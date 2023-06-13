«ПСЖ» близок к бесплатному трансферу 18-летнего Ндура из «Бенфики». Парижане опередили топ-клуб АПЛ
«ПСЖ» близок к заключению контракта с 18-летним полузащитником «Бенфики».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры с Шером Ндуром продвигаются стремительно и уже находятся на финальном этапе.
Парижанам в борьбе за игрока удалось опередить английский топ-клуб. Сам хавбек хочет перейти в «ПСЖ».
Футболист сборной Италии U20 становится свободным агентом этим летом. В чемпионате Португалии в завершившемся сезоне он сыграл за «Бенфику» 1 раз.
Подробно со статистикой Ндура можно ознакомиться здесь.
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