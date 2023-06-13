Дюков о финалах Кубка России: «Лужники» — наша главная арена, но по следующему сезону решение еще не принято»

Теги Лужники ФОНБЕТ Кубок России РФС Александр Дюков стадионы Футбол

Александр Дюков высказался о том, где должны проходить финалы Фонбет Кубка России.

— Финальный матч теперь всегда будет в «Лужниках» проводиться?

— Конечно, «Лужники» — наша главная арена. И было бы правильно, чтобы на ней проводились все матчи. В этом сезоне финал Кубка прошел здесь, а по следующему сезону решение еще не принято.

У нас нет традиции проводить финал Кубка в «Лужниках», в отличие от «Уэмбли» [в Англии]. С одной стороны, правильно проводить финалы здесь, с другой — у нас много арен построено. В том числе к чемпионату мира.

Важно продвигать и развивать футбол в регионах. Многие города были бы рады принять финал Кубка.

— От чего будет зависеть выбор?

— Выбор не будет зависеть от статуса участников. Это решение не мое, это решение исполкома, — сказал президент РФС.

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3 комментария

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SMART789
Футболу футбольное, кесарю кесарево

Оставьте Лужники для путингов, ради чего в их реконструкцию и вбухали (читай напилили) полтора триллиарда

А кубок должен ездить по стране если это турнир всей России
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lovkac
Главное стадион выбирайте заранее, в марте например, чтобы не было вопросов. А еще лучше создать очередь. Условно Казань-Нижний-Сочи-Питер-Москва-Саранск и тд
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