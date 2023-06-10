Эррера о «ПСЖ»: «Фанаты слушают директоров и требуют ЛЧ, не выигрываешь – катастрофа. Даже в «МЮ» не было таких требований. Это несправедливо»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетик лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Андер Эррера Футбол

Андер Эррера считает, что «ПСЖ» вредит стремление выиграть Лигу чемпионов.

«Дело в том, что одержимость Лигой чемпионов слишком сильна. Когда катарцы покупали клуб, они говорили об ЛЧ. Я считаю это ошибкой, когда ты одержим и требуешь того, что тебе несвойственно.

Фанаты слушают директоров и начинают требовать выиграть ЛЧ. Я никогда не видел, чтобы выдвигались такие требования. Даже в «Манчестер Юнайтед» такого не было. А в «ПСЖ» если ты не выигрываешь ЛЧ, это катастрофа, что бы ты ни делал. Я думаю, что это несправедливо.

Мы были очень близки к победе в мой первый год, но проиграли в финале «Баварии». Но требование, обязанность выиграть ЛЧ мне кажется чем-то избыточным, игрока это не может устраивать. Хотя логично, что освистывать будут звезд, а не таких, как я», – сказал полузащитник «Атлетика».

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18 комментариев

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Someone from Internet
Ответ rigobersong
В МЮ вообще нет требований:) Просто выходи как Антони, отбывай номер и получай деньги:))
Антони это тот, кто вышел на замену на ОТ и забил победный гол, выкинув Барселону из ЛЕ? Неплохо так отбывает номер:)
+37
-7
+30
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Dmitri Kudrenko
Ответ rigobersong
В МЮ вообще нет требований:) Просто выходи как Антони, отбывай номер и получай деньги:))
По пути можно бчк выкинуть из ЛЕ
+21
-9
+12
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Фёдор Кузнецов
Потому что Лигу 1 они бы брали и с тратами в 2 раза меньше, такие траты очевидно под ЛЧ делают
+5
-1
+4
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QWertY
Ответ Someone from Internet
Антони это тот, кто вышел на замену на ОТ и забил победный гол, выкинув Барселону из ЛЕ? Неплохо так отбывает номер:)
Этот звездобол хорошо сливается с диалогов, когда его уничтожают по фактам))
+4
0
+4
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Arsinyo
Ответ Burel
спасибо за это, а то у Барсы и так эпидемия травм была. Не хватало в этом недокубке кучу сил тратить
Ну ну при этом выводя на игру стартовый состав)
+2
0
+2
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Alex Alex
так лига 1 слабая и её с тратами раза в три меньше все равно бы брали
+1
0
+1
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Фан Рубина
Ну так если у вас чемпионат одной команды, который одной ногой выигрывается?
+1
0
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Burel
я думал, Эленио Эррера
0
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Колено решфорда
Ну так может и не в 1/8 надо вылетать постоянно? Если бы регулярно играли в 1/2, но не было бы побед, это одно, так может не везти, но полуфинал - это показатель силы команды в Европе. А когда у Вас уже лет 5 играют вместе Неймар и Мбаппе, а вас только ленивый (даже тот же МЮ, который в тот сезон занял 6-е место) из 1/8 не выкидывал.
+1
-1
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zizo98
Ответ Someone from Internet
Антони это тот, кто вышел на замену на ОТ и забил победный гол, выкинув Барселону из ЛЕ? Неплохо так отбывает номер:)
Поэтому он палится
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Arsinyo
Ответ Dmitri Kudrenko
По пути можно бчк выкинуть из ЛЕ
Что такое бчк
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Аморалинни
Ответ Someone from Internet
Антони это тот, кто вышел на замену на ОТ и забил победный гол, выкинув Барселону из ЛЕ? Неплохо так отбывает номер:)
Другие матчи может вспомним? А не один из 50и)))
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Arsinyo
Ответ Ман Сити
Ахаха. Даже в маню не было требований? А что требовать должен средняк, который раз в 5 лет вообще в зону ЛЧ попадает? Победы в ЛЧ?
Раз в 5 лет хаха ну ты и ляпнул)
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Ман Сити
Ответ Arsinyo
Раз в 5 лет хаха ну ты и ляпнул)
Реже?
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