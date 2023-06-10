Фабрегас считает Гвардиолу лучшим тренером в истории: «Важны не только победы, но и то, как он изменил футбол, как игроки наслаждаются работой с ним»

Франсеск Фабрегас ставит Пепа Гвардиолу на первое место в списке тренеров.

– Будет ли считаться лучшим тренером всех времен в случае победы в финале Лиги чемпионов?

– Это сложный вопрос, но я думаю, что да, потому что для меня он уже лучший!

Не хочу никого обидеть, потому что были и , многого добившийся на протяжении карьеры и в 1999 году, и многие другие тренеры, которых я и не видел. Но то, как Гвардиола изменил футбол, как он видит игру, как футболисты наслаждаются ежедневной работой под его руководством...

Я думаю, что это важно, ведь дело не только в победах, но и в процессе, в том, что происходит на пути к успеху. Гвардиола подходит по всем статьям, – сказал хавбек « » в интервью BT Sport.

«Манчестер Сити» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов 10 июня.

Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00