«ПСЖ» близок к бесплатному трансферу 18-летнего Ндура из «Бенфики». Парижане опередили топ-клуб АПЛ

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Шер Ндур Фабрицио Романо Футбол

«ПСЖ» близок к заключению контракта с 18-летним полузащитником «Бенфики».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры с Шером Ндуром продвигаются стремительно и уже находятся на финальном этапе.

Парижанам в борьбе за игрока удалось опередить английский топ-клуб. Сам хавбек хочет перейти в «ПСЖ».

Футболист сборной Италии U20 становится свободным агентом этим летом. В чемпионате Португалии в завершившемся сезоне он сыграл за «Бенфику» 1 раз.

Подробно со статистикой Ндура можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Екн Лор
Главный трансфер на усиление в этом сезоне ПСЖ уже совершил
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_pipspb _
каждый год в полузащиту покупают португальцев или игроков из португальской лиги.
?????????‽
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ljolik888
Вот и сказочке конец . ПСЖ настал трындец !
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Black Phoenix
Одуреть можно. Серьёзная трансферная война уже за игроков 2004-2005 годов рождения идёт. Где мои золотые нулевые, ахах.
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Пепси пеналдувич
Канг ин ли, из Мальйорки переходит в ПСЖ. Романо пишет.
Новости не будет?
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Илнур Кара
Ответ Екн Лор
Главный трансфер на усиление в этом сезоне ПСЖ уже совершил
Выставили Мбаппе на трансфер?
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