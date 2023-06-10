«Астон Вилла» подписала Тилеманса. Он ушел из «Лестера» бесплатно
Юри Тилеманс перешел в «Астон Виллу» из «Лестера» бесплатно.
Клуб из Бирмингема и 26-летний бельгийский хавбек заключили контракт, который вступит в силу 1 июля.
Тилеманс пополнит состав «Астон Виллы» в качестве свободного агента. Юри покинул «Лестер», вылетевший из АПЛ в Чемпионшип по итогам сезона.
Ранее сообщалось, что хавбек интересовал «Барселону», «Арсенал» и «Милан».
Подробная статистика футболиста доступна здесь.
П.С. Тилеманс уже 10 лет на виду, а ему всего 26 удивительно.