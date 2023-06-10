Фабрегас считает Гвардиолу лучшим тренером в истории: «Важны не только победы, но и то, как он изменил футбол, как игроки наслаждаются работой с ним»
Франсеск Фабрегас ставит Пепа Гвардиолу на первое место в списке тренеров.
– Будет ли Гвардиола считаться лучшим тренером всех времен в случае победы в финале Лиги чемпионов?
– Это сложный вопрос, но я думаю, что да, потому что для меня он уже лучший!
Не хочу никого обидеть, потому что были и Фергюсон, многого добившийся на протяжении карьеры и в 1999 году, и многие другие тренеры, которых я и не видел. Но то, как Гвардиола изменил футбол, как он видит игру, как футболисты наслаждаются ежедневной работой под его руководством...
Я думаю, что это важно, ведь дело не только в победах, но и в процессе, в том, что происходит на пути к успеху. Гвардиола подходит по всем статьям, – сказал хавбек «Комо» в интервью BT Sport.
«Манчестер Сити» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов 10 июня.
Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
В Германии на контратаках могли бы хорошо сыграть, но история не знает сослагательных наклонений.
Последняя команда из постсовка, которая дошла до полуфинала ЛЧ.
основные тренерские кузницы, а все остальные - копируют вышеупомянутых.
Таков фундамент этого здания.
Может во мне ворчливый ребёнок говорит, но такого как Лобановский еще не видел.
С разными командами воспитал трёх ЗМ.
Любой тренер ценен прокачкой игроков, а остальное - заложенный фундамент теории в середине 20-го века.
Жаль,что Киев в 1999 не смог выйти в финал, а ведь счастье с Баварией было так близко.