Дюков о финалах Кубка России: «Лужники» — наша главная арена, но по следующему сезону решение еще не принято»
Александр Дюков высказался о том, где должны проходить финалы Фонбет Кубка России.
— Финальный матч теперь всегда будет в «Лужниках» проводиться?
— Конечно, «Лужники» — наша главная арена. И было бы правильно, чтобы на ней проводились все матчи. В этом сезоне финал Кубка прошел здесь, а по следующему сезону решение еще не принято.
У нас нет традиции проводить финал Кубка в «Лужниках», в отличие от «Уэмбли» [в Англии]. С одной стороны, правильно проводить финалы здесь, с другой — у нас много арен построено. В том числе к чемпионату мира.
Важно продвигать и развивать футбол в регионах. Многие города были бы рады принять финал Кубка.
— От чего будет зависеть выбор?
— Выбор не будет зависеть от статуса участников. Это решение не мое, это решение исполкома, — сказал президент РФС.
Оставьте Лужники для путингов, ради чего в их реконструкцию и вбухали (читай напилили) полтора триллиарда
А кубок должен ездить по стране если это турнир всей России