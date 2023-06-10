«Гвардиола – лучший тренер мира последние 10-15 лет. Странно, что «Сити» и прошлую ЛЧ не выиграл». Савичевич о «горожанах»
Деян Савичевич отметил превосходство «Манчестер Сити» над другими командами.
«Сити» очень силен. Я считаю Гвардиолу лучшим тренером мира сейчас и последние 10-15 лет.
Странно, что «Ман Сити» не выиграл ЛЧ и в прошлом году, но этот год – его. Никто не играет так, как «Сити», – сказал бывший полузащитник «Милана».
Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
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Во времена доминирования барсы уже пели об этом
Дношам - тренишко уровня Энрике Луиски, тот аж "требль" взял, вот только какая была у него команда? А со всеми другими обосрался. То же самое и по предателю Франции - иметь самую сильную сборную в мире и выиграть ЧМ не так сложно. А вот как он сдал финал в Катаре - вот это был легендарный позор.