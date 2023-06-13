Криштиану Роналду: «Горжусь, что поиграл в трех лигах Европы и выиграл титул в каждой. Рад, что чемпионат Саудовской Аравии смотрят по всему миру»

Криштиану Роналду рад переходу Карима Бензема в чемпионат Саудовской Аравии.

«Меня это не удивило, но радостно видеть, что люди по всему миру теперь смотрят чемпионат. Я верю в то, что лига продолжит развиваться и что еще многие игроки из европейских лиг приедут сюда.

Фанаты устроили мне и тем, кто следует за мной на этом прекрасном пути, потрясающий прием. Каждая лига отличается от остальных, и я горжусь тем, что поиграл в трех лигах Европы и выиграл титул в каждой из них.

Самое большое отличие Саудовской Аравии – это, конечно, жара и адаптация расписания под более поздние тренировки, когда попрохладнее. Но к этому я уже привык», – заявил 38-летний форвард « ».

Роналду, Бензема и Канте уже в Саудовской Аравии. А кого еще ждут?