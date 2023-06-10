Тренер «Енисея» о 0:2 от «Факела»: «Их пенальти не было, а был в ту сторону, эпизоды трактовались по‑разному. Иванов добавил 5 минут, но только боковой судья лежал 5 минут»
Главный тренер «Енисея» остался недоволен судей после поражения от «Факела».
Сегодня «Факел» обыграл «Енисей» в Воронеже со счетом 2:0 в ответном стыковом матче. В первой игре, в Красноярске, клуб Премьер-лиги также был сильнее команды Первой лиги – 1:0.
Отметим, что сегодня игра проходила без системы ВАР. Уже на 9-й минуте главный арбитр Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Енисея».
«По горячим следам могу сказать, что пенальти однозначно не было. Пенальти был на Окладникове в ту сторону.
Сегодня нам сказали, что нет системы ВАР, но при этом «Факел» имел возможность смотреть матч в онлайне. А весь мир якобы не мог, и ВАР нету.
Игровые эпизоды трактовались по‑разному, это очевидно. Судья добавляет пять минут, но все видели, что только боковой судья лежал пять минут (лайнсмен Роман Усачев получил травму колена и был заменен – Sports.ru). Правильно? Тут мнение однозначное и понятное.
Но «Енисей» играл в красивый футбол. Когда мы уходили с этого стадиона, нам хлопали эти прекрасные болельщики, их не обманешь. А это дорогого стоит», – сказал Алексей Ивахов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Я был на стадио и все хлопали только Факелу, уж не обессудьте!
Воронеж только за Факел: зимою и летом и в стужу и в зной...