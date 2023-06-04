«Интер» рассматривает Павара, Начо, Чалобу и Скальвини на замену Шкриньяру
«Интер» находится в поиске замены Милану Шкриньяру, который по окончании сезона уйдет в «ПСЖ» свободным агентом.
В шорт-лист миланцев входят четыре центральных защитника – Бенжамен Павар («Бавария»), Начо Фернандес («Реал»), Трево Чалоба («Челси») и Джорджо Скальвини («Аталанта»).
Трансфер 19-летнего Скальвини может обойтись в 50 млн евро, но есть вероятность снизить цену, если «Интер» включит в сделку 20-летнего хавбека Джованни Фаббиана и 22-летнего форварда Самуэле Мулаттьери, выступавших в аренде в «Реджине» и «Фрозиноне» соответственно.
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