Зинедин Зидан: «Когда ты заканчиваешь сезон на тренерской скамье, ты устаешь даже сильнее, чем игрок. Эти профессии не имеют ничего общего»

Зинедин Зидан заявил, что тренер за сезон устает сильнее, чем футболист.

«Когда ты заканчиваешь сезон на тренерской скамье, ты устаешь даже сильнее, чем игрок. Это две профессии, которые не имеют ничего общего.

Я помню, что, будучи футболистом, я был сосредоточен на своей игре и игре коллектива и думал только о том, чтобы быть как можно более компетентным, чтобы помочь своей команде на поле. Тренер, в свою очередь, думает о двадцати трех парнях и никогда не прекращает это делать», – сказал бывший футболист сборной Франции и экс-тренер « ».