Реджеп Эрдоган: «Поздравляю «Ман Сити» с победой в финале ЛЧ, проведенном в колыбели цивилизаций. Организация была гладкой и успешной»

Реджеп Тайип Эрдоган остался доволен финалом Лиги чемпионов в Стамбуле.

«Я хотел бы поздравить «Манчестер Сити» с победой в финале Лиги чемпионов, одного из крупнейших спортивных событий в мире, проведенного в Стамбуле, зенице ока Турции и колыбели цивилизаций, на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто еще раз подтвердил гостеприимство Турции и внес свой вклад в гладкую и успешную организацию этого великого события», – говорится в соцсетях президента Турции.

Финал ЛЧ прошел на стадионе имени Ататюрка. Почему это главная личность для истории Турции?