Эдерсон сбрил усы репортеру в прямом эфире после победы «Сити» в ЛЧ. Вратарь заключил с журналистом пари перед финалом
Эдерсон сбрил усы репортеру в прямом эфире после победы «Манчестер Сити» в финале ЛЧ.
Как сообщает Fora de Campo, незадолго до финала Лиги чемпионов вратарь «Манчестер Сити» заключил пари с репортером бразильского TNT Sports Фредом Калдейрой.
После победы «Манчестер Сити» над «Интером» в финале Лиги чемпионов (1:0) по итогам пари Эдерсон сбрил усы репортера, а тот, в свою очередь, сбрил бороду голкипера. Все это произошло в прямом эфире TNT Sports после того, как репортер подошел к Эдерсону во время празднований на поле и напомнил про обещание.
Скриншот: трансляция TNT Sports
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