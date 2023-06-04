«Интер» рассматривает Павара, Начо, Чалобу и Скальвини на замену Шкриньяру

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«Интер» находится в поиске замены Милану Шкриньяру, который по окончании сезона уйдет в «ПСЖ» свободным агентом.

В шорт-лист миланцев входят четыре центральных защитника – Бенжамен ПаварБавария»), Начо Фернандес («Реал»), Трево Чалоба («Челси») и Джорджо Скальвини («Аталанта»).

Трансфер 19-летнего Скальвини может обойтись в 50 млн евро, но есть вероятность снизить цену, если «Интер» включит в сделку 20-летнего хавбека Джованни Фаббиана и 22-летнего форварда Самуэле Мулаттьери, выступавших в аренде в «Реджине» и «Фрозиноне» соответственно.

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11 комментариев

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deadjoker
Ответ notfromrashka
Интер прям экономит, лучше бы китайцы так относились к лесу в Сибири
Так им зп платить нечем. Естественно они экономить будут.
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notfromrashka
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Интер прям экономит, лучше бы китайцы так относились к лесу в Сибири
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kaka10
Начо Фернандес в Италии будет топчик просто
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Иван Иванов
Зная китайцев, это скорее всего будет Начо, за него единственного платить не нужно )
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Maxh35
19 летний Скальвини стоит 50 миллионов ???, этот мир точно уже полностью сошёл с ума 🤦‍♂️ ...
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BZB
Скальвини и Начо взять и линия защиты будет в порядке.
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notfromrashka
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Трент Резнор
На переговорах по Чалобе: — Чалобу продашь? — Покупай, коль богат. Чалоба, гляди, не мужчина, а клад!
Шутки за 200 … Вам достается кот в мешке
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