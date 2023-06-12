Серхио Агуэро: «Месси обделался от смеха, когда я прислал ему таблицу МЛС и сказал, что лучше бы ему вывести «Интер» в плей-офф»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Серхио Агуэро Ла Лига Интер Майами Футбол

Лионеля Месси развеселила перспектива бороться за попадание в плей-офф МЛС.

Об этом в интервью ESPN рассказал бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро.

«Всех удивил [трансфер в «Интер» Майами], потому что было много разговоров о «Барселоне», но в конечном счете это было решение Месси, и, думаю, он искал счастье, а не давление, связанное с победами.

В конечном счете ему захочется победить. Но он будет получать удовольствие, хорошо проводить время. Не знаю, сможет ли он выигрывать каждый матч... Как бы там ни было, когда ты играешь более раскованно, дела идут лучше.

Мы недавно разговаривали, я отправил ему таблицу МЛС. Сказал ему: «Слушай, твоя команда отстает, лучше бы тебе вывести ее на 9-е или 8-е место, чтобы попасть в плей-офф».

Он просто обделался от смеха – а что ему оставалось делать? Он смеялся вместе со мной. «Нам надо забраться в плей-офф», – сказал он мне.

Не стоит исключать его выступления на ЧМ, учитывая то, как он следит за собой. Естественно, он будет играть не на уровне последнего ЧМ, но все же это Месси. Он способен забить со штрафного. Надо оставить дверь приоткрытой», – заявил Агуэро.

«Интер» идет на последнем месте в Восточной конференции и на 7 очков отстает от 9-й строчки.

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45 комментариев

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Роман
Агуэро это как Рикоберга на sports.
Говорит часто и в 90% чушь.
+65
-17
+48
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Syndycate
Ответ Роман
Агуэро это как Рикоберга на sports. Говорит часто и в 90% чушь.
И так же лижет Месси)
+20
-3
+17
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Гамарджоба Генацвале
Со штрафного и Генич может забить.
+18
-4
+14
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HI MARS
Желаю чтобы ваша половинка смотрела на вас,как Агуэро смотрит на Меси
+20
-7
+13
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Нея Смирнова
Ответ Нургалиев Разрешил
Казалось бы, всего лишь один раз перешел в Барсу, даже толком не сыграв за нее и уже не может вытащить язык тз жопы Месси
При чем тут барса?Они друзья, а еще играли в аргентине вместе.
+8
0
+8
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Артём Горбенко
Ответ Роман
Агуэро это как Рикоберга на sports. Говорит часто и в 90% чушь.
так вы с ним братья по разуму
+10
-3
+7
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Sinister Kid
Ответ Гамарджоба Генацвале
Со штрафного и Генич может забить.
Какие же «скауты» у Интера Майами, если они не знают, что Генич может забить со штрафного и в 100 раз дешевле Месси.
+6
0
+6
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DanielCarvalho
У меня почему то Агуэро, после завершения карьеры вызывает отвращение. Такое чувство что недалекий какой то
+8
-4
+4
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Александр Максаков
Ухохатывался - это от слова ухо?
+4
0
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Ayan Yermek
Ответ Нургалиев Разрешил
Казалось бы, всего лишь один раз перешел в Барсу, даже толком не сыграв за нее и уже не может вытащить язык тз жопы Месси
да не,они в сборной вместе 10 лет играли.Так что дело не в этом)
+4
0
+4
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МТБ
Ответ HI MARS
Желаю чтобы ваша половинка смотрела на вас,как Агуэро смотрит на Меси
Не, спасибо, лучше здоровые отношения, а не вот это маниакальное, как у Агуэро
+3
0
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sheri_24
Ответ Роман
Ты рейтинг набери, потом пиши людям 🤡
Что тебе даёт твой грёбаный рейтинг?)
+4
-1
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Syndycate
То есть Месси даже не знал в какую команду переходит? Лол
+2
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Нургалиев Разрешил
Казалось бы, всего лишь один раз перешел в Барсу, даже толком не сыграв за нее и уже не может вытащить язык тз жопы Месси
+8
-7
+1
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Barry_Cadny
Ответ DanielCarvalho
У меня почему то Агуэро, после завершения карьеры вызывает отвращение. Такое чувство что недалекий какой то
А Месси далёкий?
+2
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Flavius
По контракту Месси может бесплатно уйти в конце каждого сезона.
Так что никто ему не мешает зимой присоединиться к команде из плей-офф ЛЧ :)
+1
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Эдвард Джеймс Кенуэй
К сожалению последнее время Месси со штрафных просто перестал попадать в ворота. Что-то сломалось.
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Vinnipukh Vinni
Ответ МТБ
Так схема простая и отработанная. Если Интер выйдет в плей-офф, то это Месси гений, бог футбола, в одного вытащил пропащий клуб. Если не выйдет и тем более застрянет на дне, то это плохие партнёры и вообще, что Месси с таким мусором мог поделать?
А что не так? Если выйдут в плей-офф, это гениальные партнёры всех порвут?
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Роман
Ответ sheri_24
Что тебе даёт твой грёбаный рейтинг?)
Твой рейтинг показывает твои гребаные комменты
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нелюбитель футбола
Когда закрыт гештальт на последнем ЧМ можно и ухохатываться... Это лучше, чем лить слёзы в подтрибунном,, пинать бутылки и чесать 🥚🥚 на публике... Каждому своё... Хе...😄..
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Вжух и ты цз
Ответ Sinister Kid
Какие же «скауты» у Интера Майами, если они не знают, что Генич может забить со штрафного и в 100 раз дешевле Месси.
видно плохие, смотря на таблицу
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Пол Ганарара:
Ответ Sinister Kid
Какие же «скауты» у Интера Майами, если они не знают, что Генич может забить со штрафного и в 100 раз дешевле Месси.
и в миллионы раз старше
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МТБ
Так схема простая и отработанная. Если Интер выйдет в плей-офф, то это Месси гений, бог футбола, в одного вытащил пропащий клуб.
Если не выйдет и тем более застрянет на дне, то это плохие партнёры и вообще, что Месси с таким мусором мог поделать?
+3
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Goofts
Ответ МТБ
Вообще-то, для Месси это было норму большую часть карьеры. Так что ничего не сломалось, просто была временная аномалия и стечение обстоятельств.
Месси в истории в топ 10 забивающих штрафные. Ерунда в голове...
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Epicman
Ответ МТБ
Так схема простая и отработанная. Если Интер выйдет в плей-офф, то это Месси гений, бог футбола, в одного вытащил пропащий клуб. Если не выйдет и тем более застрянет на дне, то это плохие партнёры и вообще, что Месси с таким мусором мог поделать?
Ты снова перепутал всё. Тут про Месси, а не про кристинку
+1
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