Эррера о «ПСЖ»: «Фанаты слушают директоров и требуют ЛЧ, не выигрываешь – катастрофа. Даже в «МЮ» не было таких требований. Это несправедливо»

Андер Эррера считает, что «ПСЖ» вредит стремление выиграть Лигу чемпионов.

«Дело в том, что одержимость чемпионов слишком сильна. Когда катарцы покупали клуб, они говорили об ЛЧ. Я считаю это ошибкой, когда ты одержим и требуешь того, что тебе несвойственно.

Фанаты слушают директоров и начинают требовать выиграть ЛЧ. Я никогда не видел, чтобы выдвигались такие требования. Даже в « » такого не было. А в « » если ты не выигрываешь ЛЧ, это катастрофа, что бы ты ни делал. Я думаю, что это несправедливо.

Мы были очень близки к победе в мой первый год, но проиграли в финале «Баварии». Но требование, обязанность выиграть ЛЧ мне кажется чем-то избыточным, игрока это не может устраивать. Хотя логично, что освистывать будут звезд, а не таких, как я», – сказал полузащитник « ».