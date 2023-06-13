Экс-физиотерапевт «Боруссии» о Клоппе: «На тренировке вратарь столкнулся с игроком, было много крови. Юрген разозлился из-за прерванного матча: «Хочешь вернуться во вторую команду? Вставай, иди в ворота»

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Златан Аломерович Футбол

Экс-физиотерапевт «Боруссии» рассказал о строгих методах работы Юргена Клоппа.

«Однажды на сборе в Марбелье все еще не совсем проснулись, и тренировочный матч прошел не очень хорошо. Третий вратарь, Златан Аломерович, столкнулся с другим игроком. Я стоял неподалеку, держа ящик со льдом, но сразу увидел, что у него из носа течет кровь.

При Юргене можно выбегать на поле только в том случае, если это действительно важно. Он не хотел прерывать игру без необходимости. Это было чем-то вроде воспитательной меры для игроков – он всегда требовал здоровой жесткости. Физиотерапевт мог порой получить взбучку, вмешавшись, когда он не считает это нужным.

У Златана было много крови. Но Юрген расстроился из-за того, что игра прервалась, и просто крикнул: «Вставай!» Златан крикнул в ответ: «Что значит «вставай»? Разве вы не видите?» За все эти годы никто никогда не осмеливался сделать это.

Он холодно спросил: «Что ты только что сказал? Прямо сейчас ты встаешь и идешь к воротам. Или ты хочешь вернуться во вторую команду?» Я попытался успокоить его, но Юрген, вероятно, злился из-за плохой игры и рассердился на меня. Впоследствии он извинился, как это часто бывает, и сказал, что преувеличил, хотя мог бы разрешить ситуацию совсем по-другому», – сказал Томас Цетцманн.

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11 комментариев

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corazón blanco
Какой же Клопп безжалостный))
+29
-6
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SergioRamos92
Ответ Амин Чич
По моему Пеп в Баварии тоже воевал с физиотерапевтом! Значит они в Германии через чур мягкие
Пеп воевал по другой причине
Травм было слишком много
Был случай вроде даже когда Пепа заверили что Боатенг готов на все 100% и его можно выпускать,он в том же матче и получил травму и опять вылетел
+5
0
+5
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Амин Чич
По моему Пеп в Баварии тоже воевал с физиотерапевтом! Значит они в Германии через чур мягкие
+6
-3
+3
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blaugrano
Клопп окровавленному Златану: «Вставай, иди в ворота».
+2
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Рустам Микогазиев
Ответ Амин Чич
По моему Пеп в Баварии тоже воевал с физиотерапевтом! Значит они в Германии через чур мягкие
через что?
+2
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HI MARS
А как вам такой заголовок?

У Златана было много крови. Но Юрген расстроился из-за того, что игра прервалась, и просто крикнул: «Вставай!»
+2
-2
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Artuom Batishev
Вспоминается сразу случай с Азаром, когда доктор выбежала помогать игроку без согласования с Моуром. Такое тоже бывает и понять тренеров можно: происходит сбивание темпа игры и потеря драгоценных минут(если в концовке матча).
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