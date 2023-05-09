Платини об УЕФА и ФИФА: «Чеферин и Инфантино узурпировали свои посты. Никаких реформ, кроме как проводить больше матчей и зарабатывать больше денег»

Мишель Платини раскритиковал политику руководства ФИФА и УЕФА.

«Мы должны потребовать отчетности от высшего руководства УЕФА. В чем-то финансовый фэйр-плей сдерживает их, но президенту УЕФА Чеферину сложно обеспечить его соблюдение, если его главным сторонником является из « ».

Правда в том, что и Чеферин, и президент ФИФА Инфантино узурпировали свои посты. Я играл в футбол, в их политику.

В их программах нет никаких реформ, кроме как проводить больше матчей и зарабатывать больше денег.

При этом они не уважают соревнования, которые вошли в историю футбола. Тот, кто заменил меня, ничего не смыслит в футболе», – сказал бывший президент УЕФА в интервью La Stampa.