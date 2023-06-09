Ван Бастен выступил за чистое время: «Просмотр футбола становится утомительным. Люди выберут сериал или фильм, если им неинтересно»

Теги Марко ван Бастен премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Футбол

Марко ван Бастен высказался о возможности введения чистого времени в футболе.

«Мы видим, что после ЧМ-2022 в Катаре арбитры стали больше добавлять времени к основному времени матча, но это бесполезно, потому что в эти дополнительные минуты также происходят паузы и остановки.

Следовательно, время должно идти, когда мяч находится в игре. Судья тоже должен следить за тем, чтобы мяч был в игре как можно больше.

Просмотр футбола становится утомительным. С этим мои друзья мало что могут сделать, а я, по крайней мере, могу сделать так, чтобы меня услышали публично.

Не заблуждайтесь насчет риска. Если людям действительно будет неинтересно, они выберут просмотр сериала или фильма, чем футбольный финал.

Телекомпании уйдут из футбола, а клубы будут лишь частично основывать свои бюджеты на телевизионных деньгах», – сказал экс-игрок и тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

12 комментариев

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blaugrano
Сделать 10 таймов по 3-5 минут, как ролики в ютубе или тиктоках. Чтоб не дай бог не переутомились.
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Ебздрогыч
Вот телевизионщики обрадуются, когда матч может идти 2 часа, а когда и все 4
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Спартак Уокер
Мне кажется что это не возможно
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Budabuda
сериалы сейчас не лучше
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Палыч-59
Надо провести несколько тестовых матчей, оценить результат. Может в этом будет смысл
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prutikanne
Формат, который есть сейчас самый лучший из возможных. Здесь есть эмоции, ожидание, когда свиснет судья и.т.д. А если бы ввели этот формат не факт, что мы бы увидели голы на последних секундах!
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Ramin Mamedov
кому он рассказывает, 7.5 млрд людей смотрели только презентацию Роналду, значит людям интересно..
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Recreated
Конечно люди выберут сериал или фильм, если неинтересный футбол, и без ВАР выберут. ВАР вообще здесь не при чём!
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Football Forever
Ладно бы ещё просмотры футбола падали, так нет ведь, растут, как и контакты рекламные. Так что о чем можно говорить?! Вон в НБА время чистое, баскетбол зрелищный, но перерывы по 5 мин каждые минут 15 дико раздражают.
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Рома Политов
Может тебе просто надоел футбол? С постоянными музыкальными паузами, как в хоккее, станет вообще тоска
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ blaugrano
Сделать 10 таймов по 3-5 минут, как ролики в ютубе или тиктоках. Чтоб не дай бог не переутомились.
Всё гениальное - просто.
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