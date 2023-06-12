Хайнер о трансферах «Баварии»: «Нужен центрфорвард – можем потратить 100 миллионов». Хаманн посоветовал подписать Осимхена или Коло-Муани
Президент «Баварии» Герберт Хайнер и Дитмар Хаманн обсудили возможные трансферы клуба.
«Я говорил, что «Бавария» в состоянии потратить 100 миллионов. Но нужно все сделать правильно. Не секрет, что мы ищем центрального нападающего. Мы на правильном пути», – сказал Хайнер.
Экс-игрок «Баварии» Дитмар Хаманн назвал возможные кандидатуры форвардов, которые, по его мнению, подошли бы клубу.
«Я вижу двух кандидатов – Коло-Муани и Осимхена из «Наполи». Не хочу принижать уровень Никласа Фюллькруга, но если вы хотите бороться за Лигу чемпионов, думаю, стоит подписать Коло-Муани или Осимхена. Если бы это зависело от меня, я выбрал бы Коло-Муани», – сказал Хаманн.
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