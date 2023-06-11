Реджеп Эрдоган: «Поздравляю «Ман Сити» с победой в финале ЛЧ, проведенном в колыбели цивилизаций. Организация была гладкой и успешной»

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Олимпийский стадион Ататюрка Политика Реджеп Тайип Эрдоган Футбол

Реджеп Тайип Эрдоган остался доволен финалом Лиги чемпионов в Стамбуле.

«Я хотел бы поздравить «Манчестер Сити» с победой в финале Лиги чемпионов, одного из крупнейших спортивных событий в мире, проведенного в Стамбуле, зенице ока Турции и колыбели цивилизаций, на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто еще раз подтвердил гостеприимство Турции и внес свой вклад в гладкую и успешную организацию этого великого события», – говорится в соцсетях президента Турции.

Финал ЛЧ прошел на стадионе имени Ататюрка. Почему это главная личность для истории Турции?

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Ерофеенков
Судя по отзывам посетивших, организация была далека от успешной
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Его организация как курс турецкой лиры - все ниже и ниже 🤣💦
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Матери городов турецких...
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Эрдоган отличный комплимент отвесил греко-византийской цивилизации, а главное неожиданный от него.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArdaTuran
Ответ Игорь Ерофеенков
Судя по отзывам посетивших, организация была далека от успешной
Я один из посетивших, организация топ.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Непристойное предложение
Рэджэпыпа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blackwerwolf
Туран - колыбель цивилизаций)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий