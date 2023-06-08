«Роналду злится, проигрывая на тренировках, и приезжает на базу раньше многих». Игрок «Аль-Насра» Гариб о Криштиану

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Абдуррахман Гариб Футбол

Партнер Криштиану Роналду по «Аль-Насру» рассказал о поведении португальца на тренировках.

«Роналду относится к жизни серьезно. Он злится, если проигрывает на тренировках, несмотря на то, что выиграл так много трофеев и индивидуальных наград в Европе. Вдобавок он приходит на тренировки раньше многих игроков.

Роналду очень поддерживает меня, именно благодаря ему я посещаю тренировки с большим энтузиазмом. Я тренируюсь с Криштиану, как я могу не радоваться?» – сказал Абдуррахман Гариб в интервью журналисту Абу Машаилю.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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13 комментариев

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Амин Чич
Да все мы злимся когда проигрываем!
Мы еще дальше с вами пошли, некоторые тут злятся, когда им минусы ставят)))))
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artpal
Из новости узнал, что Роналду уже и на тренировках проигрывает. Да, уходить надо вовремя. И не надо говорить про деньги, Роналду и без саудовского бабла нужды бы не знал никогда. А репутация утрачена
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GuruFutbola
Когда не тянешь даже дворовые тренировки с арабами 🤣
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blaugrano
Такой профессионал, что даже со стадиона уходит до финального свистка, раньше всех. Чтобы первым успеть на тренировку.
+4
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Universal1000
Ой уже не раньше всех, а только раньше многих ? Ухах
Мендеш реально бросил, методички трещат по швам.
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Гномович!
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Месси злится, когда уже на тренировках не ставят пенальти.
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ artpal
Из новости узнал, что Роналду уже и на тренировках проигрывает. Да, уходить надо вовремя. И не надо говорить про деньги, Роналду и без саудовского бабла нужды бы не знал никогда. А репутация утрачена
А ты что думаешь на тренировках есть игрок который не проигрывал ?) ты вообще понимаешь как играют в футбол?)
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