Рэшфорд, Сака, Марез, Райя номинированы на приз игроку месяца в АПЛ

Стали известны номинанты на приз лучшему игроку января в .

Обладатель награды будет определен по результатам голосования болельщиков, которое продлится до 30 января.

На приз претендуют:

(« ») – 3 матча за месяц, 1 победа, 2 ничьих, 0 пропущенных голов;

(« ») – 2 победы, 2 ничьих, 2 забитых гола, 2 ассиста;

(« ») – 3 победы, 1 поражение, 3 гола, 2 ассиста;

(« ») – 2 победы, 1 ничья, 3 гола, 1 ассист;

(« ») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 3 гола;

(« ») – 2 победы, 1 ничья, 2 пропущенных, 11 сэйвов;

(« ») – 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 1 ассист.