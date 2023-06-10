«Милан» может купить Чуквуэзе, арендовать Чуквуэмеку у «Челси» и подписать Тюрама, но Маркусу не готовы дать 6 млн евро в год
«Милану» интересны игроки «Челси» и «Вильярреала» и форвард сборной Франции.
«Россонери» намерены усилить атакующую линию этим летом. На правый фланг миланцы хотели бы подписать Сэмюэла Чуквуэзе, которого «Вильярреал» оценивает в 25 миллионов евро. «Милан» пока не контактировал с испанцами и намерен сперва договориться с футболистом, контракт которого рассчитан до лета 2024 года.
Также клуб Серии А следит за атакующим хавбеком «Челси» Карни Чуквуэмекой. 19-летний англичанин может быть арендован с правом выкупа.
Кроме того, «Милан» хотел бы усилить нападение, пригласив Маркуса Тюрама, срок его соглашения с «Боруссией» Менхенгладбах истекает в этом месяце. Однако на француза претендует «ПСЖ», а миланцы не готовы платить футболисту 6 миллионов евро в год.
Подробную статистику выступлений Чуквуэзе смотрите здесь, Чуквуэмеки – здесь, а Тюрама – здесь.
Ну, кроме того, что слишком дорог :)