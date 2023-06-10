«Астон Вилла» подписала Тилеманса. Он ушел из «Лестера» бесплатно

Юри Тилеманс перешел в «Астон Виллу» из «Лестера» бесплатно.

Клуб из Бирмингема и 26-летний бельгийский хавбек заключили контракт, который вступит в силу 1 июля.

Тилеманс пополнит состав « » в качестве свободного агента. Юри покинул « », вылетевший из в Чемпионшип по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что хавбек интересовал «Барселону», «Арсенал» и «Милан».

Подробная статистика футболиста доступна здесь.