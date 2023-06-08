«Роналду злится, проигрывая на тренировках, и приезжает на базу раньше многих». Игрок «Аль-Насра» Гариб о Криштиану
Партнер Криштиану Роналду по «Аль-Насру» рассказал о поведении португальца на тренировках.
«Роналду относится к жизни серьезно. Он злится, если проигрывает на тренировках, несмотря на то, что выиграл так много трофеев и индивидуальных наград в Европе. Вдобавок он приходит на тренировки раньше многих игроков.
Роналду очень поддерживает меня, именно благодаря ему я посещаю тренировки с большим энтузиазмом. Я тренируюсь с Криштиану, как я могу не радоваться?» – сказал Абдуррахман Гариб в интервью журналисту Абу Машаилю.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Мы еще дальше с вами пошли, некоторые тут злятся, когда им минусы ставят)))))
Мендеш реально бросил, методички трещат по швам.