Гендиректор «Юве» об Аллегри: «Его будущее никогда не было под вопросом. По игре у нас 3-е место, мы остановились в шаге от двух финалов»
Гендиректор «Ювентуса» объяснил, почему Массимилиано Аллегри продолжит работу с командой.
– Аллегри будет тренером «Ювентуса» в следующем сезоне?
– Будущее Аллегри никогда не было под вопросом. Мы полностью сотрудничаем в работе на будущее, начиная от управления спортивной частью, заканчивая трансферами и управлением экономическими вопросами, которые по-прежнему в довольно непростом положении.
Мы ежедневно контактируем. Шторм последних месяцев мы прошли вместе, и наши отношения быстро укрепились. В нем есть готовность сделать лучшее для команды и клуба. Мы не должны забывать о ситуации, в которой оказались.
Это своего рода шторм, и в этих условиях мы хорошо действовали не только с точки зрения игры, которая, возможно, в некоторых случаях могла быть лучше, но которая привела нас к третьему месту в таблице. Мы остановились в шаге от двух финалов. Мы боролись за трофеи, несмотря на не самое удачное начало сезона, а также его конец, в ходе которого случился срыв, связанный с психологическим давлением, – сказал Маурицио Сканавино.
Напомним, «Ювентус» занял 7-е место в таблице Серии А после снятия 10 очков из-за фиктивного прироста капитала.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Чего голову морочить.
...Напрасно нас бури пугали
Вам скажет любой моряк
Что бури бояться вам стоит едва ли
В сущности буря пустяк
В буре лишь крепче руки
И парус поможет и киль
Гораздо трудней не свихнуться со скуки
И выдержать полный штиль!
Так вот в полный "штиль", когда закончится судебная борьба со всем миром, на первый план снова выйдет, не героизм над преодолением ситуаций, а чистое мастерство тренера! И тогда все пожалеют об этой унылой игре!
Которая кстати совершенно противоречит идеи создания глобального бренда, ювентус лайыстайла с его новым лого!
Вывод только один. Единственное чего я не понимаю, это что они в своих сраных конференц залах посчитали, что аудитории
тифозерии
и
покупателей мерча, самых дорогих мест на трибунах, аттрибутики...
не так уж сильно пересекаются!
Поэтому плевать на игру, тренер не для побед, тренер это помощник по достижению финансового баланса в клубе!
Я ещё немного понаблюдаю. Ещё пару лет... и если я найду подтверждения этой теории, пойму что они плюнули мне в душу, в моё чёрно-белое сердце, в мою великую команду Липпи 2002-2003, в историю которая сложилась благодаря победам и тифози...ох жопа им!
Я конечно ничего не сделаю. Но болеть перестану. Просто тогда как бы уже и ничего святого на земле не останется:(
Для кого угодно, но не для Ювентуса!
"по игре" у нас место 20-е!
Парик добился того, и это после 2-х седьмых мест, что второе место считалось бы провалом. Таким же, каким считался вылет в 1/8 ЛЧ от будущего победителя Баварии. О не выходе из группы на следующий год и вовсе говорить не приходится. Парик все лето понурый ходил. Как и болельщики.
А тут "3-е место по игре и в шаге от двух финалов" с домашними играми против Монцы и Лацио в КИ и с соперниками уровня Нанта, Фрайбурга, отскоком от Спортинга в ЛЕ.
"...Мы боролись за трофеи, несмотря на не самое удачное начало сезона"
Так мы второй год подряд так начинаем проигрывая чемпионат на старте. В этом, плюсом, случился еще и позорнейший вылет из группы ЛЧ.
Да этот штраф в -15 очков наоборот дал хорошего пинка команде под зад. А то и полуфиналов бы никаких не было, ни третьего места "по игре". Потому как "ИГРЫ" в исполнении Юве как не было, на протяжении вот уже двух сезонов, так и нет.
И самое главное, эти бездари не понимают, что Аллегри прививает принципы, которые не конкурентоспособны в современном футболе. Пассивная игра от обороны - Ювентус только благодаря своему более индивидуально сильному и глубокому составу смог навязать борьбу за место в зоне ЛЧ. А все остальные "достижения" случились вопреки демонстрируемой "ИГРЕ".
3- место "по игре" и шаг от двух финалов - не может быть для Ювентуса хорошим результатом. Может состав и не времен Пирло игрока, но и не хуже составов Лацио, Ромы, Аталанты, Милана, Севильи, Спортинга. Гораздо более глубокий и индивидуально превосходящий и высокооплачиваемый.
Как и наш тренер, получающий в разы больший оклад, чем любой из его соперников по сезону.
По сути Ювентус платит лишь за имя, за прошлые заслуги. Оглядывается исключительно назад, стараясь не обращать, какой звездец происходит с игрой и результатами команды в настоящем и какие это рисует "перспективы".
Напоминает Россию живущую исключительно прошлым и непонимающую, что несется благодаря этому, в пропасть.