Эмерсон – 1-й футболист, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций

Эмерсон – единственный игрок с победами во всех трех нынешних еврокубковых турнирах.

Сегодня 28-летний футболист стал победителем Лиги конференций в составе « ». В финале была обыграла « » (2:1).

В составе « » защитник выигрывал в 2019 году и Лигу чемпионов в 2021-м. Также он является чемпионом Европы в составе сборной Италии и обладателем Суперкубка УЕФА.

Единственным тренером, побеждавшим в ЛЧ, ЛЕ и ЛК, является Жозе Моуринью.

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