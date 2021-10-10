«Джикия и Кузяев могли бы играть в Серии А, для «Милана» и «Ромы» в самый раз». Словенец Халилович о сборной России

Бывший защитник сборной Словении Денис Халилович поделился впечатлениями после игры с Россией в квалификации ЧМ-2022 (1:2).

– Лично мне, да и всем в Словении наша команда казалась фаворитом. Но на 5-7 минут наши ребята потеряли концентрацию, два стандарта – один штрафной, другой угловой, и Россия забивает дважды. По мне, лучше выглядела Словения. Но и Россия была не так плоха, уж точно лучше, чем в матче против Словакии.

Но я остаюсь при своем, мы были лучше – больше владели мячом, больше позитивных моментов для гола. Нам не повезло, хотя и ваша команда применяла низкий блок, ловила нас на контратаках, резко переходила из обороны в атаку. В итоге нам остается только поздравить. По сравнению с прошлой игрой у вас появилось больше концентрации, стали лучше и компактнее играть в обороне.

– В конце матча на поле выбежал болельщик с файером. Как к этому относятся в Словении?

– Я не знаю, болельщик какой команды был, но могу сказать, что это не человеческое существо. Это не нормально. Этот эпизод дал сборной России возможность отдышаться, взять небольшой перерыв, потому что в тот момент Словения атаковала без остановки. Вам этот перерыв пошел на пользу.

– Кто из российских игроков запомнился?

– Джикия. Очень хорош. Также запомнился Кузяев, тоже в полном порядке. Оба смогли бы играть в Серии А. и они вряд ли потянули бы, но для или «Ромы» в самый раз, – сказал Халилович.

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