Тренер «Енисея»: «Перед важной игрой отключили ВАР из-за Wi-Fi. Штаб «Факела» на лавке смотрит спокойно эпизоды, а нам говорят: «Нет Wi-Fi». Наверное, это нечестно»

Тренер «Енисея» раскритиковал судейство в матче за право играть в РПЛ с «Факелом».

10 июня «Факел» дома 2:0 переиграл «Енисей», первый матч завершился 1:0 в пользу воронежцев. Перед игрой в РФС сообщили, что по техническим причинам встреча пройдет без системы ВАР.

«При том судействе, которое сегодня было, выиграть невозможно. Пенальти, который поставили нам, – его не было. Пенальти в ворота «Факела» был, я уже посмотрел, [игроку «Факела» Ираклию] Квеквескири в первом тайме должны были дать красную карточку.

Все эпизоды отдавались в пользу соперника, когда перед важнейшей игрой отключают ВАР, ссылаясь на то, что отключен Wi-Fi.

Тренерский штаб «Факела» у себя на лавке смотрит спокойно эпизоды, а нам говорят: «Нет Wi-Fi». Наверное, это нечестно, у наших футболистов есть ощущение несправедливости», – сказал Алексей Ивахов.