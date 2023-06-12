Киоун считает, что требл «МЮ» был сложнее, чем у «Сити»: «Всего за год до этого «Арсенал» сделал дубль. Тогда выиграть титул внутри страны было сложнее»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Арсенал Мартин Киоун Футбол

Мартин Киоун сравнил треблы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Юнайтед» выиграл чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов в 1999 году. «Сити» повторил это достижение в 2023-м.

«Я почти уверен, что соперничество на внутренней арене выявляет в тебе все лучшее и заставляет подняться на другой уровень. Так вот, «Сити» несколько отставал от «Арсенала», «Арсенал» был просто невероятен в лиге, но в итоге отступил. 

Но в каком-то смысле, может быть, это заставило «Сити» переключить передачу, заставило Пепа стать еще лучше, заставило его пересмотреть роль [Джона] Стоунза – он не играл в полузащите до чемпионата мира, не так ли?

После чемпионата мира все изменилось, так что они как бы перешли на другую передачу, а соперничество на внутренней арене действительно должно быть. Я думаю, что «Ливерпуль» немного отстал в последнее время.

Я, на самом деле, думаю, что достижение «Юнайтед» было более серьезным, потому что всего за год до этого «Арсенал» выиграл дубль. Тогда выиграть титул внутри страны было сложнее.

Всего два или три года спустя мы [«Арсенал»] сделали еще один дубль, так что они, «Юнайтед», стремились действовать на пределе возможностей. В то время как задача  «Сити» стала довольно простой после того, как «Арсенал» выпал из борьбы. Но я действительно чувствую, что это только начало, это начало их пути», – сказал бывший защитник «Арсенала».

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Любой требл выиграть сложно. Ведь поэтому их так мало в истории.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ну и плюс то, что у МЮ было 4 воспитанника в основном составе, тогда как у Сити 0(Фоден плотный игрок запаса).
А так все треблы сложные, включая требл Сити. Интер вполне мог и выиграть
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lizarazu
Сложнее блин, хаха :)
Сити не виноват, что остальные слабее в последние годы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Дорохин
Победа есть победа. Любая победа достаётся трудом и мастерством вне зависимости хоть тогда хоть сейчас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Дорохин
Для каждого времени свои герои.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Сизов
Если в этом ключе, то уровень конкуренции в 1999 был выше. А с Интером вообще Сити был на грани.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий