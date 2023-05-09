Платини об УЕФА и ФИФА: «Чеферин и Инфантино узурпировали свои посты. Никаких реформ, кроме как проводить больше матчей и зарабатывать больше денег»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА Мишель Платини ФИФА Джанни Инфантино Нассер Аль-Хелайфи финансовый фэйр-плей Политика Александер Чеферин деньги Футбол

Мишель Платини раскритиковал политику руководства ФИФА и УЕФА.

«Мы должны потребовать отчетности от высшего руководства УЕФА. В чем-то финансовый фэйр-плей сдерживает их, но президенту УЕФА Чеферину сложно обеспечить его соблюдение, если его главным сторонником является Аль-Хелайфи из «ПСЖ».

Правда в том, что и Чеферин, и президент ФИФА Инфантино узурпировали свои посты. Я играл в футбол, в их политику.

В их программах нет никаких реформ, кроме как проводить больше матчей и зарабатывать больше денег.

При этом они не уважают соревнования, которые вошли в историю футбола. Тот, кто заменил меня, ничего не смыслит в футболе», – сказал бывший президент УЕФА в интервью La Stampa.

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дани Алисса
реально, в этих организациях все признаки диктатуры:
1.выборы с одним человеком
2.подавление несогласных(Суперлига,сити, Ювентус)
3.делают лучше только для самих себя
+40
-6
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Ответ LIBerly
Не Платини об этом говорить
Кому как не ему? Человек из системы, обиженный системой. Это лучший свидетель обвинения)
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
samara32
Ответ LIBerly
Не Платини об этом говорить
А кому? Все молчат! А говорит то он по фактам всё, не смотря на репутацию его.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валентин и ыч
Правильно сказал. Правда сам такое же г-но, но оттертое от кормушки.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антонио Мартынов
Что является фактом - при том, что футбол самая популярная игра в мире и зарабатывает гораздо меньше нфл(который популярен только в США), а они пытаются только увеличивая количество участников в крупнейших соревнованиях, обесценивая турниры. Что хотя бы стоит их желание чемпионат мира проводить раз в 2 года.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimkaa1
Ответ Bashibuzuck
Ну не знаю, я наверное не разбираюсь, но лично у меня есть уважение к Платини, хотя бы потому что он был великим футболистом, а кто такие Чеферин и Инфантильный?
Мостовой тоже был хорошим футболистом, однако сегодняшние его заявления сложно воспринимать без недоумения
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Дани Алисса
реально, в этих организациях все признаки диктатуры: 1.выборы с одним человеком 2.подавление несогласных(Суперлига,сити, Ювентус) 3.делают лучше только для самих себя
Сити из числа несогласных? С чем? Мешок, в который вливается бабло государства. Не смешите)

Только про ПСЖ не надо. То, что их не прессуют, не делает Сити лучше.
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
//Тот, кто заменил меня, ничего не смыслит в футболе//
Они даже набить мяч 100 раз не смогут...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
Ответ шампион
Платини прав. Он был гораздо компетентее, сделал важные новшества - единый календарь, систему ффп. Инфантины и Чеферины, как и Блаттер, хотят только запустить как можно больше сброда на турниры, чтобы получить голоса на выборах. Более того, они еще и легли под шейхов и забили на все правила - Мансю, Ювентуса и Барселону трясут сами лиги или местные прокуратуры, Уефа и Фифа ничего не надо.
Платили против ВАР. Одно только это говорит о том, что он ничем не лучше всех этих Чеферинов. Всё одна шайка пауков в банке.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валентин и ыч
Ответ Антонио Мартынов
Что является фактом - при том, что футбол самая популярная игра в мире и зарабатывает гораздо меньше нфл(который популярен только в США), а они пытаются только увеличивая количество участников в крупнейших соревнованиях, обесценивая турниры. Что хотя бы стоит их желание чемпионат мира проводить раз в 2 года.
Футбол больше НФЛ зарабатывает. Он просто разбит на большое число профессиональных лиг плюс всякие лиги чемпионов, плюс турниры сборных. Если просуммировать десяток топовых европейских лиг, будет больше чем НФЛ. Что на матч, команду, человека у НФЛ толще - тут вопросов нет. Но по сути НФЛ - это вариант суперлиги, а не кучки нацлиг.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Abaturov
Ответ Дмитрий
Кому как не ему? Человек из системы, обиженный системой. Это лучший свидетель обвинения)
Вот вот. После Катара - это совсем актуальная тема.
Еще Марадона говорил, что ФИФА - это мафия, торгующая титулами
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al22cm
Футбола стало настолько много, что я начал пропускать очень много игр, и дело не только в том что устал смотреть, просто времени не хватает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Всего-то ввели повторы, которых так боялся Блаттер и Платини. Умоляли чуть ли не 10 лет ввести)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lomme
Европа, говорили они, демократия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СИ
Совершенно верно. Но рфс якобы поддержал на выборах этих руководителей русофобских организаций.
Почему?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Ганин
В эпоху Платини было лучше, кроме того, что все ЗМ были у Месси и Роналду, когда их могли дать и другим. В остальном всё то, что сейчас происходит с футболом - безумие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Взвешенный вомбат Китая
Тут неверный перевод, который в корне искажает смысл сказанного.
Платини сказал я играл в футбол, а они играют в политику.

То есть он как человек от футбола, думал как сделать его лучше.
А эти думают как по толще заполнить свои кошельки, не считаясь с самим футболом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
ФФП, чтобы клубы Гибралтара и Лихтенштейна не дай бог лишнего евро не потратили, пока избранные жируют, тоже кто-то придумал. И кто же этот славный человек, а?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор*
Больше матчей -> больше денег -> больше матчей -> больше денег...
Вечный кайф.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Boni
Ответ LIBerly
Не Платини об этом говорить
Как раз он то знает всё изнутри
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
light-akela
Ответ Дани Алисса
реально, в этих организациях все признаки диктатуры: 1.выборы с одним человеком 2.подавление несогласных(Суперлига,сити, Ювентус) 3.делают лучше только для самих себя
да Сити особо не давят, а вот Суперлигу это да,
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оганнес Багдян
Грызня мешков. И Платини, и Чеферин и Инфантино чьи то пешки, лоббирующие чьи то интересы...
Футбол сейчас, и мировой, и европейский полностью стал игрушкой шейхов...
Катарский, Саудиты, Эмираты, ии все прочие шейхи, консорциумы ,магнаты и финансисты с тёмным прошлым...
Да, стоит признать вливания миллиардные и все плюсы, с этого вытекающие...
Резюмируя, выше сказанное, вдвойне быть приятно болельщиком Реала...
Сегодня нужна победа ✌️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Бабло правит миром!!! Разве не понятно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And-Rover
Удивительно что топовым клубам ЛЧ не хватает денег. Они их всё равно в гроб не положат с собой. Даже если футболисты занимаются благотворительностью всё равно денег прилично остаётся.

Реформаторы никчёмные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Платини сам хорош, но эти двое гораздо хуже.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий