Марко ван Бастен раскритиковал шоу перед финалом Лиги чемпионов.

Перед матчем было шоу, а также выступление бразильской исполнительницы Anitta и автора песен Burna Boy.

«Безумие, что это шоу происходит. Никто не ждет, чтобы увидеть это.

Нелепо, что это шоу вообще есть. Почему бы не сделать его перед разминкой? А то игроки просто стоят на месте и ждут.

Шоу должно быть про футболистов, про футбол. Это происходит и на чемпионате мира. Нелепо», – сказал экс-футболист сборной Нидерландов.