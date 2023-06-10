Кака о матче с «Ливерпулем» в 2005-м: «Один из лучших финалов ЛЧ в истории, хотя мы и проиграли. У меня остались очень хорошие воспоминания»
Кака рассказал, что у него остались хорошие воспоминания о финале Лиги чемпионов-2005.
После первого тайма того матча «Милан» обыгрывал «Ливерпуль» со счетом 3:0. Во втором тайме англичане отыгрались за 6 минут, а затем одержали победу в серии пенальти.
«Несмотря на то, что мы проиграли тот матч, для меня это был один из лучших финалов Лиги чемпионов в истории, поэтому у меня остались очень хорошие воспоминания», – сказал бывший полузащитник «Милана».
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