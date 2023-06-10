Кака рассказал, что у него остались хорошие воспоминания о финале Лиги чемпионов-2005.

После первого тайма того матча «Милан» обыгрывал « » со счетом 3:0. Во втором тайме англичане отыгрались за 6 минут, а затем одержали победу в серии пенальти.

«Несмотря на то, что мы проиграли тот матч, для меня это был один из лучших финалов чемпионов в истории, поэтому у меня остались очень хорошие воспоминания», – сказал бывший полузащитник « ».