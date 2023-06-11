«Интер» – «Ман Сити» после финала ЛЧ: «Поздравляем с победой. Это был отличный футбольный вечер»
«Интер» поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов.
Английский клуб впервые в истории выиграл главный европейский трофей, обыграв миланцев (1:0) в финальном матче в Стамбуле.
«Это был отличный футбольный вечер. Поздравляем «Манчестер Сити» с победой.
Также очередная порция аплодисментов для наших болельщиков за их невероятную поддержку на протяжении очень долгого сезона», – говорится в соцсети «Интера».
Лигу чемпионов выиграла лучшая команда сезона. Проиграла – лучшая команда финала
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С соперниками такого уровня Интер играет крайне редко, посмотрите как накрывали Брозовича моментально контр-прессингом, и как вольготно он себя чувствует в похожих ситуациях в серии А (даже в играх с топами). В простых ситуациях (в атаке) терялись Думфрис, Барелла.
В любом случае, поздравления интеристам с отличным сезоном: трофей есть, ЛЧ на следующий сезон есть, плюс достойно проведенный финал турнира в этом году.