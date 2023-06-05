«Ювентус» и «Милан» интересуются лучшим бомбардиром «Монпелье» Ваи. У 20-летнего форварда 19 голов в Лиге 1

Теги Милан Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Монпелье Элье Ваи Футбол

Форвард Элье Ваи летом может перебраться в Серию А.

Лучший бомбардир «Монпелье» (19 голов в 33 матчах прошедшего сезона Лиги 1) интересен «Ювентусу» и «Милану».

Туринцы, в частности, рассматривают 20-летнего француза как вероятную замену Душану Влаховичу, который летом может сменить клуб.

Подробнее статистика Ваи – здесь.

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9 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ Maxh35
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Конечно, лучше пятидесятилетний Жиру, да?)
+3
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+3
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Van-der-Muravei
Ответ Maxh35
А по статистике у него 12 голов, почему пишут что 19 ?
Потому что голов 19
+2
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Сергей Орлов
Очень хороший парнишка, кстати.
+1
0
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Кино Музыка
Игрок похоже сильный.
+1
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Maxh35
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Mr.Bean
едет поезд на Ваи...
0
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BARCA_10
недавно покер положил Лиону на выезде, но не помогло, Ляказетт ответил своим покером 5-4)
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Maxh35
Ответ Сергей Орлов
Конечно, лучше пятидесятилетний Жиру, да?)
Опенда Милану нужен ...
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