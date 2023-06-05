Вратарь Кошта об интересе «МЮ»: «Это интернет. Играть за мой любимый клуб «Порту» – счастье и честь»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия Диогу Кошта Футбол

Диогу Кошта высказался о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

Ранее появилась информация о том, что английский клуб готов заплатить 75 миллионов евро за голкипера «Порту».

«Это интернет. Играть за мой любимый клуб – это счастье и честь. Разговоров достаточно, но ничего конкретного нет. У меня подписан контракт до 2027 года», – сказал Диогу Кошта.

Вратарь провел 33 матча в сезоне за «Порту» в чемпионате Португалии, провел 17 игр на ноль и пропустил 22 мяча.

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17 комментариев

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Алекс Мелкумян
Диогу Кошта: он нам ***** не нужон интернет ваш!
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za_vsu_xypmy
любимому клубу намного выгоднее было бы продать тебя за 75млн
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stanvixx
Ответ Миллиардер Рахим
Он не в Ливерпуль же хочет
А скоузеры теперь теряются, отбрехиваются и делают вид, что 30-летний юбилей в АПЛ их типа не касается 😂
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Миллиардер Рахим
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Лучше пылить в Португалии чем стать юбиляром.
Он не в Ливерпуль же хочет
+4
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Dm Kznts
Ответ llolishe
Кто только не троллит наш МанЮшатник Наш проект даже деньгами не привлекает
витька, тут только ты троллить пытаешься но у тебя это слабо выходит )
+4
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Dm Kznts
Ответ stanvixx
А скоузеры теперь теряются, отбрехиваются и делают вид, что 30-летний юбилей в АПЛ их типа не касается 😂
ахахаха 🤣
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Dm Kznts
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Неактуально, глор фк "10 лет без апл и 15 лет без лч".
это второстепенный юбилей.
главный всё же 30 лет без побед ))
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red hikkikomori
Бензема про уход из Реала тоже говорил : это разговоры в интернете
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Dm Kznts
это второстепенный юбилей. главный всё же 30 лет без побед ))
А его и не было, ибо на 30-ый год было чемпионство, и он обнулился.
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stanvixx
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
А его и не было, ибо на 30-ый год было чемпионство, и он обнулился.
"Бе-бе-бе" - добавил Император Спортса 😂
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