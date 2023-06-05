Вратарь Кошта об интересе «МЮ»: «Это интернет. Играть за мой любимый клуб «Порту» – счастье и честь»
Диогу Кошта высказался о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».
Ранее появилась информация о том, что английский клуб готов заплатить 75 миллионов евро за голкипера «Порту».
«Это интернет. Играть за мой любимый клуб – это счастье и честь. Разговоров достаточно, но ничего конкретного нет. У меня подписан контракт до 2027 года», – сказал Диогу Кошта.
Вратарь провел 33 матча в сезоне за «Порту» в чемпионате Португалии, провел 17 игр на ноль и пропустил 22 мяча.
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