Хайнер о трансферах «Баварии»: «Нужен центрфорвард – можем потратить 100 миллионов». Хаманн посоветовал подписать Осимхена или Коло-Муани

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Дитмар Хаманн бундеслига Германия возможные трансферы Наполи Герберт Хайнер Виктор Осимхен Рандаль Коло-Муани деньги Футбол

Президент «Баварии» Герберт Хайнер и Дитмар Хаманн обсудили возможные трансферы клуба.

«Я говорил, что «Бавария» в состоянии потратить 100 миллионов. Но нужно все сделать правильно. Не секрет, что мы ищем центрального нападающего. Мы на правильном пути», – сказал Хайнер.

Экс-игрок «Баварии» Дитмар Хаманн назвал возможные кандидатуры форвардов, которые, по его мнению, подошли бы клубу.

«Я вижу двух кандидатов – Коло-Муани и Осимхена из «Наполи». Не хочу принижать уровень Никласа Фюллькруга, но если вы хотите бороться за Лигу чемпионов, думаю, стоит подписать Коло-Муани или Осимхена. Если бы это зависело от меня, я выбрал бы Коло-Муани», – сказал Хаманн.

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11 комментариев

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Выкидыш
советую соболева
+9
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A A
Влаховича и коло муани берешь и сидишь спокойно, обойдется примерно в 120 млн + Мане
+3
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mqh9pzrxgf
Ответ Выкидыш
советую соболева
Тогда гегемония в бундеслиге продолжится еще лет на 10
+2
0
+2
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Surviving
Ответ GuruFutbola
Фермеры снова хотят рынок раздуть?
Коут 160, Дембеле 120+, Гризманн 120 и т.д это рынок был не раздут.
+1
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mqh9pzrxgf
Ответ A A
Влаховича и коло муани берешь и сидишь спокойно, обойдется примерно в 120 млн + Мане
Че то ты переоценил их стоимость, 120 да еще и Мане впридачу
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deutschmann 73
Ответ Кино Музыка
Проклятие Левандовски.
Есть и Альварес из МС, Г. Рамуш из Бенфики и ещё пара кандидатур, так что надо взвесить за и против. Только не Влаховича!!!
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