Эмерсон – 1-й футболист, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций

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Эмерсон – единственный игрок с победами во всех трех нынешних еврокубковых турнирах.

Сегодня 28-летний футболист стал победителем Лиги конференций в составе «Вест Хэма». В финале была обыграла «Фиорентина» (2:1).

В составе «Челси» защитник выигрывал Лигу Европы в 2019 году и Лигу чемпионов в 2021-м. Также он является чемпионом Европы в составе сборной Италии и обладателем Суперкубка УЕФА.

Единственным тренером, побеждавшим в ЛЧ, ЛЕ и ЛК, является Жозе Моуринью.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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11 комментариев

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Velirpa
Тарханов с праймовыми Крыльями выиграл бы тоже легко.
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Ronaldinho Gaúcho
Мощно конечно 🔥
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Ебздрогыч
Может себе татуху с тремя кубками набить как Жозе
+2
0
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Under
Ответ VERBLYUD
Из всех турниров УЕФА не выиграл только Лигу Наций и Финалиссиму!
ну раз аж финалиссиму к турнирам УЕФА приплели, то он много чего ещё не выигрывал, все молодёжные Евро, например
+2
0
+2
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alik055
Надеюсь Мхитарян будет 2
+3
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Criptonit
Это кто вообще такой?
0
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ульянов ленинставший уткинавсегда
Ответ Ебздрогыч
Может себе татуху с тремя кубками набить как Жозе
С пятью)
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