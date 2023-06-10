Тренер «Енисея» о 0:2 от «Факела»: «Их пенальти не было, а был в ту сторону, эпизоды трактовались по‑разному. Иванов добавил 5 минут, но только боковой судья лежал 5 минут»

Главный тренер «Енисея» остался недоволен судей после поражения от «Факела».

Сегодня «Факел» обыграл «Енисей» в Воронеже со счетом 2:0 в ответном стыковом матче. В первой игре, в Красноярске, клуб Премьер-лиги также был сильнее команды – 1:0.

Отметим, что сегодня игра проходила без системы ВАР. Уже на 9-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота « ».

«По горячим следам могу сказать, что пенальти однозначно не было. Пенальти был на в ту сторону.

Сегодня нам сказали, что нет системы ВАР, но при этом « » имел возможность смотреть матч в онлайне. А весь мир якобы не мог, и ВАР нету.

Игровые эпизоды трактовались по‑разному, это очевидно. Судья добавляет пять минут, но все видели, что только боковой судья лежал пять минут (лайнсмен Роман Усачев получил травму колена и был заменен – Sports.ru). Правильно? Тут мнение однозначное и понятное.

Но «Енисей» играл в красивый футбол. Когда мы уходили с этого стадиона, нам хлопали эти прекрасные болельщики, их не обманешь. А это дорогого стоит», – сказал Алексей Ивахов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.