Криштиану Роналду: «Горжусь, что поиграл в трех лигах Европы и выиграл титул в каждой. Рад, что чемпионат Саудовской Аравии смотрят по всему миру»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рад переходу Карима Бензема в чемпионат Саудовской Аравии.

«Меня это не удивило, но радостно видеть, что люди по всему миру теперь смотрят чемпионат. Я верю в то, что лига продолжит развиваться и что еще многие игроки из европейских лиг приедут сюда.

Фанаты устроили мне и тем, кто следует за мной на этом прекрасном пути, потрясающий прием. Каждая лига отличается от остальных, и я горжусь тем, что поиграл в трех лигах Европы и выиграл титул в каждой из них.

Самое большое отличие Саудовской Аравии – это, конечно, жара и адаптация расписания под более поздние тренировки, когда попрохладнее. Но к этому я уже привык», – заявил 38-летний форвард «Аль-Насра».

Роналду, Бензема и Канте уже в Саудовской Аравии. А кого еще ждут?

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36 комментариев

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JENNINGS
Ответ Инженер Управляющий
Комментарий удален модератором
Ригоберу, Гуру и Барсамании некогда этим заниматься, они празднуют победу «Ман Сити» в Лиге чемпионов )))
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+25
-10
+15
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Фан Рубина
Поиграл в трех лигах Европы и выиграл титул в каждой, а в аравийской - проиграл.
+18
-6
+12
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juver_
«Рад, что чемпионат Саудовской Аравии смотрят по всему миру» Вот тут ты погорячился.
+17
-6
+11
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Дмитрий Гудков
Ответ juver_
«Рад, что чемпионат Саудовской Аравии смотрят по всему миру» Вот тут ты погорячился.
32 миллиарда каждый день собираются
+6
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Red_Marlboro_
Ответ Роман
Криштиану просто прочитал мой последний пост.
Конечно прочитал,ему же делать больше нечего,бьёт пенальти отнимая попутно у Талиски лучшего бомбардира,и твои посты читает день и ночь
+11
-6
+5
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Black Phoenix
А у Месси - выигранный чемпионат мира. И не в составе Барсы. Шах и мат.
+9
-5
+4
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Ебздрогыч
Я думаю, что даже инопланетяне, которые следят за нашей планетой, периодически не выдерживают и включают себе рубилово Аль-Шабаба и Аль-Таавуна
+4
-2
+2
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rigobersong
Что не сделаешь, что бы порадовать людей и поднять им настроение:))

Данило и Роналду играли в Европе в 4х Лигах.

Португалия, Италия, Англия и Испания.

Роналду выиграл в 3-х из них.

Данило выиграл во всех 4х.

Данило>Роналду
+13
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rigobersong
Ответ Gravdaar Iyaad
Начо: 5 ЛЧ Гном: 4 ЛЧ Начо > Гном
Месси ЧМ, Копа, Финалиссима, Олимпиада, МЧМ

Начо: 0
+1
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juver_
Ответ Дмитрий Гудков
32 миллиарда каждый день собираются
Я про страны СНГ. Сомневаюсь, что в этих странах много человек смотрят чемпионат, где он играет, учитывая, что трансляций на русском языке нет, разве что какие-то любительские.
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Igor Cholomitski
Ответ Ебздрогыч
Я думаю, что даже инопланетяне, которые следят за нашей планетой, периодически не выдерживают и включают себе рубилово Аль-Шабаба и Аль-Таавуна
я думаю "Родина"- "Шинник" круче, их даже в Эритрее смотрят
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Igor Cholomitski
Ответ rigobersong
Что не сделаешь, что бы порадовать людей и поднять им настроение:)) Данило и Роналду играли в Европе в 4х Лигах. Португалия, Италия, Англия и Испания. Роналду выиграл в 3-х из них. Данило выиграл во всех 4х. Данило>Роналду
он в каждом из них был лучшим бомбардиром!
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Altim
Ответ Harut Hovsepyan
Почему же? Его личные фанаты смотрят? Смотрят! Хейтеры смотрят? Еще как смотрят! А это - уже немало, вполне достаточно, чтобы он мог вот так выразиться.) Ну а если серьезно, то думаю, что ему уже побоку, кто о нем что подумает, он туда уехал с конкретной целью - срубить как можно больше денег. А популяризация их лиги - как раз основная цель саудитов, за это ему и платят в основном. К тому же, абсолютно не важно, чтобы на момент высказывания лига была действительно популярной. Есть же такой прием в психологии для воздействия на большое кол-во людей. Так что все - не просто так!
Смотреть лигу - это не смотреть на Роналду, а смотреть в целом матчи лиги. Сомневаюсь, что многие это делают. Ставочники только может быть.
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Harut Hovsepyan
Ответ Altim
Смотреть лигу - это не смотреть на Роналду, а смотреть в целом матчи лиги. Сомневаюсь, что многие это делают. Ставочники только может быть.
Так я ж ясно дал понять, что шучу, не?)
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Igor Cholomitski
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
А я лично очень рад что не смотрю чемпионат Саудовской Аравии, и надеюсь не придётся.
ну конечно, чемпионат России-это же топ 5
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Temp LC
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
А я лично очень рад что не смотрю чемпионат Саудовской Аравии, и надеюсь не придётся.
быть радостным из-за того, что не смотришь определённый чемпионат ☠️
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Инженер Управляющий
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Temp LC
Ответ Red_Marlboro_
Конечно прочитал,ему же делать больше нечего,бьёт пенальти отнимая попутно у Талиски лучшего бомбардира,и твои посты читает день и ночь
Он так отнимает, что при нëм Талиска пробивал пенальти аж 3-4 раза из 8-9 возможных )
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Romeo Yankovich
Ответ JENNINGS
Ригоберу, Гуру и Барсамании некогда этим заниматься, они празднуют победу «Ман Сити» в Лиге чемпионов ))) https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/6b/b8/33/04/rue2bebd9b5fa.jpg
хахххсаххаах
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CopaAmerica
Снимите кто нибудь ему очки
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Игорь Климов
Ха-ха-ха, Но чемпионат Саудовской Аравии смотрят только в этой стране, ну, и ещё несколько фанатов Кринжа7.
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
даже у пешехода такого нет
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romankoucher
Даже по всему арабскому миру его не смотрят. Но ты радуйся, чего уж там...
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Sobachkin
МатчТВ не показывает
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Мужанов Дмитрий Александрович
А я лично очень рад что не смотрю чемпионат Саудовской Аравии, и надеюсь не придётся.
+3
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