«Торино» и «Аталанта» обсуждают выкуп Миранчука. Бергамаски хотят 9,5 млн евро

Теги Аталанта Торино Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Никола Влашич Футбол

«Торино» и «Аталанта» обсуждают полноценный трансфер Алексея Миранчука.

Как сообщает Torinogranata со ссылкой на  La Stampa и TG3 Piemonte, клуб из Бергамо хочет получить 9,5 миллиона евро за продажу российского полузащитника. 

Также «Торино» планирует выкупить Николу Влашича. «Вест Хэм» намерен выручить 13 миллионов евро от этой сделки, итальянцы хотят получить скидку.

В прошедшем сезоне Серии А Миранчук провел 29 матчей, отличившись 4 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь

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15 комментариев

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Santi19
Лёхе нужно оставаться в Торино на постоянной основе, если такой шанс предоставляется
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Dr.Gebbelsss
в Аталанте ему места в составе не найдется!
Пускай переходит в Торино,где он игрок основы, тем более что прошедший сезон отыграл хорошо!
+4
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Павел Гребнев
Там вроде непростая ситуация вырисовывается. Гасперини может покинуть "Аталанту", а на его место придти как раз Юрич. Для Алексея в таком случае расклады кардинально меняются.
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Ярик01
Ответ Three Days Grace
лучше перейти, наверное. Торино будет за ЛЕ бороться в следующем году, в концовке этого сезона мощно играли
В последних 12 играх лишь 4 победы, из них три над аутсайдерами, но сыграли мощно в концовке сезона )
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Амин Чич
Миранчука в Монако бы
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Кирилл Павлюченко
Чем полировать лавку в Аталанте, лучше с Быками гонять по полю
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s_kapa
Торино прям совсем не подходит Алексею. Очень тупая полузащита и атака, все бегут, почти никто не думает. Не с кем играть в пас. Ну в конце-концов, ему решать
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Торино правильное решение приняло!
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Three Days Grace
лучше перейти, наверное. Торино будет за ЛЕ бороться в следующем году, в концовке этого сезона мощно играли
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Teodrakis
Если мужики ухаживают за собой и делают маски из бергамота, это не повод обзываться
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Concentration
Надеюсь Леха в следующем сезоне попадет в еврокубки
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Руслан Лукьяненко
Ответ s_kapa
Торино прям совсем не подходит Алексею. Очень тупая полузащита и атака, все бегут, почти никто не думает. Не с кем играть в пас. Ну в конце-концов, ему решать
может думать просто нужно быстрее? тогда и за всеми поспевать удастся
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Dmitry Orlov
Ответ Santi19
Лёхе нужно оставаться в Торино на постоянной основе, если такой шанс предоставляется
Я думаю, он бы за, однако в данной ситуации не всё зависит от него.
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Three Days Grace
Ответ Ярик01
В последних 12 играх лишь 4 победы, из них три над аутсайдерами, но сыграли мощно в концовке сезона )
мамин гений объявился))
я смотрел больше половины игр Торино в этом сезоне и могу сказать, что в последних 10 матчах они были лучше соперника и могли побеждать везде. Не получилось что-то создать только с Ромой. Это, конечно, не инфа из турнирной таблице, но все же)
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