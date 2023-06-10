Ван Бастен раскритиковал шоу перед финалом ЛЧ, где выступали Anitta и Burna Boy: «Безумие, нелепость. Почему не сделать перед разминкой? Игроки просто стоят и ждут»
Марко ван Бастен раскритиковал шоу перед финалом Лиги чемпионов.
Перед матчем было шоу, а также выступление бразильской исполнительницы Anitta и автора песен Burna Boy.
«Безумие, что это шоу происходит. Никто не ждет, чтобы увидеть это.
Нелепо, что это шоу вообще есть. Почему бы не сделать его перед разминкой? А то игроки просто стоят на месте и ждут.
Шоу должно быть про футболистов, про футбол. Это происходит и на чемпионате мира. Нелепо», – сказал экс-футболист сборной Нидерландов.
Так еще и звезды какие-то неизвестные