Лионеля Месси развеселила перспектива бороться за попадание в плей-офф МЛС.

Об этом в интервью ESPN рассказал бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро.

«Всех удивил [трансфер в ], потому что было много разговоров о «Барселоне», но в конечном счете это было решение , и, думаю, он искал счастье, а не давление, связанное с победами.

В конечном счете ему захочется победить. Но он будет получать удовольствие, хорошо проводить время. Не знаю, сможет ли он выигрывать каждый матч... Как бы там ни было, когда ты играешь более раскованно, дела идут лучше.

Мы недавно разговаривали, я отправил ему таблицу . Сказал ему: «Слушай, твоя команда отстает, лучше бы тебе вывести ее на 9-е или 8-е место, чтобы попасть в плей-офф».

Он просто обделался от смеха – а что ему оставалось делать? Он смеялся вместе со мной. «Нам надо забраться в плей-офф», – сказал он мне.

Не стоит исключать его выступления на ЧМ, учитывая то, как он следит за собой. Естественно, он будет играть не на уровне последнего ЧМ, но все же это Месси. Он способен забить со штрафного. Надо оставить дверь приоткрытой», – заявил Агуэро.

«Интер» идет на последнем месте в Восточной конференции и на 7 очков отстает от 9-й строчки.