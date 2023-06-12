Эдерсон сбрил усы репортеру в прямом эфире после победы «Сити» в ЛЧ. Вратарь заключил с журналистом пари перед финалом

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА телевидение Эдерсон ахахаха Футбол

Эдерсон сбрил усы репортеру в прямом эфире после победы «Манчестер Сити» в финале ЛЧ.

Как сообщает Fora de Campo, незадолго до финала Лиги чемпионов вратарь «Манчестер Сити» заключил пари с репортером бразильского TNT Sports Фредом Калдейрой.

После победы «Манчестер Сити» над «Интером» в финале Лиги чемпионов (1:0) по итогам пари Эдерсон сбрил усы репортера, а тот, в свою очередь, сбрил бороду голкипера. Все это произошло в прямом эфире TNT Sports после того, как репортер подошел к Эдерсону во время празднований на поле и напомнил про обещание.

Скриншот: трансляция TNT Sports

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8 комментариев

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Strike36
А где был Эдерсон в 2005? Так бы сейчас и Газаев без усов ходил
+17
-1
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Акира_1
Ответ Жирный Лукаку
Так понимаю, он просто хотел, чтобы ему сбрил усы Эдерсон?
Нет, он просто хотел громких заголовков в газетах и посмотров в интернете.
+7
0
+7
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Семён Жуйло
Сэкономили на барбершопе.
+5
-1
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Жирный Лукаку
Так понимаю, он просто хотел, чтобы ему сбрил усы Эдерсон?
+2
0
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Ruslan3132
"ты зачем усы сбрил, дурик" (с)
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Андрей Долгов
это вам не гав гав
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thesuperdrum
Заголовок из 2027: Усы репортера, которые сбрил Эдерсон после финала ЛЧ 23. Где они?
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