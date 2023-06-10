«Сможет ли «Интер» работать так же еще 70 минут? Они опекают всех хавбеков «Сити», преследуют их». Макманаман о финале ЛЧ

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Стив Макманаман Илкай Гюндоган Кевин де Брюйне Джон Стоунз Футбол

Стив Макманаман высоко оценил игру «Интера» в 1-м тайме финала ЛЧ с «Ман Сити».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер».

«Сможет ли «Интер» продолжать работать так же усердно, как в первые 20 минут, в течение следующих 70?

Они фактически опекают всех полузащитников, преследуют Гюндогана, де Брюйне, Стоунза. Смогут ли они продолжать в том же духе?» – сказал бывший хавбек «Ман Сити».

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14 комментариев

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prada
Интер - молодцы с такой игрой они могут нагнуть ман- ити
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moldfan
Интер очень хорошо подготовился и вообще уважение Индзаги, что не стал упрощать и выставлять просто низкий блок и рассчитывать на автобус.
+2
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lamlam
Думаю, Интер вздрючит команду Гвардиолы
+6
-4
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Kanan Jarrus
надеюсь, сможет
в финале лч не должно быть игры в одни ворота
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Sacha Grekav
"лучшая команда в истории" пока еле-еле к воротам соперника подходит, а голевых моментов не имеет вовсе
+1
-1
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Artem89S
Ну судя по первому тайму, интер на изи справляется с хвалеными стоунзами, кдб уже выведен из строя) умиляет, как молчат все те , кто предрекал игру в одни ворота от манси)))
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pit4er
Они 2 недели отдыхали, навряд ли выдохнутся раньше Сити, который отыграл финал накануне
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Andrey Andreev
У Интера железные яйца просто, думаю, всё закончится хорошо для нерадзурри
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vel
Индзаги все таки услышал Калешина? )
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Burel
Ответ Barca_mania
реал < Интер
ну да, великий клуб с треблом
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