«Милан» может купить Чуквуэзе, арендовать Чуквуэмеку у «Челси» и подписать Тюрама, но Маркусу не готовы дать 6 млн евро в год

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«Милану» интересны игроки «Челси» и «Вильярреала» и форвард сборной Франции.

«Россонери» намерены усилить атакующую линию этим летом. На правый фланг миланцы хотели бы подписать Сэмюэла Чуквуэзе, которого «Вильярреал» оценивает в 25 миллионов евро. «Милан» пока не контактировал с испанцами и намерен сперва договориться с футболистом, контракт которого рассчитан до лета 2024 года.

Также клуб Серии А следит за атакующим хавбеком «Челси» Карни Чуквуэмекой. 19-летний англичанин может быть арендован с правом выкупа.

Кроме того, «Милан» хотел бы усилить нападение, пригласив Маркуса Тюрама, срок его соглашения с «Боруссией» Менхенгладбах истекает в этом месяце. Однако на француза претендует «ПСЖ», а миланцы не готовы платить футболисту 6 миллионов евро в год.

Подробную статистику выступлений Чуквуэзе смотрите здесь, Чуквуэмеки – здесь, а Тюрама – здесь.

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34 комментария

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Almaz KENZHEBEKOV
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+40
0
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Барыга блинами
Для полного набора не хватает Икечукву и Угочукву
+37
0
+37
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TinTin
В этой компании не хватает Чуквунонсо Мадуэке
+25
0
+25
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Alexis Sancez
Ну по идее вместо Тюрама и Окака-Чука может подойти)
+6
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Evgen_Hazard
Ответ Барыга блинами
Для полного набора не хватает Икечукву и Угочукву
Ихиеначо
+3
0
+3
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Lux_Vid Александров
Ответ JENNINGS
Если только для ГСО :)
он париться не будет, придумает ему имя поудобнее
+2
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Вадим Слуцкий
К Чуквуэзе и Чуквуэмеке хочется Окечукву и Окакачуку. Но им видней.
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Valentin Grabenovsky
Ответ Игорь Новиков
Вместо Тюрама нужен кто-то с более интересной фамилией)))
Лесли угочукву
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JENNINGS
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
ад для комментаторов
Если только для ГСО :)
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Edwin_Hubble
Позже зайду
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Н.Ф.
Ответ Барыга блинами
Для полного набора не хватает Икечукву и Угочукву
А Тчуамени чем плох?
Ну, кроме того, что слишком дорог :)
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Forte Live
Два Чука и ни одного Гека
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Buzya
Ответ Forte Live
Два Чука и ни одного Гека
Главное, что бы по паспорту были молодые.
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Кокич
А Чубайс им не нужен?
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Ноно Гомес
Одни Чуки)
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▒▒▒▒▒
Надо собрать всё Чуквуэм)
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London.is.blue
Так-то хорошие варианты усиления.
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Андрей Кастуев
У Миранчука появился новый вариант продолжения карьеры помимо Торино.
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Ivan Ivanych
Думал что первые два - это один и тот же человек.
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АлексейВ
Чуквуэза и Чуквуэмека - они братья?
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Андрей Кастуев
В сериале "Что здесь делает Тюрам?"
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Милан 137
Что они там мудрят в Милане, купите Опенду уже за 25 млн, бесплатно Камаду, и купите Милинкович-Савича за 40, выходит 65 млн как раз в бюджет и стратегию вписываетесь 🤦‍♂️ ...
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Valentin Grabenovsky
Лесли угочукву
он не нападающий)
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Febos_
Чуквуэмека не продается , максимум Лофтуса чика могут подписать
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Buzya
Странно, что Милану оценивают в 25, а Реалу в 40... Хм...
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