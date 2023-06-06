Руководство «Ювентуса» решило оставить Аллегри на следующий сезон. Команда стала 7-й в Серии А

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Джанлука Ди Марцио Футбол

Массимилиано Аллегри продолжит тренировать «Ювентус» в сезоне-2023/24.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, руководство туринцев в понедельник подтвердило решение продолжить сотрудничество с 55-летним специалистом. Одна из причин носит экономический характер и связана со значительной компенсацией, которую в случае увольнения предполагает контракт Аллегри, рассчитанный до 2025 года.

В текущем сезоне туринцы заняли в Серии А 7-е место после того, как были лишены 10 очков. Из Лиги чемпионов они вылетели на групповом этапе и затем дошли до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии они также выбыли на стадии 1/2 финала.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Мои соболезнования
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Оу щит😑
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fulyan
Сюр продолжается. За 20+ лет боления за Юве не помню чтобы один человек стоял выше интересов клуба, да ещё и который 2 года гробит команду и тянет ее вниз.

Как это объяснить, может мы чего-то не понимаем? Может у него компромат на семью Аньелли?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сижу на факсах Барселоны
Это ПРОВАЛ. Катастрофа
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alda
А ведь самое удивительное, что с таким уровнем футбола, очень оборонительной игрой, Юве бы спокойно мог вторым быть без снятия очков
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент Резнор
Блистательное решение.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий