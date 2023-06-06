«Торино» и «Аталанта» обсуждают выкуп Миранчука. Бергамаски хотят 9,5 млн евро

«Торино» и «Аталанта» обсуждают полноценный трансфер Алексея Миранчука.

Как сообщает Torinogranata со ссылкой на La Stampa и TG3 Piemonte, клуб из Бергамо хочет получить 9,5 миллиона евро за продажу российского полузащитника.

Также « » планирует выкупить . « » намерен выручить 13 миллионов евро от этой сделки, итальянцы хотят получить скидку.

В прошедшем сезоне Серии А Миранчук провел 29 матчей, отличившись 4 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

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