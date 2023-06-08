«Роналду злится, проигрывая на тренировках, и приезжает на базу раньше многих». Игрок «Аль-Насра» Гариб о Криштиану

Партнер Криштиану Роналду по «Аль-Насру» рассказал о поведении португальца на тренировках.

«Роналду относится к жизни серьезно. Он злится, если проигрывает на тренировках, несмотря на то, что выиграл так много трофеев и индивидуальных наград в Европе. Вдобавок он приходит на тренировки раньше многих игроков.

Роналду очень поддерживает меня, именно благодаря ему я посещаю тренировки с большим энтузиазмом. Я тренируюсь с , как я могу не радоваться?» – сказал в интервью журналисту Абу Машаилю.

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