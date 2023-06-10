Андре Онана: «Ман Сити» – сильнейшая команда мира. Не знаю как, но «Интер» должен победить»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Андре Онана Футбол

Андре Онана назвал «Манчестер Сити» сильнейшей командой мира перед финалом Лиги чемпионов.

«Мы хотим победить. Мы сильны, мы – «Интер». Мы всегда нацелены на победу.

Мы встретимся с сильнейшей командой мира, но, попав в финал, мы способны победить.

Я ожидаю, что это будет тяжелая игра, самая тяжелая для меня за пять-шесть лет. Но если мы будем играть как команда, то можем увезти трофей в Милан.

«Сити» силен, но нам нужно выполнить свою работу: хорошо сыграть в защите, действовать без страха, владея мячом. Не знаю, каким образом, но мы должны сегодня победить», – заявил вратарь «Интера» в интервью Sky Sport Italia.

Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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5 комментариев

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TinTin
Этот сезон уже подарил один из лучших финалов ЧМ, мне плевать кто возьмет ЛЧ, хочу крутой матч с эмоциями. Ливерпуль-Тотенхем нам не надо пожалуйста
+6
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Тиджани Бабангида
«Интеру» в каком-то смысле легче. Возьмут ЛЧ - будет чудесная сказка, проиграют с честью - мало кто осудит
+2
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Alex Legend
Если арабские деньги не завезут судьям, то Интер выиграет.
+1
-1
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Куруш
Что значит "не знаю как"? Всё же очевидно - нужно забить больше, чем соперники!
0
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Спартак Уокер
Надеюсь Интер навяжет борьбу
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