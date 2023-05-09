Платини об УЕФА и ФИФА: «Чеферин и Инфантино узурпировали свои посты. Никаких реформ, кроме как проводить больше матчей и зарабатывать больше денег»
Мишель Платини раскритиковал политику руководства ФИФА и УЕФА.
«Мы должны потребовать отчетности от высшего руководства УЕФА. В чем-то финансовый фэйр-плей сдерживает их, но президенту УЕФА Чеферину сложно обеспечить его соблюдение, если его главным сторонником является Аль-Хелайфи из «ПСЖ».
Правда в том, что и Чеферин, и президент ФИФА Инфантино узурпировали свои посты. Я играл в футбол, в их политику.
В их программах нет никаких реформ, кроме как проводить больше матчей и зарабатывать больше денег.
При этом они не уважают соревнования, которые вошли в историю футбола. Тот, кто заменил меня, ничего не смыслит в футболе», – сказал бывший президент УЕФА в интервью La Stampa.
1.выборы с одним человеком
2.подавление несогласных(Суперлига,сити, Ювентус)
3.делают лучше только для самих себя
Только про ПСЖ не надо. То, что их не прессуют, не делает Сити лучше.
Они даже набить мяч 100 раз не смогут...
Еще Марадона говорил, что ФИФА - это мафия, торгующая титулами
Почему?
Платини сказал я играл в футбол, а они играют в политику.
То есть он как человек от футбола, думал как сделать его лучше.
А эти думают как по толще заполнить свои кошельки, не считаясь с самим футболом.
Вечный кайф.
Футбол сейчас, и мировой, и европейский полностью стал игрушкой шейхов...
Катарский, Саудиты, Эмираты, ии все прочие шейхи, консорциумы ,магнаты и финансисты с тёмным прошлым...
Да, стоит признать вливания миллиардные и все плюсы, с этого вытекающие...
Резюмируя, выше сказанное, вдвойне быть приятно болельщиком Реала...
Сегодня нужна победа ✌️
Реформаторы никчёмные.