Ван Бастен раскритиковал шоу перед финалом ЛЧ, где выступали Anitta и Burna Boy: «Безумие, нелепость. Почему не сделать перед разминкой? Игроки просто стоят и ждут»

Теги Интер Марко ван Бастен Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Футбол

Марко ван Бастен раскритиковал шоу перед финалом Лиги чемпионов.

Перед матчем было шоу, а также выступление бразильской исполнительницы Anitta и автора песен Burna Boy.

«Безумие, что это шоу происходит. Никто не ждет, чтобы увидеть это.

Нелепо, что это шоу вообще есть. Почему бы не сделать его перед разминкой? А то игроки просто стоят на месте и ждут.

Шоу должно быть про футболистов, про футбол. Это происходит и на чемпионате мира. Нелепо», – сказал экс-футболист сборной Нидерландов.

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12 комментариев

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Никита Алексеев
Есть правда в его словах
Так еще и звезды какие-то неизвестные
+23
-1
+22
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Rad0
Это что вообще было? Как мы пришли от Andrea Bocelli до Anitta и Burna Boy на церемонии финала? Такой отстой.
+10
0
+10
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Streetbor
надо было звать Таркана
+7
-1
+6
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Nogoi89
Выглядело это все не особо статусно. и не в тему
+7
-1
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pit4er
Лучше выступления Дуа Липы перед финалом в Киеве ничего не было: весь стадион подпевал)
+3
0
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Albert Sarkisov
Две обезьянки вышли жопами покрутили.... Где нормальные исполнители..
+3
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Petran_grek
класс выглядело ,и матч класс ный!
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0
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Peter Parker
Ответ Streetbor
надо было звать Таркана
Ну или Араша. Если уж совсем с Тарканом никак
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old_greec women
Ответ Petran_grek
класс выглядело ,и матч класс ный!
и нам понравилось!
+1
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FilthyFrank
Раньше были Маршмелоу и Камилла Кабельо, какие не какие мировые звёзды. Что за ноунеймов привезли на этот раз?
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