Тренер «Енисея» о 0:2 от «Факела»: «Их пенальти не было, а был в ту сторону, эпизоды трактовались по‑разному. Иванов добавил 5 минут, но только боковой судья лежал 5 минут»

Теги премьер-лига Россия судьи Первая лига Енисей Факел Сергей Сергеевич Иванов Алексей Ивахов Матч ТВ Андрей Окладников Футбол

Главный тренер «Енисея» остался недоволен судей после поражения от «Факела».

Сегодня «Факел» обыграл «Енисей» в Воронеже со счетом 2:0 в ответном стыковом матче. В первой игре, в Красноярске, клуб Премьер-лиги также был сильнее команды Первой лиги – 1:0.

Отметим, что сегодня игра проходила без системы ВАР.  Уже на 9-й минуте главный арбитр Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Енисея».

«По горячим следам могу сказать, что пенальти однозначно не было. Пенальти был на Окладникове в ту сторону.

Сегодня нам сказали, что нет системы ВАР, но при этом «Факел» имел возможность смотреть матч в онлайне. А весь мир якобы не мог, и ВАР нету.

Игровые эпизоды трактовались по‑разному, это очевидно. Судья добавляет пять минут, но все видели, что только боковой судья лежал пять минут (лайнсмен Роман Усачев получил травму колена и был заменен – Sports.ru). Правильно? Тут мнение однозначное и понятное.

Но «Енисей» играл в красивый футбол. Когда мы уходили с этого стадиона, нам хлопали эти прекрасные болельщики, их не обманешь. А это дорогого стоит», – сказал Алексей Ивахов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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12 комментариев

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Bartez1986
при всем уважении к Факелу, который заслужил быть в ПЛ, ну пеналь реально смешной.
+6
0
+6
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Andrew Petrov
при всем уважении к Енисею им рано ещё с тем ангаром в премьеру!!!Вечно платите за чужие стадионы,позор региону наф...
+6
-3
+3
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shadow82
Ответ Andrew Petrov
при всем уважении к Енисею им рано ещё с тем ангаром в премьеру!!!Вечно платите за чужие стадионы,позор региону наф...
Помимо ангара, у нас ещё есть и стадион, получше, кстати, чем у факела. Короткая у всех память. В прошлое пришествие в рпл мы на нем и играли
+2
0
+2
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K2vrn
Какие это интересно прекрасные воронежские болельщики хлопали Енисею?
Я был на стадио и все хлопали только Факелу, уж не обессудьте!
Воронеж только за Факел: зимою и летом и в стужу и в зной...
+2
-1
+1
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shadow82
Ответ Andrew Petrov
так и хочется спросить,а что там не играли!!??искали преимущество под профлистом или казусы иные были?
Есть казус, да. Там сейчас газона нет. Новый стелят.
+1
0
+1
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shadow82
Ответ Andrew Petrov
да обидно когда богатейший регион страны не имеет нормальной крытки тыщ на 20-30 при населении в лям+..все качают от туда только..
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Центральный_(стадион,_Красноярск)
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HCBV
Уж сколько ошибок не в сторону Факела было за весь сезон... Рановато ещё Енисею в РПЛ, хотя команда хорошая и если всё будет нормально должны напрямую выходить в следующем году
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Andrew Petrov
да обидно когда богатейший регион страны не имеет нормальной крытки тыщ на 20-30 при населении в лям+..все качают от туда только..
0
0
0
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Redmurza
Ответ Andrew Petrov
при всем уважении к Енисею им рано ещё с тем ангаром в премьеру!!!Вечно платите за чужие стадионы,позор региону наф...
Что сказать то хотел?
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blaugrano
Ответ Andrew Petrov
при всем уважении к Енисею им рано ещё с тем ангаром в премьеру!!!Вечно платите за чужие стадионы,позор региону наф...
А сама команда тут причём? Финансовые вопросы - не их компетенция, тем более в лиге, где практически все сидят на госбюджете.
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Andrew Petrov
Ответ shadow82
Помимо ангара, у нас ещё есть и стадион, получше, кстати, чем у факела. Короткая у всех память. В прошлое пришествие в рпл мы на нем и играли
так и хочется спросить,а что там не играли!!??искали преимущество под профлистом или казусы иные были?
0
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Andrew Petrov
Ответ shadow82
Есть казус, да. Там сейчас газона нет. Новый стелят.
ясн,ну эт как фактор,что властям это не нужно они пилят в сторону северо-запада🤗
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