Эмерсон – 1-й футболист, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
Эмерсон – единственный игрок с победами во всех трех нынешних еврокубковых турнирах.
Сегодня 28-летний футболист стал победителем Лиги конференций в составе «Вест Хэма». В финале была обыграла «Фиорентина» (2:1).
В составе «Челси» защитник выигрывал Лигу Европы в 2019 году и Лигу чемпионов в 2021-м. Также он является чемпионом Европы в составе сборной Италии и обладателем Суперкубка УЕФА.
Единственным тренером, побеждавшим в ЛЧ, ЛЕ и ЛК, является Жозе Моуринью.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
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