У Мане есть предложение от саудовского «Аль-Иттифака». Клуб также приглашает Джеррарда

Садьо Мане может продолжить карьеру в «Аль-Иттифаке».

Хавбек «Баварии» получил выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии.

Сообщалось, что « » хочет назначить главным тренером Стивена Джеррарда, уволенного из «Астон Виллы» в октябре 2022 года.

« » намерена расстаться с Мане, сенегальца уже предлагали «ПСЖ», мадридским и английским клубам, но переговоры пока не увенчались успехом.