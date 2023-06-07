Гендиректор «Юве» об Аллегри: «Его будущее никогда не было под вопросом. По игре у нас 3-е место, мы остановились в шаге от двух финалов»

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Маурицио Сканавино Футбол

Гендиректор «Ювентуса» объяснил, почему Массимилиано Аллегри продолжит работу с командой.

– Аллегри будет тренером «Ювентуса» в следующем сезоне?

– Будущее Аллегри никогда не было под вопросом. Мы полностью сотрудничаем в работе на будущее, начиная от управления спортивной частью, заканчивая трансферами и управлением экономическими вопросами, которые по-прежнему в довольно непростом положении.

Мы ежедневно контактируем. Шторм последних месяцев мы прошли вместе, и наши отношения быстро укрепились. В нем есть готовность сделать лучшее для команды и клуба. Мы не должны забывать о ситуации, в которой оказались.

Это своего рода шторм, и в этих условиях мы хорошо действовали не только с точки зрения игры, которая, возможно, в некоторых случаях могла быть лучше, но которая привела нас к третьему месту в таблице. Мы остановились в шаге от двух финалов. Мы боролись за трофеи, несмотря на не самое удачное начало сезона, а также его конец, в ходе которого случился срыв, связанный с психологическим давлением, – сказал Маурицио Сканавино.

Напомним, «Ювентус» занял 7-е место в таблице Серии А после снятия 10 очков из-за фиктивного прироста капитала.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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30 комментариев

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Antonio Conte
С каких это пор 3 место, полуфинал кубка, и позорный вылет из Лиги Чемпионов это успех?
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ARIGAMI ARIGAMI
Мазохисты
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Андрей Хенто
Мои соболезнования болельщикам Ювентуса.
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yumurta
по игре вы 12-13 ые. По набранным да 3
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Zidane 21
идиоты
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Kubinec_
как же им в руководстве всем пох на клуб.. продайте уже его
+3
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Vovchichik
Ну а как им нужно сказать? Не можем уволить потому что огромные отступные?
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Islam Gasanov
Ха ха ждём очередной сезон без трофеев значит с Аллегри
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Francesc Fàbregas
А, ну так и скажите заранее перед новым сезоном, что у вас задача стать третьими в серии А, чтоб люди не смотрели и не надеялись.
Чего голову морочить.
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Эдуард Храпач
Цитируя иноагента, который когда-то ещё не сошёл с ума и оставил нам "пару" классических вещей!

...Напрасно нас бури пугали
Вам скажет любой моряк
Что бури бояться вам стоит едва ли
В сущности буря пустяк
В буре лишь крепче руки
И парус поможет и киль
Гораздо трудней не свихнуться со скуки
И выдержать полный штиль!

Так вот в полный "штиль", когда закончится судебная борьба со всем миром, на первый план снова выйдет, не героизм над преодолением ситуаций, а чистое мастерство тренера! И тогда все пожалеют об этой унылой игре!
Которая кстати совершенно противоречит идеи создания глобального бренда, ювентус лайыстайла с его новым лого!

Вывод только один. Единственное чего я не понимаю, это что они в своих сраных конференц залах посчитали, что аудитории
тифозерии
и
покупателей мерча, самых дорогих мест на трибунах, аттрибутики...
не так уж сильно пересекаются!

Поэтому плевать на игру, тренер не для побед, тренер это помощник по достижению финансового баланса в клубе!

Я ещё немного понаблюдаю. Ещё пару лет... и если я найду подтверждения этой теории, пойму что они плюнули мне в душу, в моё чёрно-белое сердце, в мою великую команду Липпи 2002-2003, в историю которая сложилась благодаря победам и тифози...ох жопа им!
Я конечно ничего не сделаю. Но болеть перестану. Просто тогда как бы уже и ничего святого на земле не останется:(
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Vatikan
Аллегри лучший! Он тащит юве!
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savik-A.M.
Ответ Kubinec_
как же им в руководстве всем пох на клуб.. продайте уже его
Как можно продать тренера , кто тебя ещё плюсует ?
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arsenalio
Ответ Antonio Conte
С каких это пор 3 место, полуфинал кубка, и позорный вылет из Лиги Чемпионов это успех?
в 2015 году на матч финала лиги чемпионов он поменял рабочую схему и юве проиграл Барсе я тогда уже понял что он не тренер, по крайней мере для Юве, который должен бороться не только за титулы в сериале но и за титулы в лч
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Sasha_Ubriaco
Ответ Antonio Conte
С каких это пор 3 место, полуфинал кубка, и позорный вылет из Лиги Чемпионов это успех?
Для Ювентуса!?

Для кого угодно, но не для Ювентуса!
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stpn1503
Ответ Vatikan
Аллегри лучший! Он тащит юве!
Тащит Юве из ЛЧ сначала в ЛЕ, потом в ЛК.
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Хайдып Оюн
Ответ Vatikan
Аллегри лучший! Он тащит юве!
Да, но, тащит нас ко дну
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ДимГриКад
Ответ Vatikan
Аллегри лучший! Он тащит юве!
Куда он его тащит? В болото?
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Евгений Буров
Своего рода шторм у меня от горящего пукана, причём каждый раз от прочтения подобных интервью. Сложно представить, что ещё должно случиться, чтобы Мистер уже наконец ушёл.
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Phantom1289
Тут все говорят, что Аллегри надо уволить и тд. Слушайте, а кто нибудь может назвать альтернативу ему из свободных тренеров? Вот хоть один нормальный, под которого не надо тратить кучу денег на трансферы и который согласиться идти в клуб который сильно штормит, чехарда с руководством, без ЛЧ и тд.
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vel
"..По игре у нас 3-е место"

"по игре" у нас место 20-е!

Парик добился того, и это после 2-х седьмых мест, что второе место считалось бы провалом. Таким же, каким считался вылет в 1/8 ЛЧ от будущего победителя Баварии. О не выходе из группы на следующий год и вовсе говорить не приходится. Парик все лето понурый ходил. Как и болельщики.

А тут "3-е место по игре и в шаге от двух финалов" с домашними играми против Монцы и Лацио в КИ и с соперниками уровня Нанта, Фрайбурга, отскоком от Спортинга в ЛЕ.

"...Мы боролись за трофеи, несмотря на не самое удачное начало сезона"

Так мы второй год подряд так начинаем проигрывая чемпионат на старте. В этом, плюсом, случился еще и позорнейший вылет из группы ЛЧ.

Да этот штраф в -15 очков наоборот дал хорошего пинка команде под зад. А то и полуфиналов бы никаких не было, ни третьего места "по игре". Потому как "ИГРЫ" в исполнении Юве как не было, на протяжении вот уже двух сезонов, так и нет.

И самое главное, эти бездари не понимают, что Аллегри прививает принципы, которые не конкурентоспособны в современном футболе. Пассивная игра от обороны - Ювентус только благодаря своему более индивидуально сильному и глубокому составу смог навязать борьбу за место в зоне ЛЧ. А все остальные "достижения" случились вопреки демонстрируемой "ИГРЕ".

3- место "по игре" и шаг от двух финалов - не может быть для Ювентуса хорошим результатом. Может состав и не времен Пирло игрока, но и не хуже составов Лацио, Ромы, Аталанты, Милана, Севильи, Спортинга. Гораздо более глубокий и индивидуально превосходящий и высокооплачиваемый.

Как и наш тренер, получающий в разы больший оклад, чем любой из его соперников по сезону.

По сути Ювентус платит лишь за имя, за прошлые заслуги. Оглядывается исключительно назад, стараясь не обращать, какой звездец происходит с игрой и результатами команды в настоящем и какие это рисует "перспективы".

Напоминает Россию живущую исключительно прошлым и непонимающую, что несется благодаря этому, в пропасть.
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Direct free kick
Когда уже будет новость "Каррера возглавит Ювентус вместо Аллегри"
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Tvadik07 Tokmakov
По вашему он должен был сказать "мы недовольны тренером,он провалил сезон,поставил убогую игру,но останется,так как у нас нет денег на разрыв контракта"??неужели столько человек не понимает,что 43 ляма на трансфер и за неустойку тренеру это абсолютно разные вещи,тем более когда клуб без ЛЧ и с кучей бюрократических проблем,нужно поддержать клуб,а не мешать с де....м!многие пишут,тренер ставит неатакующий футбол,полностью согласен,но потом обсирают игроков атаки, например того же Влаховича,так как он должен играть без атакующей игры?конечно есть вопросы ко многим игрокам,но не поливать же грязью всех и каждого
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Футбол, хоккей итд
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stpn1503
Значит надеяться на поддержку руководства в этом вопросе не стоит. Гендиректор + тренер = два деб**а = сила:)
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juveforzajuve
Стыдно бороться за 2-3 место, или место в зоне ЛЧ. Состав Юве позволяет бороться за Скудетто. Я понимаю, если бы в великой борьбе проиграли борьбу с сильным Наполи. Результат самый неутешительный. Типа хорошо, что не 8-е, и играем в Европе. Результата нет, что всегда ставили в Юве. Да что там результат, борьбы не было за тот же результат.
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