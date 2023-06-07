Гендиректор «Юве» об Аллегри: «Его будущее никогда не было под вопросом. По игре у нас 3-е место, мы остановились в шаге от двух финалов»

Гендиректор «Ювентуса» объяснил, почему Массимилиано Аллегри продолжит работу с командой.

– Аллегри будет тренером « » в следующем сезоне?

– Будущее Аллегри никогда не было под вопросом. Мы полностью сотрудничаем в работе на будущее, начиная от управления спортивной частью, заканчивая трансферами и управлением экономическими вопросами, которые по-прежнему в довольно непростом положении.

Мы ежедневно контактируем. Шторм последних месяцев мы прошли вместе, и наши отношения быстро укрепились. В нем есть готовность сделать лучшее для команды и клуба. Мы не должны забывать о ситуации, в которой оказались.

Это своего рода шторм, и в этих условиях мы хорошо действовали не только с точки зрения игры, которая, возможно, в некоторых случаях могла быть лучше, но которая привела нас к третьему месту в таблице. Мы остановились в шаге от двух финалов. Мы боролись за трофеи, несмотря на не самое удачное начало сезона, а также его конец, в ходе которого случился срыв, связанный с психологическим давлением, – сказал Маурицио Сканавино.

Напомним, «Ювентус» занял 7-е место в таблице Серии А после снятия 10 очков из-за фиктивного прироста капитала.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?