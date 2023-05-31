Глава НОК Италии о возможных победах «Интера» , «Ромы» и «Фиорентины» в еврокубках: «Это было бы великим моментом и информационным толчком для итальянского спорта в мире»

Президент НОК Италии высказался об участии клубов Серии А в финалах еврокубков.

« » встретится с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов, « » сыграет с «Севильей» в , а « » проведет матч с «Вест Хэмом» в финале Лиги конференций.

«В финалах есть три итальянские команды, у каждой из которых, на мой взгляд, шанс на победу составляет 50%. Это было бы великим моментом для Италии, и мы в этом очень нуждаемся.

Мы много выигрывали во многих дисциплинах, даже неожиданных, было бы неплохо, если бы в футболе случилось то же самое. Это стало бы информационным толчком для итальянского спорта в мире», – сказал Джованни Малаго.

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