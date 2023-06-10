«Астон Вилла» подписала Тилеманса. Он ушел из «Лестера» бесплатно

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия трансферы Лестер чемпионшип Юри Тилеманс Футбол

Юри Тилеманс перешел в «Астон Виллу» из «Лестера» бесплатно.

Клуб из Бирмингема и 26-летний бельгийский хавбек заключили контракт, который вступит в силу 1 июля.

Тилеманс пополнит состав «Астон Виллы» в качестве свободного агента. Юри покинул «Лестер», вылетевший из АПЛ в Чемпионшип по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что хавбек интересовал «Барселону», «Арсенал» и «Милан».

Подробная статистика футболиста доступна здесь.

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23 комментария

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Roy Keane
Да ну ладно,конечно Вилла при Эмери преобразилась,но не уж то Юри не хочет титулов?
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Tydeus
Забавно, конечно. Вилла приличная команда, конечно, но казалось, что уедет точно в биг-6/7 (+Ньюкасл, который в ЛЧ)
+9
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+8
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Пепси пеналдувич
Ну не знаю, давно его ждали в топ клубе, ну Вилла,так Вилла. Хотя в Арсенале на него посмоттреть было бы интересно.
+7
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Football Forever
Парень сдулся в последние полтора сезона. Может Эмери выведет его на новый уровень
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Армен Карапетян
Почему все так удивляются? Это его уровень по последним двум сезонам
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Okaka
Ответ Football Forever
Парень сдулся в последние полтора сезона. Может Эмери выведет его на новый уровень
как в Монако
+2
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QWertY
Топовый трансфер для Виллы. Даже удивлен
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Mohnatiy
Юрик удивил.
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Born is the King
Вилла грамотную трансферную деятельность ведёт. Бесплатно взяли Камара в прошлом году теперь Тилеманс. 3-4 трансфера и можно бороться за топ4
+1
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<~Inter~>
Чего? Я бы понял переход в английские топы, но как Вилла перехватило его у ПСЖ, Боруссии и итальянских топов
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Ahmad Munir
А я говорил, что парень не перейдёт в топ клуб. Не делает черновую работу, в прессинг вообще не умеет. Думаю и у Эмери он не будет основным
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kramd
Ответ <~Inter~>
Чего? Я бы понял переход в английские топы, но как Вилла перехватило его у ПСЖ, Боруссии и итальянских топов
потому что в Вилле в основе будет играть скорее всего,да и подсдулся он
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Ser Kay
Ответ Ahmad Munir
А я говорил, что парень не перейдёт в топ клуб. Не делает черновую работу, в прессинг вообще не умеет. Думаю и у Эмери он не будет основным
И еще: топ-клубам он был интересен года полтора-два назад, по-моему...
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<~Inter~>
Ответ kramd
потому что в Вилле в основе будет играть скорее всего,да и подсдулся он
В том же Милане легко бы играл в основе. У них целью был Лофтус Чик когда бесплатно могли взять Тильманса
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Seoul Candy
Ответ Dm Kznts
тем более что пенсия с гением боули самоликвидировалась ))
Пенсия будут следующем сезоне в топ5, а через году уже в тройке, если почу дадут спокойно работать.
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kramd
Ответ Tydeus
Забавно, конечно. Вилла приличная команда, конечно, но казалось, что уедет точно в биг-6/7 (+Ньюкасл, который в ЛЧ)
ну в восьмёрку попала, тоже неплохо
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Дядя ТУРА
Ответ Roy Keane
Да ну ладно,конечно Вилла при Эмери преобразилась,но не уж то Юри не хочет титулов?
аналогично. парень очень крут порой. с удовольствием бы посмотрел на него в Реале, условно в Ротации бы помог
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Милан 137
Круто он всех кинул...
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Amalfitano
Пару лет назад парень одной ногой был в топ клубе , а сегодня вон как. Правда у Эмери он еще может вырасти в игрока топ клуба.

П.С. Тилеманс уже 10 лет на виду, а ему всего 26 удивительно.
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Павел Варламов
Вроде Милан так им интересовался в последние дни
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kramd
Хочу видеть АВ как топ-клуб😁Заслуживают топ 5
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King_X
Странный выбор
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