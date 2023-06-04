«Интер» рассматривает Павара, Начо, Чалобу и Скальвини на замену Шкриньяру

«Интер» находится в поиске замены , который по окончании сезона уйдет в «ПСЖ» свободным агентом.

В шорт-лист миланцев входят четыре центральных защитника – (« »), («Реал»), Трево Чалоба (« ») и Джорджо Скальвини («Аталанта»).

Трансфер 19-летнего Скальвини может обойтись в 50 млн евро, но есть вероятность снизить цену, если «Интер» включит в сделку 20-летнего хавбека Джованни Фаббиана и 22-летнего форварда Самуэле Мулаттьери, выступавших в аренде в «Реджине» и «Фрозиноне» соответственно.

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