Зинедин Зидан: «Когда ты заканчиваешь сезон на тренерской скамье, ты устаешь даже сильнее, чем игрок. Эти профессии не имеют ничего общего»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Зинедин Зидан заявил, что тренер за сезон устает сильнее, чем футболист.

«Когда ты заканчиваешь сезон на тренерской скамье, ты устаешь даже сильнее, чем игрок. Это две профессии, которые не имеют ничего общего.

Я помню, что, будучи футболистом, я был сосредоточен на своей игре и игре коллектива и думал только о том, чтобы быть как можно более компетентным, чтобы помочь своей команде на поле. Тренер, в свою очередь, думает о двадцати трех парнях и никогда не прекращает это делать», – сказал бывший футболист сборной Франции и экс-тренер «Реала».

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30 комментариев

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HI MARS
Мостовой🗿🗿🗿
+79
-10
+69
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QWertY
Это правда. Зидан заметно поседел за время работы в Реале
+62
-6
+56
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Сергей Логинов
Мостовой: вот щас не понял
+37
-5
+32
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Мирзоанис Якубов
Это ещё хорошо, если только двадцати трёх. Вон, Грэму Поттеру скажите, он офигеет, что так мало))
+18
0
+18
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Михаил Хромаков
Ответ Remon Tada
Мостовой так не думает
Интересно как он это сообщение прокомментирует, не скажет же что Зидан в футболе ничего не добился и мячик почеканить не сможет)
+15
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+15
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Remon Tada
Мостовой так не думает
+16
-2
+14
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Локоть Артеста
Ответ Михаил Хромаков
Интересно как он это сообщение прокомментирует, не скажет же что Зидан в футболе ничего не добился и мячик почеканить не сможет)
Скажет что Зидан не заиграл бы в Спартаке.
+11
0
+11
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Los Galácticos
Ответ QWertY
Это правда. Зидан заметно поседел за время работы в Реале
Заметно полысел :)
+12
-2
+10
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Магомед Сагаев
Ну конечно, на тренеров оказывается гораздо большее давление, чем на игроков. Тем более, в таком клубе, как «Реал Мадрид» где фанаты тебя гонят из клуба за любое поражение, им нужен результат, здесь и сейчас. Тем более тренер должен находить подход к каждому игроку, строить со всеми ними взаимоотношения, профессию тренеров очень сильно недооценивают
+7
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& Co1366
Усталость -это не аргумент. Возвращайся Зизу к тренерской работе.
+2
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Амин Чич
А есть тренера которые за сезон пробегают больше некоторых футболистов
+1
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Фанат Галактикос
Ответ Экспертное мнение
Поэтому лучше отключить офсайды в настройках игры перед тем как начать
Преданный фанат Реала, почти под каждый пост на ветке комментарии оставляет
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corazón blanco
Ответ Los Galácticos
Заметно полысел :)
Да и не только Зидан, на Гвардиоле это тоже сказалось. Да на всех сказывается, особенно когда ты тренируешь на таком высочайшем уровне и на тебя постоянно оказывается давление болельщиков и СМИ.
+2
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Romeo Yankovich
Ответ Михаил Хромаков
Интересно как он это сообщение прокомментирует, не скажет же что Зидан в футболе ничего не добился и мячик почеканить не сможет)
я этого Зидана с его Реалом возил по газону - прокомментировал заявление Зидана царь Мостовой
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deimon7.7
И все сразу про Мостового вспомнили🤣
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as009595@icloud.com
Все верно тренер работает практически круглый год и круглые сутки можно сказать
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АРХАТ
Ну ему есть с чем сравнивать
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Спартак Уокер
Эти профессии очень сложны
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Док163
Ответ QWertY
Это правда. Зидан заметно поседел за время работы в Реале
Кажется даже полысел немного ….
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Рашпель793
Вот тут реально интересно мнение Мостового об этом заявлении Зидана.
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Romeo Yankovich
Ответ Фанат Галактикос
Преданный фанат Реала, почти под каждый пост на ветке комментарии оставляет
его любимый клуб перестал радовать вот он и переметнулся.
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alexey alexeev
Ответ Геннадий Чеботарев
сейчас Зидан нужен Реалу,не меньше чем в прошлые годы,а даже больше. пора домой,ЗиЗу.
все мы помним второй заход зизу в реал 😃
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