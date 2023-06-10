Аль-Хелайфи отрицает, что участвовал в сделке о продаже «МЮ»: «ПСЖ» – мой клуб, он в моем сердце»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» отрицает, что участвовал в сделке о продаже «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что Нассер Аль-Хелайфи консультировал катарского шейха Джасима, который хочет купить «МЮ».

«ПСЖ» – мой клуб, он в моем сердце. И я не имею ничего общего с «Манчестер Юнайтед».

Это меня смешит. Я катарец, верно? Если люди спрашивают меня о моем мнении, я обязательно им отвечу – что они и делают.

Я говорю о ком угодно, не только о «Манчестер Юнайтед». Я передам им тот опыт, который у меня есть. Вот и все», – сказал Аль-Хелайфи.

Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи сыграл важную роль в переговорах о покупке «МЮ» катарцами. Клубы АПЛ хотят расследования источника средств

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2 комментария

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Dm Kznts
видимо плохо консультировал )
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Любезный Коссутий
Ответ Dm Kznts
видимо плохо консультировал )
Джассими дал втык, и оставил без вознаграждения. теперь ходит, отбрехивается.
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