Анчелотти подал в суд на «Эвертон» по коммерческим вопросам. Карло покинул клуб в 2021-м

Карло Анчелотти подал иск в отношении «Эвертона».

По информации The Guardian, в прошлую пятницу в Высоком суде Лондона был зарегистрирован иск Анчелотти против « ». Жалоба относится к «общим коммерческим договоренностям».

Какие конкретно претензии выдвинул тренер по отношению к бывшему клубу, не сообщается. Юристы итальянца не стали комментировать ситуацию, «Эвертон» также не ответил на запрос The Guardian.

покинул «Эвертон» в 2021 году после двух лет в клубе. После увольнения тренер подписал контракт 2024 года с « ».