в нормальных семьях при разводе имущество делится пополам, а муж отдаёт алименты исходя из зарплаты. Только в этой ситуации Джорджина бы получала в разы больше, так что тут она очень альтруистична
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Legend
Ответ Marcus-light
Откуда в людях столько желчи и зависти. Роналду, что, урод какой-то, что с ним можно быть только ради денег? Или что, родив трёх детей, женщина может быть выброшена на улицу без детей и денег. Просто поразительно, если бы у таких умников разводились родители по вине отца, ни бы желали, чтобы мать осталась лишь с минимальными алиментами, ибо отец куда успешнее?
Обычно в нормальных семьях люди обо всём договариваются и живут душа в душу. Взять того же Рауля или если с моделью то тогда Фигу. Такого там и в помине нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Екн Лор
Лучше контракт с Джорджиной, чем с Негрейрой
Ну и Кринжа с Негрейрой тоже был контракт, судя по его многочисленным голам из офсайдов.
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Баланар
Ответ Великий Алонсо
Хорошо пилотку свою пристроила, повезло
Вагинальный лифт 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Штаны Габора Кирая
Ответ Barca_mania
хотел так же?)
Будто ты бы не хотел получать 100к евро в месяц, даже если ради этого пришлось бы спать с Роналду.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Великий Алонсо
Хорошо пилотку свою пристроила, повезло
хотел так же?)
+17
-17
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Legend
"Всё что угодно, только не рассказывай" ©
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Авторитетный игрок "Уорриорз"
Все таки мендеш в жизни Роналду огромную роль сыграл. Да, 1.2 миллиона в год, на протяжении лет 40-50, это больше 50 миллионов. Но видимо Жорже почуял, что деваха нечиста и в случае возможной свадьбы будет пытаться искать варианты и поводы для развода. А заработок Рона с 17 года превышает наверно 200 и 300 миллионов, а значит отдать бы пришлось минимум 150, а то и больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ричард Пэйпен
Никак к Киркорову собрался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Суррогатная жизнь
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tollie
100к в месяц - явно не для детей, а для этой падкой до роскошной жизни цыганочки. дети, скорее всего, с Кришем останутся. пришла к успеху мадам, что сказать.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Скоро Рон получит "красную" от Джорджины
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий