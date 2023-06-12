Анчелотти подал в суд на «Эвертон» по коммерческим вопросам. Карло покинул клуб в 2021-м

Теги Карло Анчелотти Эвертон премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти подал иск в отношении «Эвертона».

По информации The Guardian, в прошлую пятницу в Высоком суде Лондона был зарегистрирован иск Анчелотти против «Эвертона». Жалоба относится к «общим коммерческим договоренностям».

Какие конкретно претензии выдвинул тренер по отношению к бывшему клубу, не сообщается. Юристы итальянца не стали комментировать ситуацию, «Эвертон» также не ответил на запрос The Guardian.

Карло Анчелотти покинул «Эвертон» в 2021 году после двух лет в клубе. После увольнения тренер подписал контракт  2024 года с «Реалом».

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55 комментариев

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U
Ответ Burel
Опустил Эвертон на дно, несмотря на то, что под него были огромные траты на трансферы, а потом ещё трясёт деньги .. 😵
Хорошо, что после него пришли люди, которые подняли клуб на его настоящий уровень.
+18
-3
+15
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M93
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Для большинства на сайте загадка - почему тебя в принципе никогда не банят хотя бы временно, я уж молчу про перманент.
+18
-8
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M93
Ответ GuruFutbola
Я не нарушаю правила сайта)
Твой комментарий в начале видимо комплимент:
"Для меня всегда было загадкой, как реал постоянно умудряется набирать себе самых мерзких людей в мире футбола"

Далее. У Спортса правил как таковых нету, но даже из тех принципов модерации, как они это называют https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zhaglagdonks/2792305.html. Ты прибегая первым на любую новость Реала постоянно нарушаешь один из их принципов:
- Оскорбления пользователей, спортсменов, клубов. Намеренное оскорбительное искажение названий клубов, фамилий. Всевозможные оскорбительные аббревиатуры относятся сюда же.

Ты же постоянно нарушаешь это правило-принцип, коверкая, оскорбляя название клуба, фамилии, имена игроков.

Ну а просто шик. Ответы самому себе.
"rigobersong
34 секунды назад
Ответ GuruFutbola
Я не нарушаю правила сайта)
Он на всех жалуется:)"
+10
-2
+8
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Для меня всегда было загадкой, как у такого великого клуба, как «Барселона», такие, как бы помягче выразиться, «фанаты», самоцель у которых - ложь, гордыня, провокации и оскорбления
+6
-2
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U
Ответ Маноло Санчи́с
Ещё даже ничего толком неизвестно, а местные Ыксперты вынесли Карло приговор)
Ну эти местные, все как один, за Эвертон с детства, как я понял.
+5
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Ilya Chistyakov
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Для всех адекватных посетителей сайта остаётся загадкой, как подобных тебе клоунов не банят хотя бы временно за всю ту грязь, которую вы льете в адрес конкурентов своей секты. И самое забавное, акцентируете свое внимание вы в основном не на своём рычажном шапито, даже аватарку с черепашкой ставите, типа метаирония и сарказм🤡))) 0))
+5
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U
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Ерунду пишите. Вас же не в Реал не взяли.
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Маноло Санчи́с
Ответ Burel
Опустил Эвертон на дно, несмотря на то, что под него были огромные траты на трансферы, а потом ещё трясёт деньги .. 😵
Как можно опустить на дно то, что и так было на дне..?)
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Censormorum
Эвертону давно пора пройти очищение в Первом дивизионе. Бессмысленный клуб с не менее бессмысленной командой.
+8
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Pucheslav
Ответ rigobersong
Еще и в такой день, когда умер Берлускони давший ему шанс всей жизни тренировать Милан:) Рвач всегда думал только о деньгах:)
А с чего взяли что он сегодня иск подал ?
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Геннадий Чеботарев
Ответ Train67
У него вообще есть совесть? Мало того, что был бесполезным для клуба, так ещё и пытается деньги у клуба через суд отжать.
те деньги ,что вложил эвертон под анчелоти были для них рекордными и очень большими. и только глорье местное этого не понимают. да они вообще ничего не понимают,нечем у них делать такие манипуляции.
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Маноло Санчи́с
Ещё даже ничего толком неизвестно, а местные Ыксперты вынесли Карло приговор)
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AmanEsen
Ответ Censormorum
Эвертону давно пора пройти очищение в Первом дивизионе. Бессмысленный клуб с не менее бессмысленной командой.
Если клуб бессмысленный, то кто тогда на него ходит?
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Армен Онфрой
Ответ Train67
У него вообще есть совесть? Мало того, что был бесполезным для клуба, так ещё и пытается деньги у клуба через суд отжать.
Где был Эвертон с Анчелотти и где щас ?)
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#SharkTeam
Ответ U
Хорошо, что после него пришли люди, которые подняли клуб на его настоящий уровень.
Как это отменяет его провал? Получается он на уровне физруков что пришли после него что ли?
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Burel
Ответ Милан137
При Анчи Эвертон взлетел аж на 5 место, фанаты просто боготворили Анчелотти, после Анчелотти этот недо клуп сразу вылетел в ШИП ☝️🤦‍♂️...
это в каком же сезоне они 5ми были
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Милан137
Ответ Burel
Опустил Эвертон на дно, несмотря на то, что под него были огромные траты на трансферы, а потом ещё трясёт деньги .. 😵
Гениальный комментарий и анализ, купили только Ришалидсона вроде тогда только ☝️🤦‍♂️ ...
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Милан137
Ответ Burel
Опустил Эвертон на дно, несмотря на то, что под него были огромные траты на трансферы, а потом ещё трясёт деньги .. 😵
При Анчи Эвертон взлетел аж на 5 место, фанаты просто боготворили Анчелотти, после Анчелотти этот недо клуп сразу вылетел в ШИП ☝️🤦‍♂️...
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U
Ответ Burel
ага, давай теперь сравнивать с худшими примерами, хотя бюджет и состав у него были для борьбы за место в ЛЧ
"бюджет и состав у него были для борьбы за место в ЛЧ"

Поберегитесь еще раз внимательней по цифрам.
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Инженер Управляющий
пруфы будут или как в вашей секте водится лишь бы накинуть?) худший тренер Эвертона по соотношению игр, побед и поражений Майк Уолкер, второй Лэмпард, а то что Великий Папа Карло вам седалище поджигал не один раз, это очевидно
поджигал?)
Анчелотти проиграл Гвардиоле 6 из 8 последних матчей
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GuruFutbola
Ответ Ilya Chistyakov
Для всех адекватных посетителей сайта остаётся загадкой, как подобных тебе клоунов не банят хотя бы временно за всю ту грязь, которую вы льете в адрес конкурентов своей секты. И самое забавное, акцентируете свое внимание вы в основном не на своём рычажном шапито, даже аватарку с черепашкой ставите, типа метаирония и сарказм🤡))) 0))
Где грязь? Все по факту написал, а вот ты начинаешь оскорблять меня и величайший Испанский клуб, не стыдно? Извинись
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Милан137
Скорее всего об неустойке, хотя сам и разорвал контракт, ситуация мутная и сугубо личная ...
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GuruFutbola
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#SharkTeam
Перес мало платит?
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
Он на всех жалуется:)
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