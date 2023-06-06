«Торино» и «Аталанта» обсуждают выкуп Миранчука. Бергамаски хотят 9,5 млн евро
«Торино» и «Аталанта» обсуждают полноценный трансфер Алексея Миранчука.
Как сообщает Torinogranata со ссылкой на La Stampa и TG3 Piemonte, клуб из Бергамо хочет получить 9,5 миллиона евро за продажу российского полузащитника.
Также «Торино» планирует выкупить Николу Влашича. «Вест Хэм» намерен выручить 13 миллионов евро от этой сделки, итальянцы хотят получить скидку.
В прошедшем сезоне Серии А Миранчук провел 29 матчей, отличившись 4 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Пускай переходит в Торино,где он игрок основы, тем более что прошедший сезон отыграл хорошо!
я смотрел больше половины игр Торино в этом сезоне и могу сказать, что в последних 10 матчах они были лучше соперника и могли побеждать везде. Не получилось что-то создать только с Ромой. Это, конечно, не инфа из турнирной таблице, но все же)