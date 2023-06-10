«Гвардиола – лучший тренер мира последние 10-15 лет. Странно, что «Сити» и прошлую ЛЧ не выиграл». Савичевич о «горожанах»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Деян Савичевич Пеп Гвардиола Футбол

Деян Савичевич отметил превосходство «Манчестер Сити» над другими командами.

«Сити» очень силен. Я считаю Гвардиолу лучшим тренером мира сейчас и последние 10-15 лет.

Странно, что «Ман Сити» не выиграл ЛЧ и в прошлом году, но этот год – его. Никто не играет так, как «Сити», – сказал бывший полузащитник «Милана».

Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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39 комментариев

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андрей кольцов
Ответ Вратарь Бага
Пусть этот лучший тренер мира возьмёт команду уровня Бенфики или Аякса и пусть выстроит гранд, а то брал только топ-команды Барселону и Баварию, и разумеется чего-то добивался. Вперёд, лупите мне минусы.
Давайте пример лучшего тренера
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ZamoRano
Ответ Ман Сити
Что за ерунда? саф постоянно бил трансферные рекорды, а Пеп не потратив ничего с Барселоной его просто унижал как обычного физрука и не один раз. А какие вообще успехи физрук саф добился? 90% его "успехов" Сэр Говард Уэбб.
А ибрагимовича, вилью, фабрегаса, санчиса, дани алвеса баба маша покупала??
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Tristan...
Выдал базу
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Ихарь Окенфэйлов
У Пепа уже штук 6-7 ЛЧ должно было быть. Великий тренер. Это вам не покоритель 7-х мест сбитый Жо
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Hitgoe Himgob
Анчи, Зидан, Пеп, Клопп, Дешам. Мой топ 5 за последние 10 лет. Порядок не назову
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Umid Intelligent
Интер победит 3:1, скриньте.
Поставил 8000
Подниму 48000
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DolJun
может потому и не выиграл что физручелло
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NottinghamForest79
шо за ноунейма пиарят.. где САККИ.. КАПЕЛЛО
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Rudenzik
Лысый шарлатан только топ клубы тренировал
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Линолеум
Приходит в команду тратит мильярд на игроков и становитмя лучшим тренером)Пусть возмет Саутгемптон и выиграет АПЛ
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marshalericsson1357
Ответ Великий Алонсо
У Манчестер Сити лучший состав в мире, с таким составом и Юран Лигу Чемпионов бы выиграл, для этого не надо быть Гвардиолой.
Откуда вы такие берётесь?
Во времена доминирования барсы уже пели об этом
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savik-A.M.
Ответ андрей кольцов
Давайте пример лучшего тренера
Талалаев , два клуба вывел в лучшую лигу мира , и все это за полсезона
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Galym Muratuly
Ответ Вратарь Бага
Пусть этот лучший тренер мира возьмёт команду уровня Бенфики или Аякса и пусть выстроит гранд, а то брал только топ-команды Барселону и Баварию, и разумеется чего-то добивался. Вперёд, лупите мне минусы.
Вахахаха...Давай лучше он соберёт команду с нуля без вложений из самого дна Англии и сделает чемпионом Англии. Потом на следующий год возьмёт ЛЧ, с составом только из воспитанников клуба. Вы такие критики диванные. А давай лучше он сделает чемпионом мира сборную Лихтенштейна?)) А что слабо да Пеп?))) Пусть Пеп оправдает ожидания Василия Пупкина под псевдонимом "Вратарь Бага". Всем насрать на твоё экспертное мнение
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Тиджани Бабангида
Футбол непредсказуем….
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Temp LC
Ответ Ман Сити
Что за ерунда? саф постоянно бил трансферные рекорды, а Пеп не потратив ничего с Барселоной его просто унижал как обычного физрука и не один раз. А какие вообще успехи физрук саф добился? 90% его "успехов" Сэр Говард Уэбб.
Никого не купил? А как же Абидаль, Габриэль Милито, Анри, Дани Алвес, Пике, Замбротта, Ибрагимович, Чигринский, Давид Вилья, Маскерано,Фабрегас и Алексис Санчез. В общем потратил 440 млн евро. Даже на данный момент это внушительная сумма, а представь насколько она была большая в нулевые?
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Товарищ Бразаускас
Ответ Bishkek Reds
Если лучший тренер, тогда почему как САФ средними игроками не добился успеха? Гвардиола не лучший тренер. Он лучший тренер по тики-таке, но он не лучший тренер.
кто лучший?
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Bishkek Reds
Ответ Товарищ Бразаускас
кто лучший?
САФ.
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Сикарио
Ответ Hitgoe Himgob
Чемпион Мира, финалист ЧМ и ЧЕ и это за 6 лет. Ну да, нечего ему тут делать
вот только не надо)))
Дношам - тренишко уровня Энрике Луиски, тот аж "требль" взял, вот только какая была у него команда? А со всеми другими обосрался. То же самое и по предателю Франции - иметь самую сильную сборную в мире и выиграть ЧМ не так сложно. А вот как он сдал финал в Катаре - вот это был легендарный позор.
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Hitgoe Himgob
Ответ Сикарио
вот только не надо))) Дношам - тренишко уровня Энрике Луиски, тот аж "требль" взял, вот только какая была у него команда? А со всеми другими обосрался. То же самое и по предателю Франции - иметь самую сильную сборную в мире и выиграть ЧМ не так сложно. А вот как он сдал финал в Катаре - вот это был легендарный позор.
Везёт тебе, летние каникулы
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Сикарио
Ответ Hitgoe Himgob
Везёт тебе, летние каникулы
Сашуль, не завидуй.
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