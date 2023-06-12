Анчелотти подал в суд на «Эвертон» по коммерческим вопросам. Карло покинул клуб в 2021-м
Карло Анчелотти подал иск в отношении «Эвертона».
По информации The Guardian, в прошлую пятницу в Высоком суде Лондона был зарегистрирован иск Анчелотти против «Эвертона». Жалоба относится к «общим коммерческим договоренностям».
Какие конкретно претензии выдвинул тренер по отношению к бывшему клубу, не сообщается. Юристы итальянца не стали комментировать ситуацию, «Эвертон» также не ответил на запрос The Guardian.
Карло Анчелотти покинул «Эвертон» в 2021 году после двух лет в клубе. После увольнения тренер подписал контракт 2024 года с «Реалом».
"Для меня всегда было загадкой, как реал постоянно умудряется набирать себе самых мерзких людей в мире футбола"
Далее. У Спортса правил как таковых нету, но даже из тех принципов модерации, как они это называют https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zhaglagdonks/2792305.html. Ты прибегая первым на любую новость Реала постоянно нарушаешь один из их принципов:
- Оскорбления пользователей, спортсменов, клубов. Намеренное оскорбительное искажение названий клубов, фамилий. Всевозможные оскорбительные аббревиатуры относятся сюда же.
Ты же постоянно нарушаешь это правило-принцип, коверкая, оскорбляя название клуба, фамилии, имена игроков.
Ну а просто шик. Ответы самому себе.
"rigobersong
34 секунды назад
Ответ GuruFutbola
Я не нарушаю правила сайта)
Он на всех жалуется:)"
Поберегитесь еще раз внимательней по цифрам.
Анчелотти проиграл Гвардиоле 6 из 8 последних матчей