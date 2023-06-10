Андре Онана: «Ман Сити» – сильнейшая команда мира. Не знаю как, но «Интер» должен победить»

Андре Онана назвал «Манчестер Сити» сильнейшей командой мира перед финалом Лиги чемпионов.

«Мы хотим победить. Мы сильны, мы – «Интер». Мы всегда нацелены на победу.

Мы встретимся с сильнейшей командой мира, но, попав в финал, мы способны победить.

Я ожидаю, что это будет тяжелая игра, самая тяжелая для меня за пять-шесть лет. Но если мы будем играть как команда, то можем увезти трофей в Милан.

«Сити» силен, но нам нужно выполнить свою работу: хорошо сыграть в защите, действовать без страха, владея мячом. Не знаю, каким образом, но мы должны сегодня победить», – заявил вратарь «Интера» в интервью Sky Sport Italia.

Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00