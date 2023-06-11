«Интер» – «Ман Сити» после финала ЛЧ: «Поздравляем с победой. Это был отличный футбольный вечер»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА болельщики Футбол

«Интер» поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов.

Английский клуб впервые в истории выиграл главный европейский трофей, обыграв миланцев (1:0) в финальном матче в Стамбуле. 

«Это был отличный футбольный вечер. Поздравляем «Манчестер Сити» с победой. 

Также очередная порция аплодисментов для наших болельщиков за их невероятную поддержку на протяжении очень долгого сезона», – говорится в соцсети «Интера». 

Лигу чемпионов выиграла лучшая команда сезона. Проиграла – лучшая команда финала

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10 комментариев

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Maggio 13
Достойно! Мансити забил свой гол, мы свои моменты не реализовали. Так что по делу Сити чемпион! Но легкой прогулки, а тем более разгрома как предсказывали некоторые «аналитики» не получилось, дали сильный отпор и бой! Поздравляю фанатов Сити с чемпионством. Интеру пожелаю качественных усилений в составе и побед в будущем! От фаната Интера. Forza Inter!
+8
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Fan of Sport
Достойно
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Vlados 86
Просто Сити сильнее, не в Лукаку или Лаутаро дело.
С соперниками такого уровня Интер играет крайне редко, посмотрите как накрывали Брозовича моментально контр-прессингом, и как вольготно он себя чувствует в похожих ситуациях в серии А (даже в играх с топами). В простых ситуациях (в атаке) терялись Думфрис, Барелла.
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Toffiti
Хорошо, что я - не болельщик Интера, в противном случае было бы очень обидно и больно из-за подобного проигрыша (хотя, все равно обидно за итальянскую команду). Миланские парни смотрелись, как минимум, не хуже английской супер-команды, хотя до матча многие прогнозировали разгром от МС.
В любом случае, поздравления интеристам с отличным сезоном: трофей есть, ЛЧ на следующий сезон есть, плюс достойно проведенный финал турнира в этом году.
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GuruFutbola
Ответ DolJun
интер выдал отличный матч, жаль не повезло. с выходом лукаку стало больше моментов возникать, надо было джеко раньше менять.
Согласен, надеюсь скоро вернется домой и вместе с мудриком выведет наш синебус в лигу конференций)
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ArdaTuran
Ответ Maggio 13
Достойно! Мансити забил свой гол, мы свои моменты не реализовали. Так что по делу Сити чемпион! Но легкой прогулки, а тем более разгрома как предсказывали некоторые «аналитики» не получилось, дали сильный отпор и бой! Поздравляю фанатов Сити с чемпионством. Интеру пожелаю качественных усилений в составе и побед в будущем! От фаната Интера. Forza Inter!
Ну а что ожидать от этих АНАЛитиков.
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ArdaTuran
Ответ Vlados 86
Просто Сити сильнее, не в Лукаку или Лаутаро дело. С соперниками такого уровня Интер играет крайне редко, посмотрите как накрывали Брозовича моментально контр-прессингом, и как вольготно он себя чувствует в похожих ситуациях в серии А (даже в играх с топами). В простых ситуациях (в атаке) терялись Думфрис, Барелла.
Березович жутко тормозил
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