«ПСЖ» близок к бесплатному трансферу 18-летнего Ндура из «Бенфики». Парижане опередили топ-клуб АПЛ

«ПСЖ» близок к заключению контракта с 18-летним полузащитником «Бенфики».

Как сообщает инсайдер , переговоры с продвигаются стремительно и уже находятся на финальном этапе.

Парижанам в борьбе за игрока удалось опередить английский топ-клуб. Сам хавбек хочет перейти в « ».

Футболист сборной Италии U20 становится свободным агентом этим летом. В чемпионате Португалии в завершившемся сезоне он сыграл за «Бенфику» 1 раз.

Подробно со статистикой Ндура можно ознакомиться здесь.