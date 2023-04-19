Полиция расследует оскорбления в адрес Сака после незабитого пенальти в матче с «Вест Хэмом». Пользователь твиттера исказил фото игрока «Арсенала», чтобы тот выглядел как обезьяна
Букайо Сака подвергся оскорблениям в соцсети после незабитого пенальти.
Вингер «Арсенала» не реализовал 11-метровый в матче против «Вест Хэма» в 31-м туре АПЛ (2:2). Через несколько минут после его удара с точки соперники сравняли счет.
После игры один из пользователей твиттера выложил пост со следующим текстом: «Этот клоун стоил нам победы в лиге. Давайте устроим этому куску дерьма настоящую старомодную взбучку».
К твиту также была прикреплена искаженная фотография Сака – на ней футболист выглядит как обезьяна. Позже аккаунт, в котором был опубликован этот пост, был удален.
В связи с этим лондонская полиция объявила, что начала расследование преступления на почве ненависти.
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