Тренер «Енисея»: «Перед важной игрой отключили ВАР из-за Wi-Fi. Штаб «Факела» на лавке смотрит спокойно эпизоды, а нам говорят: «Нет Wi-Fi». Наверное, это нечестно»

Теги премьер-лига Россия судьи Первая лига Енисей Факел Алексей Ивахов ТАСС Футбол

Тренер «Енисея» раскритиковал судейство в матче за право играть в РПЛ с «Факелом».

10 июня «Факел» дома 2:0 переиграл «Енисей», первый матч завершился 1:0 в пользу воронежцев. Перед игрой в РФС сообщили, что по техническим причинам встреча пройдет без системы ВАР.

«При том судействе, которое сегодня было, выиграть невозможно. Пенальти, который поставили нам, – его не было. Пенальти в ворота «Факела» был, я уже посмотрел, [игроку «Факела» Ираклию] Квеквескири в первом тайме должны были дать красную карточку.

Все эпизоды отдавались в пользу соперника, когда перед важнейшей игрой отключают ВАР, ссылаясь на то, что отключен Wi-Fi.

Тренерский штаб «Факела» у себя на лавке смотрит спокойно эпизоды, а нам говорят: «Нет Wi-Fi». Наверное, это нечестно, у наших футболистов есть ощущение несправедливости», – сказал Алексей Ивахов.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glukinho
Wi-Fi нет. LTE есть.
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Просто никто не хочет ездить в ваш спортзал через овер километры
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПравдоРуб
Это РОССИЯ!!! 🥳
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
С телефона интернет можно раздать.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N13
Мне кажется, если бы была цель засудить Енисей ВАР бы не отключали. ВАР удобнее у этом плане, вбегай в штрафную и падай, если у судей есть желание засудить, то по ВАР сразу увидят малейшее касание. А проблемы с ВАР были оттого, что рядом со стадионом работали средства РЭБ, накануне в Воронеже беспилотник в дом преземлился. P.s. пеналь в ворота Красноярска вполне обыденный, нап первый успел на мяч и спокойно обозначил касание ноги защитником. Давать пеналь, за то что во вратарской после удара напа голкипер (или нап в голкипера) в него врезался - весьма субъективное хотение.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
denmaku
Ответ N13
Мне кажется, если бы была цель засудить Енисей ВАР бы не отключали. ВАР удобнее у этом плане, вбегай в штрафную и падай, если у судей есть желание засудить, то по ВАР сразу увидят малейшее касание. А проблемы с ВАР были оттого, что рядом со стадионом работали средства РЭБ, накануне в Воронеже беспилотник в дом преземлился. P.s. пеналь в ворота Красноярска вполне обыденный, нап первый успел на мяч и спокойно обозначил касание ноги защитником. Давать пеналь, за то что во вратарской после удара напа голкипер (или нап в голкипера) в него врезался - весьма субъективное хотение.
Кстати да. Могу засвидетельствовать, интернет на стадионе работал непривычно отвратительно (большую часть игры не работал вообще)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Регион-36
Ну.. матч, по матчу показывали, могли что нибудь придумать при желании. В общем и судьи и тренерский штаб Енисея.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Андреев
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Просто никто не хочет ездить в ваш спортзал через овер километры
Ну да, они же виноваты в своём географическом расположении
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Шевцов
Ответ denmaku
Кстати да. Могу засвидетельствовать, интернет на стадионе работал непривычно отвратительно (большую часть игры не работал вообще)
Ну ты не заметил военную машину рядом со стадионом, которая и глушила/
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
denmaku
Ответ Евгений Шевцов
Ну ты не заметил военную машину рядом со стадионом, которая и глушила/
А, то есть палатка с рекрутчиками в армию не просто так вдруг у стадика появилась. Хм, да, не заметил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий