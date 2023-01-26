Рэшфорд, Сака, Марез, Райя номинированы на приз игроку месяца в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Ноттингем Форест Брайтон Брентфорд Солли Марч Дэн Берн Рияд Марез Давид Райя Маркус Рэшфорд Букайо Сака Бреннан Джонсон Футбол

Стали известны номинанты на приз лучшему игроку января в АПЛ

Обладатель награды будет определен по результатам голосования болельщиков, которое продлится до 30 января.

На приз претендуют:

Дэн БернНьюкасл») – 3 матча за месяц, 1 победа, 2 ничьих, 0 пропущенных голов;

Бреннан ДжонсонНоттингем Форест») – 2 победы, 2 ничьих, 2 забитых гола, 2 ассиста;

Рияд МарезМанчестер Сити») – 3 победы, 1 поражение, 3 гола, 2 ассиста;

Солли МарчБрайтон») – 2 победы, 1 ничья, 3 гола, 1 ассист;

Маркус РэшфордМанчестер Юнайтед») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 3 гола;

Давид РайяБрентфорд») – 2 победы, 1 ничья, 2 пропущенных, 11 сэйвов;

Букайо СакаАрсенал») – 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 1 ассист. 

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavinka
Тут Марез .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Ответ vrazrez
Рэш. Марез был хорош, но забивать в Сити гораздо проще, чем пока в Юнайтед.
В Сити намного сложнее забивать, им офсайды свистят
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Марез
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Ответ vrazrez
Рэш. Марез был хорош, но забивать в Сити гораздо проще, чем пока в Юнайтед.
этими "забивать в таком-то клубе проще" можно в принципе любого игрока этого клуба принизить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
Ответ Блуждающий странник
Бреннан Джонсон заслужил стать игроком месяца, вытащил Ноттингем из зоны вылета, но отдадут кому-то из пары Рэшфорд и Сака
Поддерживаю, он и правда хорош был
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Хлебас
Дэн Берн)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr_Bart
Марез без вариантов
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Велотренажёр
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Сака очень хорошую игру показывает, в нынешем сезоне огромный вклад вносит в игру канониров Рэш тоже очень хорош, прям по новому раскрываться начал при ЭТХ
Ахахаха, как по новому?
Решфорд так играл и при Моуринью, и при Рыбаке
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vrazrez
Рэш. Марез был хорош, но забивать в Сити гораздо проще, чем пока в Юнайтед.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Колено решфорда
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Сака хорош. Но не удивлюсь победе Решфорда. В потрясающей форме.
Коллега, хотел написать то же самое, только наоборот
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
НРИ
Джонсон топчик
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2ran
Маркус
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лысый Папа
ну без тени сомнений рэшфорд самый сильный игрок апл в этом сезоне
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardi
Сака или Рэшфорд. Шансы 50/50
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Совесть Черданцева
Марез без вариантов
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишка Ляшенко
Походу Доминантор опять заберёт тренерскую чашку. В январе прошел петушню, МЮ и с Ньюкаслом боевая ничья
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Средний палец Кирана Тирни
Сака хорош. Но не удивлюсь победе Решфорда. В потрясающей форме.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Средний палец Кирана Тирни
Сака хорош. Но не удивлюсь победе Решфорда. В потрясающей форме.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Марез
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Ответ Belfast Boy
выбирается игрок месяца, а не одной игры
Согласен , но это была ключевая и самая интересная игра месяца . МЮ был на хорошем ходу , Рашфорд в отличной форме . Но Арсенал во главе с Сакой его остановил . Если бы этого не произошло , то для меня лучшим был бы Рашфорд.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Сака проводит очень сильный сезон, но я думаю выберут Рэшфорда - это вообще его лучший отрезок в карьере.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
Решфорд конечно
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Ответ Mikas7
Почему не Зина ?
Ничего против Зины не имею- классно играл , но его даже нет в этом списке .
Только поэтому.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акыл Сатыбалдиев
Сака очень хорошую игру показывает, в нынешем сезоне огромный вклад вносит в игру канониров
Рэш тоже очень хорош, прям по новому раскрываться начал при ЭТХ
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Belfast Boy
По стате Марез получается, по игре Сака и Рашфорд
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий