Александр Дюков высказался о том, где должны проходить финалы Фонбет Кубка России.

— Финальный матч теперь всегда будет в «Лужниках» проводиться?

— Конечно, « » — наша главная арена. И было бы правильно, чтобы на ней проводились все матчи. В этом сезоне финал Кубка прошел здесь, а по следующему сезону решение еще не принято.

У нас нет традиции проводить финал Кубка в «Лужниках», в отличие от «Уэмбли» [в Англии]. С одной стороны, правильно проводить финалы здесь, с другой — у нас много арен построено. В том числе к чемпионату мира.

Важно продвигать и развивать футбол в регионах. Многие города были бы рады принять финал Кубка.

— От чего будет зависеть выбор?

— Выбор не будет зависеть от статуса участников. Это решение не мое, это решение исполкома, — сказал президент .