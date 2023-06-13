У Мане есть предложение от саудовского «Аль-Иттифака». Клуб также приглашает Джеррарда

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Садьо Мане Футбол

Садьо Мане может продолжить карьеру в «Аль-Иттифаке».

Хавбек «Баварии» получил выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии.

Сообщалось, что «Аль-Иттифак» хочет назначить главным тренером Стивена Джеррарда, уволенного из «Астон Виллы» в октябре 2022 года.

«Бавария» намерена расстаться с Мане, сенегальца уже предлагали «ПСЖ», мадридским и английским клубам, но переговоры пока не увенчались успехом.

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18 комментариев

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Рашпель793
Ответ MrWillSee
Джеррарда как игрока или как тренера зовут?
Как игрок он там наверняка полезнее будет.
+28
-2
+26
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MrWillSee
Джеррарда как игрока или как тренера зовут?
+25
-1
+24
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benjamin92
В Германии сразу раскусили фальшивую репутацию хорошего парня с разбитым телефоном
+6
-4
+2
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ MrWillSee
Джеррарда как игрока или как тренера зовут?
Попробует как тренер, если будут плохие результаты, как игрок он там точно добьется определенного результата)
+1
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Арабы с деньгам как обезьяна с гранатой. Одни понты и трата денег на ненужные сооружения и мероприятия. В той же Европе и США спортсменам не платят их зарплаты просто так, потому что это клуб или руководство захотели. Клубы зарабатывают деньги, это бизнес-проекты. Арабы же ради того, чтобы получить ЧМ, готовы на такие траты безумные. Просто ужас.
Как вести спортивный бизнес правильно всем показал Боули))
+1
0
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Dmitry_Bayern18
Ответ benjamin92
В Германии сразу раскусили фальшивую репутацию хорошего парня с разбитым телефоном
Похоже на то((
+2
-1
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nb8dwryv56
Из-за этих всех новостей скоро буду знать основной состав команд высшей лиги саудовцев
0
0
0
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che kaif
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Арабы с деньгам как обезьяна с гранатой. Одни понты и трата денег на ненужные сооружения и мероприятия. В той же Европе и США спортсменам не платят их зарплаты просто так, потому что это клуб или руководство захотели. Клубы зарабатывают деньги, это бизнес-проекты. Арабы же ради того, чтобы получить ЧМ, готовы на такие траты безумные. Просто ужас.
Глупо этого не делать если есть возможность
+1
-1
0
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