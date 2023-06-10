«Милан» может купить Чуквуэзе, арендовать Чуквуэмеку у «Челси» и подписать Тюрама, но Маркусу не готовы дать 6 млн евро в год

«Милану» интересны игроки «Челси» и «Вильярреала» и форвард сборной Франции.

«Россонери» намерены усилить атакующую линию этим летом. На правый фланг миланцы хотели бы подписать , которого « » оценивает в 25 миллионов евро. «Милан» пока не контактировал с испанцами и намерен сперва договориться с футболистом, контракт которого рассчитан до лета 2024 года.

Также клуб Серии А следит за атакующим хавбеком « » . 19-летний англичанин может быть арендован с правом выкупа.

Кроме того, « » хотел бы усилить нападение, пригласив , срок его соглашения с истекает в этом месяце. Однако на француза претендует «ПСЖ», а миланцы не готовы платить футболисту 6 миллионов евро в год.

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