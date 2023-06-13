Непомнящий о «Спартаке»: «Абаскаля хвалят за смену схем по несколько раз за матч, но я не считаю это плюсом. Нет стабильности, и неразбериха не только на поле, но и в головах руководства»

Теги Спартак премьер-лига Россия Валерий Непомнящий Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Непомнящий раскритиковал частые тактические перестановки в игре «Спартака».

«Многие связывают успехи «Спартака» в первой части сезона с очень хорошей работой Абаскаля. На самом деле все произошло так, как обычно и бывает в «Спартаке». Это такая команда, вокруг которой всегда присутствует некоторое напряжение, отражающееся на футболистах. А тут пришел новый человек и поначалу снял с них это напряжение.

Игроки в «Спартаке» очень качественные, подбор хороший. Они играли с настроением, в свое удовольствие. А как только после зимней паузы давление стало усиливаться, в тренерском штабе возникла нервная обстановка, и это передалось футболистам. В результате команда начала проседать в некоторых моментах.

На «Спартак» сильно влияет атмосфера вокруг и внутри команды. А тренер легко поддался этому влиянию.

Абаскаля хвалят за отличную тактическую подготовку команды. За то, что она готова менять схему по несколько раз за матч. Но я не считаю это позитивным моментом. Если не работает план А, нужно иметь план В. Но использовать еще планы С и D – это уже излишне.

Одним и тем же игрокам слишком часто меняют задачи. И такая неразбериха не только на поле, но и в головах руководства клуба. Нет стабильности, нет спокойствия, нет уверенности», – сказал бывший главный тренер «Томи».

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5 комментариев

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Vladislav II
Желаю человеку из Sports.ru, который согласовал рекламу со звуком в приложении, очень шумных соседей-алкашей!
+14
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Red_Marlboro_
Ответ Vladislav II
Желаю человеку из Sports.ru, который согласовал рекламу со звуком в приложении, очень шумных соседей-алкашей!
Грилиш уже выехал по их адресу
+6
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+6
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Спартак Уокер
Осенью все это работало но весной это уже не особо работало
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arisstopane
ну да, если вы такие умные, то почему строем не ходите...
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