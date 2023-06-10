«Гвардиола – лучший тренер мира последние 10-15 лет. Странно, что «Сити» и прошлую ЛЧ не выиграл». Савичевич о «горожанах»

Деян Савичевич отметил превосходство «Манчестер Сити» над другими командами.

«Сити» очень силен. Я считаю лучшим тренером мира сейчас и последние 10-15 лет.

Странно, что « » не выиграл ЛЧ и в прошлом году, но этот год – его. Никто не играет так, как «Сити», – сказал бывший полузащитник «Милана».

Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00