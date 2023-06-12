Серхио Агуэро: «Месси обделался от смеха, когда я прислал ему таблицу МЛС и сказал, что лучше бы ему вывести «Интер» в плей-офф»
Лионеля Месси развеселила перспектива бороться за попадание в плей-офф МЛС.
Об этом в интервью ESPN рассказал бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро.
«Всех удивил [трансфер в «Интер» Майами], потому что было много разговоров о «Барселоне», но в конечном счете это было решение Месси, и, думаю, он искал счастье, а не давление, связанное с победами.
В конечном счете ему захочется победить. Но он будет получать удовольствие, хорошо проводить время. Не знаю, сможет ли он выигрывать каждый матч... Как бы там ни было, когда ты играешь более раскованно, дела идут лучше.
Мы недавно разговаривали, я отправил ему таблицу МЛС. Сказал ему: «Слушай, твоя команда отстает, лучше бы тебе вывести ее на 9-е или 8-е место, чтобы попасть в плей-офф».
Он просто обделался от смеха – а что ему оставалось делать? Он смеялся вместе со мной. «Нам надо забраться в плей-офф», – сказал он мне.
Не стоит исключать его выступления на ЧМ, учитывая то, как он следит за собой. Естественно, он будет играть не на уровне последнего ЧМ, но все же это Месси. Он способен забить со штрафного. Надо оставить дверь приоткрытой», – заявил Агуэро.
«Интер» идет на последнем месте в Восточной конференции и на 7 очков отстает от 9-й строчки.
Говорит часто и в 90% чушь.
Так что никто ему не мешает зимой присоединиться к команде из плей-офф ЛЧ :)
Если не выйдет и тем более застрянет на дне, то это плохие партнёры и вообще, что Месси с таким мусором мог поделать?