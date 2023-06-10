«Сможет ли «Интер» работать так же еще 70 минут? Они опекают всех хавбеков «Сити», преследуют их». Макманаман о финале ЛЧ
Стив Макманаман высоко оценил игру «Интера» в 1-м тайме финала ЛЧ с «Ман Сити».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер».
«Сможет ли «Интер» продолжать работать так же усердно, как в первые 20 минут, в течение следующих 70?
Они фактически опекают всех полузащитников, преследуют Гюндогана, де Брюйне, Стоунза. Смогут ли они продолжать в том же духе?» – сказал бывший хавбек «Ман Сити».
в финале лч не должно быть игры в одни ворота