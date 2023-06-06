Руководство «Ювентуса» решило оставить Аллегри на следующий сезон. Команда стала 7-й в Серии А

Массимилиано Аллегри продолжит тренировать «Ювентус» в сезоне-2023/24.

Как сообщает журналист , руководство туринцев в понедельник подтвердило решение продолжить сотрудничество с 55-летним специалистом. Одна из причин носит экономический характер и связана со значительной компенсацией, которую в случае увольнения предполагает контракт , рассчитанный до 2025 года.

В текущем сезоне туринцы заняли в Серии А 7-е место после того, как были лишены 10 очков. Из Лиги чемпионов они вылетели на групповом этапе и затем дошли до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии они также выбыли на стадии 1/2 финала.

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