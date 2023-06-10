Румменигге подтвердил переход Геррейру в «Баварию»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге возможные трансферы Рафаэл Геррейру Футбол

Рафаэл Геррейру перейдет в «Баварию».

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, недавно избранный в наблюдательный совет клуба, подтвердил подписание экс-защитником дортмундской «Боруссии».

«Теперь у нас есть хорошие игроки в лице Лаймера и Геррейру», – сказал Румменигге в эфире DAZN.

Геррейру ранее не продлить контракт с «Боруссией». В «Баварию» он переходит бесплатно.

В прошедшем сезоне Геррейру забил 4 гола и отдал 12 голевых передач в 27 матчах за «Боруссию» в Бундеслиге. Его подробная статистика доступна здесь.

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1 комментарий

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che kaif
Бавар проект еще +10 никому ненужных салатниц подряд
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