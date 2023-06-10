Кака о матче с «Ливерпулем» в 2005-м: «Один из лучших финалов ЛЧ в истории, хотя мы и проиграли. У меня остались очень хорошие воспоминания»

Теги Милан Кака Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Кака рассказал, что у него остались хорошие воспоминания о финале Лиги чемпионов-2005.

После первого тайма того матча «Милан» обыгрывал «Ливерпуль» со счетом 3:0. Во втором тайме англичане отыгрались за 6 минут, а затем одержали победу в серии пенальти. 

«Несмотря на то, что мы проиграли тот матч, для меня это был один из лучших финалов Лиги чемпионов в истории, поэтому у меня остались очень хорошие воспоминания», – сказал бывший полузащитник «Милана».

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6 комментариев

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Kazbek Ilyassovskiy
Кака вернул должок, поэтому для него это не такое горькое поражение, а у Креспо, наверное, до сих пор горит. Всё сделал для победы, а в итоге с маслом.
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Bashibuzuck
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Это футбол😉
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Enisei08
Ассист Кака на Креспо.. один из лучших ассистов, что я видел в футболе)
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Budabuda
странное мнение. интересно у Баслера и Эффенберга такое же мнение по поводу их финала?
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Спартак Уокер
Милан того сезона был очень хорош
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waleri
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Прессный матч. Индзаги старший за 8 минут до финала своим дублем практически убил интригу. "Милан" не стал дважды наступать на одни и те же грабли, хотя на последней минуте пропустили от Кюйта. Но, и "Ливерпуль" был уже не тот, не было той страсти и давления, как в 2005-м.
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