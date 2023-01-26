Рэшфорд, Сака, Марез, Райя номинированы на приз игроку месяца в АПЛ
Стали известны номинанты на приз лучшему игроку января в АПЛ.
Обладатель награды будет определен по результатам голосования болельщиков, которое продлится до 30 января.
На приз претендуют:
Дэн Берн («Ньюкасл») – 3 матча за месяц, 1 победа, 2 ничьих, 0 пропущенных голов;
Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест») – 2 победы, 2 ничьих, 2 забитых гола, 2 ассиста;
Рияд Марез («Манчестер Сити») – 3 победы, 1 поражение, 3 гола, 2 ассиста;
Солли Марч («Брайтон») – 2 победы, 1 ничья, 3 гола, 1 ассист;
Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 3 гола;
Давид Райя («Брентфорд») – 2 победы, 1 ничья, 2 пропущенных, 11 сэйвов;
Букайо Сака («Арсенал») – 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 1 ассист.
Решфорд так играл и при Моуринью, и при Рыбаке
Только поэтому.
Рэш тоже очень хорош, прям по новому раскрываться начал при ЭТХ