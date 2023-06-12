Эдерсон сбрил усы репортеру в прямом эфире после победы «Сити» в ЛЧ. Вратарь заключил с журналистом пари перед финалом

Эдерсон сбрил усы репортеру в прямом эфире после победы «Манчестер Сити» в финале ЛЧ.

Как сообщает Fora de Campo, незадолго до финала Лиги чемпионов вратарь « » заключил пари с репортером бразильского TNT Sports Фредом Калдейрой.

После победы «Манчестер Сити» над « » в финале чемпионов (1:0) по итогам пари сбрил усы репортера, а тот, в свою очередь, сбрил бороду голкипера. Все это произошло в прямом эфире TNT Sports после того, как репортер подошел к Эдерсону во время празднований на поле и напомнил про обещание.

Скриншот: трансляция TNT Sports

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