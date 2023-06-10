Фабрегас считает Гвардиолу лучшим тренером в истории: «Важны не только победы, но и то, как он изменил футбол, как игроки наслаждаются работой с ним»

Теги Алекс Фергюсон Франсеск Фабрегас Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Д2 Италия Комо Футбол

Франсеск Фабрегас ставит Пепа Гвардиолу на первое место в списке тренеров.

– Будет ли Гвардиола считаться лучшим тренером всех времен в случае победы в финале Лиги чемпионов?

– Это сложный вопрос, но я думаю, что да, потому что для меня он уже лучший!

Не хочу никого обидеть, потому что были и Фергюсон, многого добившийся на протяжении карьеры и в 1999 году, и многие другие тренеры, которых я и не видел. Но то, как Гвардиола изменил футбол, как он видит игру, как футболисты наслаждаются ежедневной работой под его руководством...

Я думаю, что это важно, ведь дело не только в победах, но и в процессе, в том, что происходит на пути к успеху. Гвардиола подходит по всем статьям, – сказал хавбек «Комо» в интервью BT Sport.

«Манчестер Сити» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов 10 июня.

Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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29 комментариев

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Кашшай Чакырович
Фабрегас говорит очевидные вещи ,а статистика это только подтверждает 34 титула за 14 лет ,это 2.5 титула за год ,по такому дикому графику ни шел ни один тренер в истории! Не говоря уже в каком доминирующем и атакующем стиле он это делает ,что говорит о том ,что выигрывать в таком стиле ещё сложнее !
+14
-2
+12
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Салесар
Ответ Tybalt
до Гвардиолы Аякс 70-х так не играл или мы упустили что-то? скопипастил идеи голландской философии от Михельса, под крылом Кроифа получил образование , деребанит бюджеты топовых команд - изменил футбол. Блестящая Барса конца 00-х и начала 10-х стала таковой благодаря золотому поколению, которое для Испании с разными тренерами принесли триумф.
Ну а до голландцев так еще и австрийцы играли и венгры и что? Важно ведь, что он это идею развил и вывел на новый уровень, как в свое время это сделал сам Кройф
+9
0
+9
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Burel
Ответ Кашшай Чакырович
Фабрегас говорит очевидные вещи ,а статистика это только подтверждает 34 титула за 14 лет ,это 2.5 титула за год ,по такому дикому графику ни шел ни один тренер в истории! Не говоря уже в каком доминирующем и атакующем стиле он это делает ,что говорит о том ,что выигрывать в таком стиле ещё сложнее !
это не автобус мавриньи, который давно изжил себя, а сам талмач не захотел развиваться, хотя скорее не смог
+4
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Сергей Никитин
Кройфф бы поспорил. А вообще на вкус и цвет....
+2
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Tybalt
Ответ V12twinturbo
Помню ту серию и 2-0, 3-1 по ходу первого матча
не удержали 3:1
В Германии на контратаках могли бы хорошо сыграть, но история не знает сослагательных наклонений.
Последняя команда из постсовка, которая дошла до полуфинала ЛЧ.
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Амин Чич
В свое время Купера убирали за то, что он не смог выиграть два финала ЛЧ, а сейчас ?
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Los Galácticos
Ответ Burel
каких невероятных успехов ? Кубок Кубков что ли 😂
Он вывел советский футбол на элитный уровень, я не уверен что это вообще хоть одному тренеру в истории было бы под силу. Куча чемпионств с Динамо, кубок кубков и суперкубок у сильнейшей Баварии, финал Евро, великое Динамо второй половины 90-х. Шева называет его главным тренером в своей карьере, благодря которому он и стал тем кем стал. Это человек эпоха и такие как Гвардиола учились по его конспектам.
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Tybalt
Ответ Салесар
Ну а до голландцев так еще и австрийцы играли и венгры и что? Важно ведь, что он это идею развил и вывел на новый уровень, как в свое время это сделал сам Кройф
в футболе есть три фракции: итальянская, голландская, немецкая
основные тренерские кузницы, а все остальные - копируют вышеупомянутых.
Таков фундамент этого здания.
Может во мне ворчливый ребёнок говорит, но такого как Лобановский еще не видел.
С разными командами воспитал трёх ЗМ.
Любой тренер ценен прокачкой игроков, а остальное - заложенный фундамент теории в середине 20-го века.
Жаль,что Киев в 1999 не смог выйти в финал, а ведь счастье с Баварией было так близко.
+2
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V12twinturbo
Ответ Tybalt
в футболе есть три фракции: итальянская, голландская, немецкая основные тренерские кузницы, а все остальные - копируют вышеупомянутых. Таков фундамент этого здания. Может во мне ворчливый ребёнок говорит, но такого как Лобановский еще не видел. С разными командами воспитал трёх ЗМ. Любой тренер ценен прокачкой игроков, а остальное - заложенный фундамент теории в середине 20-го века. Жаль,что Киев в 1999 не смог выйти в финал, а ведь счастье с Баварией было так близко.
Помню ту серию и 2-0, 3-1 по ходу первого матча
0
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V12twinturbo
Ответ Tybalt
не удержали 3:1 В Германии на контратаках могли бы хорошо сыграть, но история не знает сослагательных наклонений. Последняя команда из постсовка, которая дошла до полуфинала ЛЧ.
Ага, да и при 3-1 могли забить еще пару в первой игре. Классная была команда, притом без легионеров (Каладзе и Хацкевич не в счет🙂). Почти как Барса Пепа).
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Maga Maga
Ответ Амин Чич
Титулов можно собрать и сотни, но с кем!? Когда у клубов + - были равные бюджеты, тогда и было видно кто топ тренера! Сейчас человеку дают минимум пять лет, что бы выиграть для чего его и приглашали + накачали трансферами! Дай любому тренеру в МС с такими деньгами и он выиграет
так моуринью с мю не выиграл
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Maga Maga
Ответ Амин Чич
Титулов можно собрать и сотни, но с кем!? Когда у клубов + - были равные бюджеты, тогда и было видно кто топ тренера! Сейчас человеку дают минимум пять лет, что бы выиграть для чего его и приглашали + накачали трансферами! Дай любому тренеру в МС с такими деньгами и он выиграет
качественные игроки без хорошего тренера, это как марённые поленья у шашлычника, запах будет, восхититятся и забудут, шедевра не создаст, Гвардиола же тот самый отличный тренер( плотник) создаст щедевр, которым будут ближайшие 50лет обсуждать.
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