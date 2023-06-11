«Интер» – «Ман Сити» после финала ЛЧ: «Поздравляем с победой. Это был отличный футбольный вечер»

«Интер» поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов.

Английский клуб впервые в истории выиграл главный европейский трофей, обыграв миланцев (1:0) в финальном матче в Стамбуле.

«Это был отличный футбольный вечер. Поздравляем « » с победой.

Также очередная порция аплодисментов для наших болельщиков за их невероятную поддержку на протяжении очень долгого сезона», – говорится в соцсети « ».

Лигу чемпионов выиграла лучшая команда сезона. Проиграла – лучшая команда финала