Румменигге подтвердил переход Геррейру в «Баварию»

Рафаэл Геррейру перейдет в «Баварию».

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, недавно избранный в наблюдательный совет клуба, подтвердил подписание экс-защитником дортмундской « ».

«Теперь у нас есть хорошие игроки в лице Лаймера и Геррейру», – сказал Румменигге в эфире DAZN.

Геррейру ранее не продлить контракт с «Боруссией». В «Баварию» он переходит бесплатно.

В прошедшем сезоне забил 4 гола и отдал 12 голевых передач в 27 матчах за «Боруссию» в Бундеслиге. Его подробная статистика доступна здесь.