У Мане есть предложение от саудовского «Аль-Иттифака». Клуб также приглашает Джеррарда
Садьо Мане может продолжить карьеру в «Аль-Иттифаке».
Хавбек «Баварии» получил выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии.
Сообщалось, что «Аль-Иттифак» хочет назначить главным тренером Стивена Джеррарда, уволенного из «Астон Виллы» в октябре 2022 года.
«Бавария» намерена расстаться с Мане, сенегальца уже предлагали «ПСЖ», мадридским и английским клубам, но переговоры пока не увенчались успехом.
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