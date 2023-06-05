«Ювентус» и «Милан» интересуются лучшим бомбардиром «Монпелье» Ваи. У 20-летнего форварда 19 голов в Лиге 1
Форвард Элье Ваи летом может перебраться в Серию А.
Лучший бомбардир «Монпелье» (19 голов в 33 матчах прошедшего сезона Лиги 1) интересен «Ювентусу» и «Милану».
Туринцы, в частности, рассматривают 20-летнего француза как вероятную замену Душану Влаховичу, который летом может сменить клуб.
Подробнее статистика Ваи – здесь.
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